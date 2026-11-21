Thiều Bảo Trâm đang có một nghịch lý khá khó hiểu trong sự nghiệp âm nhạc.

Mới đây, Thiều Bảo Trâm nhận được nhiều phản hồi tích cực khi đăng tải phiên bản song ca tạnh mưa cùng Hoàng Dũng. Màn kết hợp của cả hai nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, đồng thời được đánh giá cao nhờ sự hòa quyện trong giọng hát và cảm xúc thể hiện.

tạnh mưa - Thiều Bảo Trâm, Hoàng Dũng

Ra mắt tối 5/10/2026, tạnh mưa là ca khúc Pop nhẹ nhàng do Trid Minh sáng tác, kể về hành trình buông bỏ tổn thương sau tình yêu và học cách bước tiếp. Với phiên bản kết hợp cùng Hoàng Dũng, ca khúc được khoác lên màu sắc mới qua sự hòa giọng của hai nghệ sĩ, mang đến cảm giác gần gũi, giàu cảm xúc. Đặc biệt, đây còn là màn thể hiện live giúp người nghe cảm nhận rõ hơn sự kết nối trong giọng hát cũng như nét riêng mà cả hai mang đến cho ca khúc.

Ngay sau khi phiên bản kết hợp được đăng tải, màn song ca tạnh mưa tiếp tục nhận về nhiều nhận xét tích cực. Hoàng Dũng được khen bởi chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc, tạo nên màu sắc mới mẻ cho ca khúc, đặc biệt ở những đoạn hòa giọng cùng Thiều Bảo Trâm. Bên cạnh Hoàng Dũng, Bảo Trâm cũng nhận được nhiều lời khen với giọng hát trong trẻo, mềm mại và cách xử lý ca khúc đầy tinh tế.

Ngay sau khi phiên bản kết hợp được đăng tải, màn song ca tạnh mưa tiếp tục nhận về nhiều nhận xét tích cực

Sự kết hợp giữa hai màu giọng tưởng chừng khác biệt nhưng lại bổ trợ cho nhau khá ăn ý, tạo nên tổng thể dễ nghe. Đáng chú ý, phiên bản song ca lần này còn được nhiều khán giả đánh giá cao, thậm chí cho rằng nghe cuốn hút hơn bản solo trước đó của Thiều Bảo Trâm. Nữ ca sĩ cũng ghi điểm nhờ khả năng hát live ổn định, giữ được cảm xúc và sự mềm mại trong giọng hát, cho thấy sự tiến bộ trong khả năng trình diễn trực tiếp.

Trước đó, Thiều Bảo Trâm phát hành tạnh mưa với phiên bản MV chính thức, được đầu tư về mặt hình ảnh và xây dựng câu chuyện xoay quanh hành trình buông bỏ, chữa lành sau một mối tình. Dù ca khúc sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, phù hợp với màu giọng của nữ ca sĩ, sản phẩm lại chưa tạo được hiệu ứng đáng kể sau khi ra mắt.

Trước đó, ca khúc tạnh mưa khi ra mắt chưa tạo được hiệu ứng quá lớn

Màu sắc âm nhạc không quá nổi bật, thiếu một điểm nhấn đủ sức khiến bài hát trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi, trong khi MV cũng chưa thực sự thu hút người xem. Sau hơn một tháng phát hành, sản phẩm hiện đạt khoảng 1,5 triệu lượt xem trên YouTube, một con số tương đối khiêm tốn so với kỳ vọng dành cho màn trở lại của Thiều Bảo Trâm.

Trường hợp tương tự cũng từng xảy ra với không lời. Khi phát hành MV chính thức, ca khúc nhận được sự chú ý nhờ câu chuyện xoay quanh người cũ, song cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều về cách xây dựng nội dung.

Nhiều phiên bản hát live các bài hát của Thiều Bảo Trâm có phản ứng tích cực hơn MV chính thức

Thế nhưng, phiên bản song ca live của không lời lại có phản ứng tích cực hơn. Màn kết hợp được chú ý nhờ cách thể hiện trực tiếp, giúp khán giả tập trung nhiều hơn vào giọng hát và cảm xúc của ca khúc. Đến nay, MV chính thức không lời đã đạt khoảng 10 triệu lượt xem trên YouTube, trong khi phiên bản song ca live cũng cán mốc 9,6 triệu view.

Lượng view gần sát nhau cho thấy sức hút đáng kể của bản hát live, thậm chí không thua kém sản phẩm chính thức. Từ không lời đến tạnh mưa, Thiều Bảo Trâm đều nhận được phản hồi tích cực hơn ở những màn trình diễn trực tiếp, nơi giọng hát trở thành điểm thu hút chính thay vì câu chuyện hay hình ảnh trong MV. Đây cũng là một điểm đáng chú ý trong các sản phẩm gần đây của nữ ca sĩ, khi những phiên bản live lại tạo được thiện cảm rõ rệt và khiến khán giả dành nhiều sự chú ý hơn.

Mỗi lần xuất hiện tại các sân khấu hay sự kiện âm nhạc, Thiều Bảo Trâm vẫn nhận được nhiều sự quan tâm nhưng dường như chưa được chuyển hóa tương xứng vào các sản phẩm âm nhạc chính thức.

Điều đáng nói, Thiều Bảo Trâm vốn không phải cái tên thiếu sức hút với khán giả. Mỗi lần xuất hiện tại các sân khấu hay sự kiện âm nhạc, nữ ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật, thần thái tự tin, khả năng trình diễn và vũ đạo. Những đoạn clip ghi lại sân khấu của cô cũng thường được khán giả chú ý, phản hồi tương đối tốt. Thế nhưng, sức hút ấy dường như chưa được chuyển hóa tương xứng vào các sản phẩm âm nhạc chính thức.

Từ không lời đến tạnh mưa, các sản phẩm âm nhạc chính thức của Thiều Bảo Trâm đều chưa tạo được hiệu ứng tương xứng, thậm chí vấp phải những ý kiến trái chiều về giai điệu, cách thể hiện lẫn nội dung MV. Trong khi đó, những màn trình diễn live của nữ ca sĩ lại nhận được phản hồi tích cực hơn, từ sân khấu tại các sự kiện đến những phiên bản kết hợp được đăng tải trên mạng.

Giọng hát vẫn là thế mạnh được khán giả công nhận, nhưng Thiều Bảo Trâm dường như chưa khai thác hết lợi thế này trong các sản phẩm âm nhạc

Rõ ràng, giọng hát vẫn là thế mạnh được khán giả công nhận, nhưng Thiều Bảo Trâm dường như chưa khai thác hết lợi thế này trong các sản phẩm chính thức. Thay vì tiếp tục loay hoay với những màu sắc âm nhạc chưa thực sự tạo dấu ấn, nữ ca sĩ có lẽ nên tập trung nhiều hơn vào thế mạnh vocal, lựa chọn những ca khúc có giai điệu bắt tai, phù hợp với chất giọng và khả năng xử lý của mình.

Những màn live gần đây phần nào cho thấy cô vẫn có khả năng chinh phục người nghe bằng giọng hát. Nếu tìm được hướng đi phù hợp và một ca khúc thực sự đủ sức bật, Thiều Bảo Trâm hoàn toàn có thể tạo nên dấu ấn mới, thay vì để những sản phẩm âm nhạc liên tục rơi vào cảnh hẩm hiu, đáng tiếc.

Ảnh: FBNV/chụp màn hình