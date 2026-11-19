Tang lễ của nam ca sĩ này đã diễn ra vào tối 18/11.

Showbiz Thái Lan hiện chìm trong không khí tang thương khi nam ca sĩ nổi tiếng Peet Peera vừa qua đời đột ngột tại nhà riêng. Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 12h20 phút trưa 17/11 khi cảnh sát nhận được tin báo có người tử vong ở 1 khu dân cư thuộc khu vực Chaeng Watthana 2, xã Bang Tanai, huyện Pak Kret, tỉnh Nonthaburi. Qua kiểm tra bên trong ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện Peet Peera nằm bất tỉnh ở phòng tắm tầng 2. Vợ và mẹ ruột của nam ca sĩ là người đầu tiên phát hiện sự việc và đã gọi điện trình báo. "Ông hoàng nhạc tình ca" xứ chùa Vàng sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã muộn. Peet Peera ra đi, hưởng dương 47 tuổi.

Sau khi Peet Peera qua đời, nữ ca sĩ Beam Jaruwan - một người bạn thân thiết - đã đăng tải dòng trạng thái đầy xúc động tiết lộ lời nói cuối cùng mà ngôi sao quá cố từng tâm sự với cô: "Anh Peet Peera luôn khiến tôi tin rằng tôi có thể làm được mọi thứ, tin rằng mọi chuyện khó khăn trong cuộc sống này rồi sẽ ổn thôi. Thế nhưng, điều khiến tôi đau đớn nhất là chính vào chính cái ngày định mệnh ấy, anh nói với tôi rằng: 'Beam à chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết nhé'. Vậy mà cuối cùng, anh lại chọn một con đường khác..., con đường vĩnh viễn rời bỏ gia đình và bạn bè".

Theo nữ ca sĩ Beam Jaruwan, trước khi mất, Peet Peera đã không ngừng động viên cô. Lời nói cuối cùng của anh là "chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết nhé". Ảnh: X.

Chia sẻ của Beam Jaruwan khiến công chúng vô cùng xót xa. Điều này cũng cho thấy Peet Peera đã gặp vấn đề tâm lý. Nam ca sĩ hàng đầu an ủi, động viên mọi người cố gắng vượt qua khó khăn, nhưng chính anh lại không vượt qua được. Hiện, canh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân tử vong chính thức của Peet Peera. Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết nam ca sĩ đã có hành động cực đoan với bản thân.

Đêm đầu tiên trong tang lễ của Peet Peera đã diễn ra trang trọng vào tối 18/11. Vợ của Peet Peera suy sụp, tiều tụy và bật khóc nức nở bên quan tài của chồng.

Vợ Peet Peera suy sụp, khóc không ngừng trong đêm đầu tiên diễn ra tang lễ của chồng. Ảnh: Dailynews.

Peet Peera được biết đến với chất giọng ấm áp và đặc trưng. Anh là cựu thành viên của nhóm Peacemaker trước khi tách ra hoạt động solo.Trong suốt sự nghiệp âm nhạc, Peet Peera sở hữu nhiều ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến. Tại làng nhạc Thái Lan, Peet Peera được mệnh danh là “ông hoàng nhạc buồn”, "ông hoàng nhạc tình ca".

Sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ sinh năm 1979 là 1 mất mát to lớn đối với nền âm nhạc Thái Lan. Nhưng giọng hát cùng những tác phẩm chất lượng của anh sẽ sống mãi trong ký ức của người hâm mộ xứ sở chùa Vàng.

Nguồn: Today Line