Chỉ một động thái đủ thấy rõ cách hành xử Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel hậu chia tay.

Mới đây, doanh nhân Phượng Chanel thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh Quách Ngọc Ngoan bên con gái chung Sumi nhân dịp cô bé tròn 7 tuổi. Theo chia sẻ của nữ doanh nhân, điều khiến nhóc tỳ hạnh phúc nhất trong ngày đặc biệt chính là được ba bay ra Hà Nội để tổ chức sinh nhật. Trong những khung hình được đăng tải, nam diễn viên xuất hiện với trang phục đời thường giản dị, đội mũ lưỡi trai và ôm con gái từ phía sau đầy tình cảm.

Phượng Chanel viết: "Em tròn 7 tuổi, em hạnh phúc nhất vì được Ba em bay ra tổ chức sinh nhật cho em". Nữ doanh nhân cũng tiết lộ gia đình nội, ngoại đều dành nhiều tình yêu thương cho Sumi. Dù các chị gái đang ở xa, mọi người vẫn cùng quay video gửi lời chúc đến cô bé, mong em luôn ngoan ngoãn, học giỏi và hạnh phúc.

Quách Ngọc Ngoan ra Hà Nội để tổ chức sinh nhật 7 tuổi cho con gái

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Quách Ngọc Ngoan dành nhiều sự quan tâm, gần gũi cho con gái. Hai ba con thoải mái tạo dáng, ôm nhau trước ống kính. Việc nam diễn viên chủ động có mặt trong dịp đặc biệt của Sumi khiến Phượng Chanel cũng xúc động.

Trước đó, vào dịp sinh nhật Sumi năm 2024, Phượng Chanel cũng chia sẻ hình ảnh Quách Ngọc Ngoan từ Cà Mau ra Hà Nội để mừng tuổi mới của con. Nữ doanh nhân từng cho biết con gái luôn vui mừng mỗi khi được gặp bố. Đến năm 2025, cả hai tiếp tục được nhắc đến khi cùng xuất hiện trong những khoảnh khắc chung của con gái. Những động thái này cho thấy dù đã khép lại chuyện tình cảm, họ vẫn giữ sự kết nối cần thiết để cùng đồng hành trong hành trình trưởng thành của Sumi.

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel giữ mối quan hệ văn minh, cùng chăm sóc con gái

Chuyện tình của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng là đề tài được công chúng quan tâm trong nhiều năm. Cả hai công khai mối quan hệ vào khoảng năm 2015, thời điểm nam diễn viên kém nữ doanh nhân 9 tuổi. Mối tình này từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều, song Quách Ngọc Ngoan nhiều lần thể hiện sự bảo vệ và dành lời tốt đẹp cho bạn gái. Anh từng gây chú ý khi xăm hình chân dung Phượng Chanel lên ngực trái như một cách thể hiện tình cảm.

Tuy nhiên đến tháng 4/2021, Phượng Chanel xác nhận cô và Quách Ngọc Ngoan đã chia tay sau hơn 6 năm gắn bó. Khi đó, nữ doanh nhân cho biết cả hai kết thúc mối quan hệ trong hòa bình, không có mâu thuẫn hay khúc mắc. Cô cũng khẳng định sau chia tay, hai người vẫn xem nhau như bạn bè, giữ liên lạc và cùng bàn bạc chuyện chăm sóc, nuôi dạy con gái.

Chuyện tình cảm của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng nhận nhiều sự chú ý của công chúng

Sau biến cố tình cảm, Quách Ngọc Ngoan có thời gian ở ẩn, quyết định về quê kinh doanh. Năm 2023, nam diễn viên bất ngờ công khai chuyện vỡ nợ, cho biết không còn khả năng chi trả và mong các chủ nợ cho thêm thời gian để làm việc, từng bước giải quyết khoản tiền còn thiếu. Thời điểm đó, doanh nhân Phượng Chanel cho biết anh bị đọng vốn hơn 20 tỷ đồng do việc đầu tư nuôi chồn hương tại Cà Mau gặp khó khăn trong thời gian dịch Covid-19.

Quách Ngọc Ngoan chia sẻ: "Mặc dù tôi đang nợ, tôi ê chề nhưng thật sự bây giờ tôi không đủ khả năng chi trả. Mong muốn của tôi là xin mọi người cho tôi thời gian để tôi tập trung vào làm việc kiếm tiền trả nợ. Đây là chuyện cá nhân của tôi, chuyện tôi làm thì tôi sẽ tự chịu, không liên quan đến ai cả".

Thời gian gần đây, Quách Ngọc Ngoan có sự trở lại mạnh mẽ với điện ảnh. Anh tham gia loạt dự án đình đám như Thiên Đường Máu, Báu Vật Trời Cho, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, Trại Buôn Người, Thám Tử Kiên,... Ở tuổi 42, Quách Ngọc Ngoan vẫn giữ được vẻ ngoài phong trần, nam tính vốn là đặc điểm khiến anh ghi dấu trên màn ảnh Việt. Việc liên tục nhận những vai diễn có màu sắc khác nhau cũng cho thấy nam diễn viên đang từng bước tìm lại nhịp làm nghề sau quãng thời gian dài tạm lắng.

Quách Ngọc Ngoan trở lại với điện ảnh sau thời gian dài ở ẩn

Ảnh: FBNV