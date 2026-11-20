Những khoảnh khắc đọ sắc của dàn sao nữ trở thành điểm nhấn trong show diễn thời trang.

Ngày 19/11, Khổng Tú Quỳnh, Tú Vi, Quỳnh Nga và Vân Trang xuất hiện tại show thời trang của 1m58 FASHION SHOW của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc và đảm nhận vai trò diễn mở màn. Cả 4 mỹ nhân gây ấn tượng khi diện trang phục đính kết lộng lẫy và tự tin sải bước trên sàn catwalk. Sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc với khán giả Việt trong cùng một show diễn nhanh chóng trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Những bộ trang phục ôm sát, đường cắt xẻ táo bạo kết hợp chất liệu xuyên thấu và chi tiết đính đá lấp lánh giúp các mỹ nhân khoe khéo vóc dáng. Đặc biệt, những đôi cánh tiên nhiều màu sắc cùng phụ kiện đội đầu cầu kỳ càng khiến tổng thể trở nên nổi bật, tạo nên khung cảnh huyền ảo dưới ánh đèn sân khấu.

Đáng chú ý, mỗi mỹ nhân đều mang đến một phong cách riêng. Khổng Tú Quỳnh ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ. Quỳnh Nga tiếp tục phát huy lợi thế vóc dáng gợi cảm cùng thần thái cuốn hút. Trong khi đó, Tú Vi gây bất ngờ khi rũ bỏ hình ảnh dịu dàng, thanh lịch thường thấy để xuất hiện với diện mạo táo bạo hơn. Vân Trang cũng không hề lép vế khi khoe sắc trong thiết kế lộng lẫy.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, màn xuất hiện của bốn mỹ nhân còn khiến khán giả thích thú bởi sự kết hợp giữa những nghệ sĩ có phong cách và dấu ấn riêng trong showbiz. Dù không phải người mẫu chuyên nghiệp, cả 4 người đẹp vẫn thể hiện sự tự tin qua từng bước catwalk, tạo dáng và tương tác trên sân khấu. Những khoảnh khắc đọ sắc của dàn sao nữ trở thành điểm nhấn trong show diễn thời trang.

Khổng Tú Quỳnh, Tú Vi, Quỳnh Nga và Vân Trang xuất hiện tại show thời trang và đảm nhận vai trò diễn mở màn. Nguồn: Đi soi sao đi

Những khoảnh khắc đọ sắc của dàn sao nữ trở thành điểm nhấn trong show diễn thời trang. Nguồn: Đi soi sao đi

Khổng Tú Quỳnh, Tú Vi và Quỳnh Nga đều từng tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Đây là chương trình truyền hình thực tế quy tụ 30 nữ nghệ sĩ từ 30 tuổi trở lên, cùng trải qua quá trình tập luyện, biểu diễn và tranh tài qua nhiều vòng công diễn để giành cơ hội góp mặt trong nhóm nhạc thành đoàn.

Phát sóng từ cuối năm 2023, chương trình nhận được nhiều sự quan tâm nhờ những màn trình diễn được đầu tư cùng hành trình vượt qua giới hạn bản thân của các nữ nghệ sĩ. Sau chương trình, nhiều chị đẹp tiếp tục hoạt động nghệ thuật và thử sức với những hình ảnh mới. Màn hội ngộ của Khổng Tú Quỳnh, Tú Vi và Quỳnh Nga tại show thời trang lần này vì thế cũng gợi nhắc đến hành trình từng đồng hành cùng nhau trên sân khấu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.