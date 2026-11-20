Danh tính chàng trai từng hẹn hò với Lisa khiến công chúng không ngừng xôn xao.

Đời sống tình cảm của Lisa (BLACKPINK) luôn là điều được công chúng quan tâm. Mới đây, em út BLACKPINK đã đính chính lại 1 đoạn video cũ trong quá khứ. Trong đoạn video cũ, cô nói: "Tôi từng hẹn hò với 1 chàng trai người London".

Trong video mới, Lisa xem lại trích đoạn trên và đính chính: "Không, tại sao tôi lại nói như vậy? Điều đó không đúng". Đi cùng với đó là những biểu cảm đảo mắt khá bối rối, làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Trong quá khứ, Lisa nói "Tôi từng hẹn hò với 1 chàng trai người London" nhưng giờ lại đính chính. Clip: X

Trên mạng xã hội, netizen đã không ngừng bàn tán về nghi vấn Lisa hẹn hò chàng trai London lẫn lời đính chính của cô. Nhiều người cho rằng đây là một phút "lỡ lời" không mang nhiều hàm ý của Lisa. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng "không có lửa làm sao có khói" và biểu cảm của Lisa lúc đính chính rất đáng ngờ. Đồng thời, họ cũng truy tìm danh tính "chàng trai" London của nữ idol sinh năm 1997.

"Cô gái à, trông cô đáng ngờ thật đấy", "Lisa nói dối tệ quá", "Lisa và Ariana tốt nghiệp cùng 1 trường dạy nói dối tệ kinh khủng", "Chàng trai London sao?", "Khoan đã, có phải Louis Partridge của phim Enola Holmes là chàng trai duy nhất ở London theo dõi Lisa suốt nhiều năm qua không?"... netizen rôm rả bàn tán.

Nam diễn viên Louis Partridge của phim Enola Holmes bị đưa vào tầm ngắm. Ảnh: X

Mối tình được biết đến nhiều nhất của Lisa là với thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault - con trai CEO tập đoàn hàng hiệu hàng đầu thế giới LVMH. Cặp đôi liên tiếp được bắt gặp bên nhau từ tháng 7/2023. Họ cũng đã ra mắt gia đình của đối phương, dành nhiều thời gian hẹn hò ở khắp nơi trên thế giới dù không công khai xác nhận mối quan hệ.

Tuy nhiên, dấu hiệu rạn nứt đã bắt đầu từ đầu năm nay, khi Frédéric Arnault hoàn toàn im lìm trong dịp sinh nhật Lisa. Họ không còn tương tác, Frédéric Arnault được cho là đang tìm hiểu Marissa Long - nữ người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ sinh năm 2000.

Ảnh: X

Mối tình được biết đến nhiều nhất của Lisa là với thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault. Ảnh: Instagram

Sau đó, Lisa được cho là đang hẹn hò tài tử điển trai Thái Lan Blue Pongtiwat, kém cô 3 tuổi. Suốt thời gian qua, cặp đôi tin đồn liên tục lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đi du lịch, mua sắm,... ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Thậm chí, mối quan hệ của cặp đôi còn khắng khít đến mức các phụ huynh đã gặp gỡ nhau.

Tuy nhiên đến đầu tháng 11, Blue đã chính thức lên tiếng làm rõ về những đồn đoán xung quanh mối quan hệ giữa anh và Lisa. Theo đó, nam diễn viên sinh năm 2000 khẳng định mình chỉ là bạn thân với Lisa, cả 2 cùng ở trong 1 nhóm bạn chứ chưa hề chạm tới ngưỡng yêu đương như công chúng đồn đoán bấy lâu nay. Blue cho biết thêm những lần hợp tác trước đây của 2 người họ chỉ là trong 1 dự án dẫn chương trình của Tổng cục Du lịch Thái Lan. Trước ống kính, Blue cũng khẳng định chắc nịch mình vẫn còn độc thân, đang không hẹn hò với bất cứ ai. Nói tóm lại, không hề có chuyện Blue qua lại với Lisa khi nữ idol vẫn còn đang yêu đương tỷ phú Frédéric.

Ngoài ra, nam diễn viên 10X cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn anh đang thất nghiệp, phải đi ăn bám Lisa suốt thời gian qua: “Dạo này tôi thấy mình đang tận hưởng cuộc sống và cũng tập trung vào công việc nữa. Tôi cũng đang chuẩn bị nhạc, cố gắng chuẩn bị nhạc để mang đến cho mọi người cùng thưởng thức”.

Blue 1 lần làm rõ hết những đồn đoán bủa vây quanh anh suốt thời gian qua, trong đó có cả nghi vấn tình cảm với Lisa. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo