Á hậu Vũ Thuý Quỳnh tận hưởng cuộc sống bỉm sữa sang chảnh.

Sau thời gian kín tiếng, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đã xác nhận chào đón con đầu lòng là một bé gái. Mới đây, trong vlog chia sẻ cuộc sống sau sinh, người đẹp hé lộ lựa chọn dịch vụ ở cữ cao cấp để chăm sóc sức khỏe mẹ và bé trong những ngày đầu. Theo đó, Vũ Thúy Quỳnh được chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ, trình bày đẹp mắt, trong khi con gái cũng được đội ngũ nhân viên chăm sóc, thăm khám chu đáo. Không gian nghỉ ngơi của hai mẹ con là phòng cao cấp, rộng rãi, tiện nghi chẳng khác nào một căn hộ riêng.

Đáng chú ý, khi được cư dân mạng hỏi về chi phí, nàng hậu tiết lộ cô lựa chọn gói ở cữ 14 ngày tại trung tâm 5 sao với mức giá 270 triệu đồng, tương đương gần 20 triệu đồng/ngày. Bên cạnh mức giá gây chú ý, lý do Vũ Thúy Quỳnh không về nhà nghỉ ngơi mà chọn ở cữ tại trung tâm cũng nhận được sự quan tâm. Trước thắc mắc của một tài khoản, cô giải thích: "Dạ bây giờ họ có những dịch vụ như này cho mình thảnh thơi và có nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt tập 1 như Quỳnh sẽ học hỏi được rất nhiều từ các cô điều dưỡng về chuẩn khoa học ý ạ".

Có thể thấy, với người lần đầu làm mẹ như Vũ Thúy Quỳnh, việc lựa chọn dịch vụ ở cữ không chỉ nhằm tận hưởng không gian tiện nghi mà còn giúp cô có thêm thời gian hồi phục sau sinh, đồng thời tích lũy kiến thức chăm sóc em bé từ đội ngũ điều dưỡng.

Vũ Thuý Quỳnh xác nhận đã chi 270 triệu cho dịch vụ ở cữ tại một trung tâm ở TP.HCM

Vũ Thuý Quỳnh chọn dịch vụ sang xịn nhất nhì ở trung tâm này

Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tiếp đó, cô góp mặt trong Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 trước khi đăng quang Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Với hành trình hoạt động liên tục tại các sân chơi nhan sắc, Vũ Thúy Quỳnh xây dựng được lượng người hâm mộ đáng kể.

Bạn trai của nàng hậu, doanh nhân Đức Phạm, cũng là nhân vật nhận được nhiều chú ý trên mạng xã hội. Anh được biết đến là một doanh nhân có điều kiện kinh tế, từng vướng ồn ào liên quan đến cuộc hôn nhân với một cựu người mẫu nổi tiếng. Mối quan hệ giữa Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh trở thành tâm điểm bàn tán sau khi cả hai công khai hẹn hò vào cuối năm 2025.

Thiếu gia Đức Phạm luôn kề cận chăm sóc Vũ Thuý Quỳnh và con gái

Hồi cuối tháng 8/2026, Đức Phạm từng gây chú ý khi trở lại mạng xã hội sau khoảng 7 tháng vắng bóng. Trong bài đăng, nam doanh nhân chia sẻ những suy nghĩ về trách nhiệm, gia đình và mong muốn thay đổi để trở thành chỗ dựa cho những người thân yêu. Anh viết: "Con biết điều bố lo lắng con sẽ ra sao nếu bên cạnh con không có ai nữa. Con biết đến lúc con phải thay đổi vì trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con như cách bố bảo vệ con. Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách bảo vệ gia đình của mình. Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi".

Đức Phạm từng tự hứa sẽ làm ông bố trách nhiệm hơn

Ảnh: FBNV