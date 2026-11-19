Nam ca sĩ đã nói 1 câu trước khi bị bắt đi, khiến cho công chúng không khỏi suy ngẫm.

Vụ việc nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Nam Tae Hyun (cựu thành viên nhóm nhạc WINNER) say rượu lái xe gây tai nạn đã làm rúng động dư luận xứ Hàn trong thời gian qua. Trong phiên tòa sơ thẩm, nam ca sĩ sinh năm 1994 bị tuyên phạt 1 năm tù giam.

Tới sáng 19/11, tờ Star News đưa tin, Tòa án Quận Tây Seoul vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nam Tae Hyun với cáo buộc vi phạm Luật Giao thông Đường bộ.

Tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên bố: “Chúng tôi bác bỏ đơn kháng cáo của bị cáo Nam Tae Hyun. Tòa giữ nguyên mức án tù giam của bản án sơ thẩm, đồng thời xét thấy có nguy cơ bị cáo bỏ trốn nên quyết định bắt giam anh ta ngay tại tòa”. Như vậy, Nam Tae Hyun đã bị bắt giữ ngay tại tòa và phải chấp hành án phạt 1 năm tù giam.

Nam Tae Hyun chỉ nói 1 lời ngắn gọn “Tôi xin lỗi” trước khi bị tống giam.

Nam Tae Hyun bị tống giam ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc. Ảnh: Naver

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Nam Tae Hyun 1 năm tù giam và 1 triệu won (20 triệu đồng) tiền phạt. Phía công tố viên nhận định tính chất của vụ án liên quan tới Nam Tae Hyun là nghiêm trọng xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm việc nam ca sĩ từng say rượu lái xe, sau đó lại tái phạm trong vòng chưa đầy 2 năm, có nồng độ cồn trong máu cao và thực hiện hành vi phạm pháp đúng vào thời điểm đang chấp hành án treo liên quan tới chất cấm.

Nam ca sĩ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi đang chấp hành bản án treo liên quan tới tội danh dùng chất cấm. Ảnh: X

Vụ việc của Nam Tae Hyun xảy ra trên đường cao tốc Gangbyeonbuk gần cây cầu Dongjak hồi tháng 4 năm ngoái. Khi ấy, nam ca sĩ đang điều khiển phương tiện với tốc độ 182km/h trong tình trạng say xỉn và cố gắng vượt 1 chiếc xe. Kết quả, xe nam ngôi sao đã đâm vào dải phân cách trên đường. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, nồng độ cồn trong máu của cựu thành viên WINNER đo được là 0,122%, vượt qua ngưỡng 0.08% - mức khiến chủ xe bị tước bằng lái.

Đây không phải lần đầu tiên Nam Tae Hyun trở thành tâm điểm chỉ trích vì vi phạm Đạo luật Giao thông đường bộ. Còn nhớ hồi tháng 3/2023, anh bị bắt vì say rượu lái xe. Trong lúc đỗ ô tô trên đường ở Gangnam, nam thần tượng đột ngột mở cửa, gây ra vụ va chạm với 1 chiếc taxi. Theo kết quả điều tra ban đầu, gương chiếu hậu của taxi bị hư hỏng và nồng độ cồn trong máu của nam ca sĩ đủ để bị thu hồi giấy phép lái xe với mức 0,114%. Tới tháng 7/2023, cựu thành viên WINNER nhận mức phạt 6 triệu won (107 triệu đồng) cho những sai phạm của mình.

Chưa dừng lại ở đó, tới tháng 1/2024, Nam Tae Hyun và bạn gái cũ - Seo Min Jae, đã bị bắt khẩn cấp với cáo buộc dùng ma túy đá. Cả 2 bị đưa ra xét xử và nhận án treo vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy. Trong đó, Nam Tae Hyun bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm.

Nam Tae Hyun dính liên hoàn phốt chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi. Ảnh: Nate

Nam Tae Hyun sinh năm 1994, từng là thành viên của WINNER. Trong thời gian còn hoạt động trong đội hình WINNER, anh cùng nhóm đã gặt hái được thành công “vô tiền khoáng hậu” với bản hit quốc dân Empty.

Tới tháng 11/2016, anh chính thức rời khỏi nhóm cũng như YG Entertainment và thành lập nhóm nhạc riêng mang tên South Club, nhưng không thể gặt hái được thành công như hồi còn ở YG. Thay vào đó, nam ngôi sao “lắm tài nhiều tật” lại chỉ ngập ngụa trong loạt thị phi chấn động.

Nam ca sĩ tự tay hủy hoại tiền đồ của chính mình. Ảnh: X

Nguồn: Star News