Kim Hye Soo, Park Bo Gum, Yoo In Na, ENHYPEN, ILLIT, NCT Wish, TREASURE, Seol In Ah, Choi Mina Sue, BABYMONSTER... đã biến MAMA 2026 ngày 1 trở thành sự kiện hot nhất trong hôm nay.

Lễ trao giải MAMA 2026 (Mnet Asian Music Awards) ngày 1 đã chính thức diễn ra vào ngày 20/11 tại Kyocera Dome, Osaka, Nhật Bản trong sự mong chờ của đông đảo người hâm mộ Kpop khắp châu Á. Thảm xanh lễ trao giải danh giá nhất nhì Kpop ngày 1 được hâm nóng nhờ sự xuất hiện của loạt tên tuổi đình đám của làng điện ảnh và làng nhạc châu Á như Kim Hye Soo, Park Bo Gum, Yoo In Na, ENHYPEN, ILLIT, NCT Wish, TREASURE, Seol In Ah, Choi Mina Sue, BABYMONSTER...

Xuất hiện tại lễ trao giải danh giá, "chị đại" Kim Hye Soo đã chứng tỏ đẳng cấp nhan sắc và thần thái của ngôi sao hạng S. Ở tuổi 56, Kim Hye Soo vẫn cực kỳ gợi cảm và trẻ trung, khoe vóc dáng đồng hồ cát trong chiếc váy đuôi cá, "chặt chém" cả dàn idol thế hệ mới. Về phía các nam thần, mọi spotlight đã đổ dồn về Park Bo Gum, khi anh xuất hiện với vẻ điển trai ấm áp như hoàng tử. Có thể nói rằng visual và thần thái của mỹ nam sinh năm 1993 chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng.

Kim Hye Soo khiến mọi ánh mắt đều phải dừng lại nhìn cô trên thảm xanh MAMA 2026. Clip: Eyesmag

"Chị đại" đã 56 tuổi nhưng sở hữu sắc vóc khiến cả dàn đàn em ao ước. Ảnh: News1

Kim Hye Soo xứng đáng 0 điểm - không điểm nào chê. Ảnh: News1

Không phải tự dưng cô giữ vững địa vị sao hạng S suốt 3 thập kỷ qua. Ảnh: Osen

Cận cảnh nhan sắc kiều diễm xinh đẹp của Kim Hye Soo. Ảnh: Osen

Park Bo Gum cũng điển trai đến mức không thể rời mắt. Clip: Daily Fashion News

Park Bo Gum chính là hoàng tử trong mộng của hàng triệu fan nữ. Ảnh: Osen

Visual điển trai, ấm áp của anh chưa bao giờ làm công chúng thất vọng. Ảnh: News1

Nụ cười ngọt ngào làm bừng sáng không gian. Ảnh: Osen

Yoo In Na sánh đôi bên "hồng hài nhi" Moon Sang Min kém tận 18 tuổi mà chẳng mấy chênh lệch. Ảnh: Osen

Sau 10 năm, nữ diễn viên mới lại tham dự MAMA. Ảnh: News1

Moon Sang Min sinh năm 2000, là 1 trong những gương mặt Gen Z đang lên ở màn ảnh Hàn Quốc. Ảnh: News1

Nữ diễn viên Seol In Ah đang cực kỳ nổi tiếng sau khi chuyển sang phong cách tomboy. Ảnh: Osen

Seol In Ah sánh đôi với nữ biên đạo Kany đến dự MAMA 2026. Ảnh: News1

Ở Seol In Ah vừa có nét đẹp trai, vừa có nét xinh gái. Ảnh: Osen

MC thảm xanh MAMA năm nay là nam idol Lee Dae Hwi và Choi Mina Sue - Hoa hậu Trái Đất 2022 kiêm người chơi cực hot của show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân. Ảnh: Osen

Chỉ diện váy trắng đơn giản nhưng nhờ sắc vóc chuẩn Hoa hậu, Choi Mina Sue vẫn cực kỳ nổi bật. Ảnh: Osen

Nàng hậu bất ngờ vì gió quá lạnh. Ảnh: News1

Những biểu cảm hài hước của mỹ nhân sinh năm 1999 nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Ảnh: News1

Lee Jun Ho (2PM) phong độ và cuốn hút hết chỗ chê. Ảnh: Osen

2 cựu thành viên Wanna One - Ong Seong Woo và Hwang Min Hyun khoe dáng chuẩn như người mẫu tại MAMA. Ảnh: Osen

Cộng đồng Wannable như phát sốt trước màn tái hợp này. Ảnh: Osen

Spotlight được nhường lại cho dàn idol - linh hồn của lễ trao giải MAMA. Ảnh: Osen

ENHYPEN cuốn hút và điển trai ngút ngàn. Ảnh: Osen

Sunghoon (ENHYPEN) đẹp trai đến nỗi Osen phải hết lời khen ngợi: "Ngã 3 nguy hiểm xảy ra nhiều tai nạn cho fan nhất lúc này nằm trên gương mặt Sunghoon". Ảnh: Osen

ILLIT và phong cách đáng yêu thường thấy. Ảnh: News1

Osen tiếp tục "lộng ngôn" về Wonhee: "Nếu đáng yêu là một tội ác, hãy cử cảnh sát xuống bắt Wonhee". Ảnh: News1

ALLDAY PROJECT chất chơi trong từng cử chỉ. Ảnh: Osen

Tiểu thư tài phiệt Annie sang chảnh, xinh đẹp hết chỗ chê. Ảnh: Osen

BABYMONSTER thả dáng sang chảnh giữa trời lộng gió. Ảnh: News1

Ahyeon ân cần sửa tóc cho em út Chiquita. Ảnh: News1

Quân đoàn mỹ nhân xinh đẹp mới nhà SM Entertainment - Hearts2Hearts. Ảnh: Osen

Ian được mệnh danh là "Karina mới". Ảnh: Osen

Idol đầu tiên đến từ Indonesia của SM Entertainment - Carmen. Ảnh: Osen

Cận cảnh gương mặt đẹp ngọt ngào của thành viên A-Na. Ảnh: Osen

NCT Wish co ro trong trời gió lạnh. Ảnh: News1

Thành viên Yushi phải xuýt xoa vì quá lạnh. Ảnh: Osen

Tuy nhiên cơn gió cũng vô tình thành cameo tung mái tóc, tôn lên vẻ đẹp trai đáng yêu của Riku. Ảnh: Osen

TREASURE vẫn cứ là chất chơi. Ảnh: Osen

Và cũng không thể thiếu đi sự nhí nhố. Ảnh: Osen

Tân binh bước ra từ chương trình sống còn Boys II Planet - ALPHA DRIVE ONE. Ảnh: Osen

Con cưng của "ông bầu" Jay Park - LNGSHOT tạo dáng nhí nhố trong lần đầu tiên tham dự lễ trao giải đình đám MAMA. Ảnh: News1

"Phép màu đến từ công ty nhỏ" RESCENE. Ảnh: News1

TUIDE là tân binh vừa ra mắt của "ông lớn" HYBE Labels. Ảnh: News1

Seoyeon được biết đến là em gái của Jihyo (TWICE). Ảnh: News1

Biên đạo nổi tiếng Bada. Ảnh: News1

Nam diễn viên Nhật Bản Michieda Shunsuke. Ảnh: News1

INI - nhóm nhạc bước ra từ chương trình Produce 101 Nhật Bản mùa 2. Ảnh: Osen

Cầu thủ bóng chày nổi tiếng Oh Seung Hwan. Ảnh: Osen

Nguồn: News1, Osen