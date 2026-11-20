5 diễn viên nổi tiếng được công bố sẽ là đảm nhận phần trao giải tại sự kiện bao gồm Ji Chang-wook, Ryu Seung-ryong, Kim Moo-yul, Hwang In-Youp và Go Youn-jung.

Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41 sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời đặc biệt thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC 0 Vietnam Exposition Center), Hà Nội. Sự góp mặt của những tên tuổi nổi bật trong làng giải trí Hàn Quốc hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng mong đợi, đồng thời góp phần nâng tầm sức hút của một trong những lễ hội âm nhạc tiêu biểu của Kpop.

Không chỉ là những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, 5 diễn viên tham gia trao giải còn sở hữu dấu ấn nghệ thuật và sức ảnh hưởng riêng biệt trên thị trường quốc tế.

Ryu Seung-ryong là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ qua các bộ phim điện ảnh đình đám như Miracle in Cell No. 7 và Extreme Job, qua đó khẳng định danh hiệu diễn viên sở hữu những tác phẩm đạt hơn 10 triệu lượt khán giả đến rạp.

Vai diễn trong series Moving của Disney+ đã giúp Ryu Seung-ryong chinh phục khán giả quốc tế với những phân cảnh hành động ấn tượng cùng chiều sâu cảm xúc trong hình tượng người cha. Tháng 5 vừa qua, nam diễn viên tiếp tục khẳng định thực lực khi giành giải Daesang hạng mục Truyền hình tại Baeksang Arts Awards lần thứ 62 với bộ phim The Story of Manager Kim Who Lives in Seoul and Works at a Large Corporation của JTBC.

Ji Chang-wook gây chú ý qua các tác phẩm hành động như Gangnam B-Side và The Manipulated trên Disney+.

Ji Chang-wook

Trong năm nay, anh tiếp tục thử sức với dòng phim cổ trang qua series Scandal của Netflix, đồng thời chinh phục khán giả Nhật Bản với tác phẩm Merry Berry Love của Disney+. Bên cạnh đó, Ji Chang-wook cũng đang chuẩn bị cho bộ phim truyền hình mới được mong đợi của JTBC mang tên Human X Gumiho, dự kiến ra mắt vào năm tới.

Kim Moo-yul gây ấn tượng với khán giả toàn cầu nhờ ánh mắt sắc bén và thần thái cuốn hút trong series Netflix True Education. Với vai diễn chính, anh góp phần đưa tác phẩm lọt vào Top 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh có lượt xem cao nhất mọi thời đại trên nền tảng này, qua đó khẳng định sức ảnh hưởng vượt ra ngoài thị trường Hàn Quốc.

Được đánh giá là một diễn viên bảo chứng chất lượng cho các tác phẩm tham gia, Kim Moo-yul hiện tiếp tục chuẩn bị cho những dự án mới như First Doctor và Grandma trên Netflix.

Hwang In-Youp là một trong những ngôi sao toàn cầu thế hệ mới ghi dấu ấn sâu sắc với khán giả quốc tế qua các bộ phim truyền hình như True Beauty và Why Her?. Năm 2024, anh tiếp tục cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất qua bộ phim Family by Choice của JTBC.

Đến tháng 7 vừa qua, nam diễn viên tiếp tục thử sức với thể loại hài lãng mạn trong tác phẩm Dream to You của ENA, từng bước khẳng định sức hút của một gương mặt nổi bật trong dòng phim Rom-Com. Đáng chú ý, trong bộ phim Human X Gumiho của JTBC dự kiến ra mắt vào năm tới, Hwang In-youp sẽ lần đầu tiên thử sức với vai phản diện kể từ khi ra mắt.

Go Youn-jung là gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc, liên tục tạo được sức hút qua những dự án chất lượng và thành công trên thị trường quốc tế. Bên cạnh vai diễn trong series Moving của Disney+, cô còn ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Alchemy of Souls: Light and Shadow của tvN và Can This Love Be Translated? của Netflix.

Nữ diễn viên tiếp tục củng cố vị thế qua Resident Playbook của tvN và Everyone Is Fighting Their Own Worthlessness của JTBC. Không ngừng làm mới bản thân, Go Youn-jung cũng đã được chọn tham gia Moving mùa 2 và phim điện ảnh Nambeol, hứa hẹn những bước tiến mới trong sự nghiệp.