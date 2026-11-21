BIGBANG và MAMA mãi mãi là "bạch nguyệt quang" của nhau!

Ngày 21/11, G-Dragon, Taeyang và Daesung xuất hiện trên sân khấu MAMA Awards tại Nhật Bản, khép lại Chapter 2 bằng màn trình diễn đặc biệt. BIGBANG trình diễn loạt ca khúc gắn liền với nhóm như Haru Haru, Still Life, ca khúc mới BiiiG, GiiiRIP. Tâm điểm của tiết mục là màn xuất hiện đầy ma mị của G-Dragon: nam rapper đứng dậy từ một chiếc quan tài, mang theo diện mạo khiến người xem liên tưởng đến nhân vật bước ra từ truyện tranh.

BIGBANG mang GiiiRIP đến MAMA 2026

Ngay từ những giây đầu tiên, sân khấu đã tạo ra bầu không khí khác biệt. G-Dragon xuất hiện trong chiếc quan tài với tạo hình kỳ dị, sau đó từ từ đứng dậy như một nhân vật vừa hồi sinh. Mái tóc dài được duỗi thẳng, xõa sang hai bên, điểm những lọn highlight đỏ nổi bật càng tăng cảm giác ma mị. Kết hợp với trang phục và thần thái siêu thực, trưởng nhóm BIGBANG tạo nên hình ảnh vừa có nét kinh dị, vừa mang đậm tinh thần thời trang và nghệ thuật trình diễn đặc trưng của mình.

G-Dragon "đội mồ sống dậy"

Quy mô sân khấu của những ông hoàng Kpop

G-Dragon "đội mồ sống dậy", đồng thời đưa BIGBANG tái thiết đỉnh cao của mình. Tạo hình của G-Dragon khiến nhiều người liên tưởng đến những nhân vật phản diện trong truyện tranh hoặc một sinh vật bước ra từ thế giới giả tưởng. Sau nhiều năm liên tục biến hóa với những phong cách thời trang không trùng lặp, nam nghệ sĩ một lần nữa chứng minh khả năng biến sân khấu thành không gian thể hiện cá tính riêng.

Tạo hình đang gây bão của G-Dragon

Không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc, phần mở đầu của GiiiRIP còn giống như một phân cảnh điện ảnh được dàn dựng công phu. Chi tiết “đội mồ sống dậy” mà G-Dragon mang lên sân khấu MAMA cũng liên kết trực tiếp với ý nghĩa ca khúc GiiiRIP (trong tiếng Hàn có phát âm giống từ “đứng dậy”), mang thông điệp BIGBANG đã đứng dậy từ biến cố và tái sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đẳng cấp trình diễn của BIGBANG

Sau màn mở đầu gây bất ngờ, BIGBANG đưa khán giả vào không khí sôi động của GiiiRIP. G-Dragon, Taeyang và Daesung cùng đứng trên sân khấu, mang đến nguồn năng lượng đặc trưng của bộ ba. Tiếng nhạc, hiệu ứng sân khấu và sự hưởng ứng từ khán phòng tạo nên bầu không khí bùng nổ cho tiết mục khép lại chương trình. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên BIGBANG trình diễn live GiiiRIP, chỉ một ngày sau khi ca khúc được phát hành.

Sự xuất hiện của BIGBANG cũng tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất MAMA 2026. Những tiếng reo hò lớn vang lên khi ba thành viên cùng đứng trên sân khấu, trong đó G-Dragon tiếp tục trở thành tâm điểm với tạo hình khác biệt. Các nghệ sĩ hậu bối có mặt tại khán phòng cũng được truyền thông Hàn Quốc ghi nhận là hưởng ứng nhiệt tình trước màn trình diễn của nhóm. Một nhóm nhạc đã đi qua hai thập kỷ vẫn có thể mang đến một sân khấu mới mẻ, táo bạo và tạo ra những hình ảnh đủ sức khiến công chúng bàn luận.

BIGBANG nhận giải Tầm nhìn âm nhạc của năm 2026

Ngoài màn trình diễn đặc biệt ca khúc mới GiiiRIP, BIGBANG còn được xướng tên ở hạng mục Best Music Video with YouTube với MV BiiiG và nhận giải Tầm nhìn sáng tạo của năm. Đây là giải thưởng được khai sinh lần đầu vào năm 2024, cũng được trao cho G-Dragon tại sự kiện đánh dấu lần đầu tiên thủ lĩnh BIGBANG trở lại MAMA sau 10 năm. BIGBANG và MAMA dường như vẫn luôn dành cho nhau một vị trí đặc biệt. Từ những sân khấu làm nên lịch sử Kpop đến màn tái xuất trong năm kỷ niệm 20 năm, nhóm tiếp tục biến lễ trao giải thành nơi tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. Và lần này, hình ảnh G-Dragon đứng dậy từ quan tài với mái tóc dài highlight đỏ có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc được nhắc lại nhiều nhất sau MAMA 2026.