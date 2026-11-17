Cuộc đời của nữ diễn viên này rơi xuống vực thẳm vì cưới nhầm chồng.

Từng là một trong những nữ thần màn ảnh được săn đón bậc nhất Cbiz, sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng sự nghiệp đáng mơ ước với hàng loạt vai diễn đình đám, Vương Lệ Khôn giờ đây lại rơi vào cảnh bị cả giới giải trí quay lưng, công chúng ghét bỏ, hình tượng sụp đổ hoàn toàn chỉ vì bước nhầm vào cuộc hôn nhân tai tiếng. Cú "ngã ngựa" xảy ra với nữ diễn viên khi chồng doanh nhân của Chiêm Hạo Lễ lĩnh án tù chung thân vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 200 nạn nhân. Dù nữ diễn viên đã tích cực phối hợp điều tra, nhiều lần lên tiếng khẳng định sự vô can của bản thân và dứt khoát đệ đơn ly hôn Chiêm Hạo Lễ, bê bối chấn động của người đầu ấp tay gối vẫn giáng một đòn chí mạng, để lại hệ lụy nặng nề khiến sự nghiệp của cô lao đao không lối thoát.

Theo trang Sohu, suốt 2 năm qua, Vương Lệ Khôn đã dốc toàn lực để cứu vãn danh tiếng và tìm đường trở lại giới giải trí. Nữ diễn viên thậm chí không nề hà hạ mình đóng các dự án phim ngắn chiếu mạng để duy trì thu nhập và hâm nóng tên tuổi. Thế nhưng, nghiệt ngã thay, dù đã dứt khoát ly hôn và đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với Chiêm Hạo Lễ, cô vẫn không thể có được một ngày bình yên. Cứ mỗi lần tác phẩm mới của Vương Lệ Khôn chuẩn bị lên sóng, mạng xã hội lại lập tức bùng nổ làn sóng "đào xới" đại án lừa đảo của chồng cũ nữ diễn viên, kéo theo hàng loạt bình luận nhắc lại chuyện cô từng bị cảnh sát triệu tập, nhận siêu xe, biệt thự từ nguồn tiền phi pháp hay tin đồn cất giấu cả núi vàng thỏi trong nhà. Bóng ma quá khứ ấy đã bóp nghẹt mọi nỗ lực tái xuất của mỹ nhân họ Vương, khiến cô không cách nào gột rửa được vết nhơ hình tượng và mãi bị đóng khung trong cái mác đầy tai tiếng "vợ của kẻ lừa đảo".

Vương Lệ Khôn vẫn chẳng sống yên dù đã đoạn tuyện mối quan hệ với Chiêm Hạo Lễ. Mỗi khi phim mới của cô lên sóng, vụ cô kết hôn với kẻ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người. Ảnh: Sina.

Theo tiết lộ từ một nguồn tin thân cận, suốt thời gian qua, Vương Lệ Khôn luôn phải sống trong nỗi đau đớn tột cùng và sự dằn vặt khôn nguôi. Nữ diễn viên tự trách mình đã quá nhẹ dạ trước những lời đường mật, vội vàng bước vào cuộc hôn nhân với Chiêm Hạo Lễ khi chưa tìm hiểu kỹ đời tư của đối phương, để rồi phải nếm trải trái đắng và đánh mất trắng sự nghiệp gây dựng bấy lâu. Trước đó, cú sốc tinh thần quá lớn từ biến cố đời tư này từng khiến "nữ thần mặt mộc" sụt tới 10 kg, lộ rõ vẻ tiều tụy, tàn tạ và héo úa đến xót xa.

Suốt thời gian qua, Vương Lệ Khôn sống trong cảm giác đau đớn, day dứt, ân hận vì tin vào lời ngon ngọt, vội vàng bước vào cuộc hôn nhân với Chiêm Hạo Lễ để rồi mất trắng danh tiếng, sự nghiệp. Ảnh: Sohu.



Đại án lừa đảo 2.700 tỷ rúng động của chồng Vương Lệ Khôn

Vương Lệ Khôn sinh năm 1985, được công chúng ưu ái mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" của màn ảnh Hoa ngữ nhờ nhan sắc thanh thuần. Cô từng tham gia diễn xuất trong loạt tác phẩm kinh điển như Mỹ Nhân Tâm Kế, Vũ Động Càn Khôn, Tây Du: Hàng Ma Thiên hay Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn. Năm 2019, Vương Lệ Khôn bí mật đăng ký kết hôn với doanh nhân Chiêm Hạo Lễ. Suốt thời gian chung sống, nữ diễn viên tuyệt đối giữ kín diện mạo ông xã, chỉ thi thoảng hé lộ cuộc sống nhung lụa qua những món quà xa xỉ được chồng tặng.

Tuy nhiên, vỏ bọc hào môn nhanh chóng sụp đổ vào tháng 2/2023 khi Chiêm Hạo Lễ bị cơ quan chức năng bắt giữ vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vị đại gia này đã đánh vào tâm lý muốn mua nhà gần các trường học danh tiếng của hàng trăm bậc phụ huynh để giăng bẫy, chiếm đoạt số tiền lên tới khoảng 800 triệu NDT (hơn 2.700 tỷ đồng) từ hơn 200 nạn nhân.

Chồng "nữ thần mặt mộc Cbiz" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 200 nạn nhân. Ảnh: Sina.

Ngay sau khi chồng vướng vòng lao lý, Vương Lệ Khôn lập tức bị triệu tập phục vụ điều tra và bị phong tỏa một phần tài sản do nghi vấn hưởng lợi từ nguồn tiền bất chính. Nhiều nguồn tin cho biết Chiêm Hạo Lễ đã dùng tiền lừa đảo để tậu hàng hiệu, biệt thự 47 triệu NDT (khoảng 116 tỷ đồng) và siêu xe Rolls-Royce Phantom trị giá 1,4 triệu USD (gần 34 tỷ đồng) làm quà cho vợ.

Trước bão dư luận, Vương Lệ Khôn phủ nhận hoàn toàn việc liên quan hay tiếp tay cho chồng. Để chứng minh sự trong sạch, cô chủ động nộp bản kê khai tài sản cá nhân gồm một căn hộ tại Bắc Kinh mua từ năm 2011 và một chiếc xe MPV, khẳng định toàn bộ tài sản có giá trị đều được tích lũy từ trước khi kết hôn.

Vương Lệ Khôn lao đao sự nghiệp, đối mặt sóng gió lớn nhất cuộc đời vì bê bối của chồng. Ảnh: Sohu.

Cơn ác mộng của Vương Lệ Khôn thực sự chạm đỉnh khi phiên tòa xét xử Chiêm Hạo Lễ diễn ra vào tháng 8/2024. Trước vành móng ngựa, vị đại gia này gây rúng động dư luận khi thú nhận đã trích một phần lớn tiền lừa đảo để mua dâm và bao nuôi dài hạn nhiều mỹ nhân trong giới giải trí. Mỗi giao dịch mua dâm có giá từ 10.000 đến 100.000 NDT (35 triệu đồng đến 350 triệu đồng), nâng tổng số tiền ăn chơi trác táng lên hàng trăm tỷ đồng nếu tính cả quà cáp và tình phí chu cấp hàng tháng.

Đáng chú ý, cảnh sát đã trình lên tòa "cuốn sổ đen" thu giữ được tại nhà riêng và văn phòng của Chiêm Hạo Lễ, ghi chép chi tiết các giao dịch tình ái. Theo đó, hai nữ diễn viên Giả Thanh và Triệu Anh Tử bị điểm mặt là những "người tình bao nuôi" lâu năm của đại gia họ Chiêm. Sau mỗi phi vụ lừa đảo trót lọt, Chiêm Hạo Lễ đều chuyển khoản cho mỗi người đẹp 1,2 triệu NDT (hơn 4,2 tỷ đồng).

Theo công bố của cảnh sát điều tra, họ đã thu giữ số tài sản của Chiêm Hạo Lễ gồm 151 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 50 gram; 9 chiếc xe hạng sang; tủ đựng xì gà phiên bản giới hạn với 2.032 điếu xì gà; bộ sưu tập túi xách đến từ các thương hiệu xa xỉ như HERMES, LV, GUCCI và Chanel, rượu vang. Tổng số tiền thu được sau lần bán đấu giá tài sản của chồng Vương Lệ Khôn là 109 tỷ đồng, không đủ để hoàn trả cho 200 người bị hại.

Khép lại đại án gây rúng động, vào ngày 26/12/2025, tòa án chính thức tuyên phạt Chiêm Hạo Lễ mức án tù chung thân, bị yêu cầu khắc phục hậu quả số tiền lên tới 1,2 tỷ NDT (hơn 4.400 tỷ đồng). Đời tư bê tha, trụy lạc cùng tội ác kinh tế của chồng khiến Vương Lệ Khôn rơi vào cảnh ê chề, sốc nặng và dứt khoát đệ đơn ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân đầy tai tiếng.

Chiêm Hạo Lễ khai nhận dùng tiền phi pháp để mua dâm và chu cấp hàng tỷ đồng cho hai mỹ nhân showbiz là Triệu Anh Tử (trái) và Giả Thanh (phải). Ảnh: Sina.