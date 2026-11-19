Màn xuất hiện của Quân A.P và Lê Khanh ở sự kiện thu hút sự chú ý của dân tình.

Sau màn công khai chuyện tình cảm gây sốt trên Running Man Vietnam mùa 4, Quân A.P và Lê Khanh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại một sự kiện. Tối 18/11, trong buổi ra mắt MV mới của Erik, cặp đôi không ngần ngại sánh đôi trước ống kính, thoải mái tương tác và dành cho nhau những cử chỉ quan tâm ngọt ngào. Đây cũng là lần đầu cả hai xuất hiện công khai, tự nhiên bên nhau tại một sự kiện đông truyền thông như thế này.

Tại thảm đỏ, Quân A.P lựa chọn bộ trang phục tông xanh nổi bật với thiết kế đính chi tiết ánh kim, kết hợp quần tối màu và kính mắt. Trong khi đó, Lê Khanh ghi điểm với chiếc đầm trắng dáng ôm, phần cổ yếm khoe bờ vai thanh thoát cùng chi tiết ren ở chân váy. Cô búi tóc gọn gàng, mang theo chiếc túi xách nhỏ màu be và lựa chọn lối trang điểm sắc sảo.

Quân A.P dắt Lê Khanh dự sự kiện đồng nghiệp

Quân A.P có vẻ ngoài lịch lãm, còn Lê Khanh lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch. Những khoảnh khắc cả hai đứng cạnh, trò chuyện và nhìn nhau cũng đủ khiến khung hình thêm phần tình tứ.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành phần chụp ảnh, Quân A.P còn chủ động đưa tay ôm eo, dìu Lê Khanh di chuyển ra ngoài. Chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi, Quân A.P và Lê Khanh đã khiến nhiều người phải xuýt xoa vì độ ngọt ngào giữa cả hai.

Quân A.P và Lê Khanh tự nhiên thể hiện sự tình tứ giữa sự kiện

Ngay sau khi loạt hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng nhanh chóng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú. Không ít người cho biết cảm thấy hạnh phúc lây khi chứng kiến cặp đôi ngọt ngào, đồng thời hài hước thừa nhận có chút "ghen tị" trước màn phát "cẩu lương" của Quân A.P và bà xã.

Bên cạnh những lời chúc phúc dành cho chuyện tình cảm của cả hai, nhan sắc Lê Khanh cũng trở thành chủ đề được bàn luận rôm rả. Chiếc đầm trắng thanh lịch, kiểu tóc búi gọn cùng layout trang điểm sắc sảo giúp cô nổi bật trong từng khung hình. Nhiều người nhận xét Lê Khanh sở hữu visual ngọt ngào, cuốn hút.

Đặc biệt, loạt bình luận hài hước nhận xét: "Lê Khanh đứng một chỗ cũng đẹp, còn Quân A.P thì... đeo kính ạ", "Body Lê Khanh đỉnh quá", "Đúng là có danh phận có khác", "Chị thì đẹp phát sáng, anh thì đứng kế bên",...

Cận visual đẹp đôi của Quân A.P và Lê Khanh

Nhan sắc của Lê Khanh nhận "cơn mưa" lời khen

Chuyện tình cảm của Quân A.P và Lê Khanh đã nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cả hai cùng sinh năm 1997, quen biết nhau từ thời đi học và đã có khoảng 14 năm gắn bó. Dù đồng hành bên nhau trong một thời gian dài, họ khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư trước công chúng.

Cuối tháng 10/2026, khi Quân A.P phát hành MV 3 Phải 6 Đừng và Lê Khanh đảm nhận vai nữ chính. Đây là lần cả hai cùng xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc và công khai những tương tác tình cảm.

Không lâu sau đó, trong chương trình Running Man Vietnam, cặp đôi mới có màn xuất hiện chung đặc biệt, chính thức công khai trước mọi người. Lê Khanh lộ diện trong trang phục cưới và tham gia các thử thách cùng dàn cast. Sự có mặt của bà xã khiến Quân A.P không giấu được sự vui mừng. Trong suốt chương trình, nam ca sĩ nhiều lần thể hiện sự quan tâm dành cho người thương.

Không chỉ có những tương tác đáng yêu trong lúc chơi game, chương trình còn dành cho cặp đôi một bất ngờ lớn. Sau loạt thử thách, Quân A.P và Lê Khanh được đưa đến một không gian lễ đường được trang trí lộng lẫy với hoa tươi, nến và sự góp mặt của các đồng nghiệp. Cả hai cùng diện trang phục cô dâu, chú rể, bước lên lễ đường trong sự chứng kiến của các thành viên Gia tộc R.