Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bật cười khi được hỏi thăm về khả năng học toán của con gái - bé Titi sau loạt clip gây bão mạng xã hôi.

Thời gian gần đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây sốt mạng xã hội khi chia sẻ loạt clip ghi lại những buổi học toán của con gái Titi. Cô bé lên 3 tuổi, sở hữu khả năng ghi nhớ, tính toán nhanh nhẹn tuy đôi lúc còn nhầm. Nàng hậu luôn kiên nhẫn giảng giải cho con gái hiểu bài với mục tiêu để cô bé trở thành "sinh viên Harvard".

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong một sự kiện. Người đẹp bật cười khi được hỏi về trình độ học toán của con gái Titi. "Hiện tại, Titi đã học toán sang một level (trình độ) mới rồi", người đẹp tiết lộ. Cô nở nụ cười tươi khi biết nhiều khán giả đang chờ đón vlog học bài của bé Titi.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bật cười khi được hỏi về trình độ học toá-= của bé Titi.

Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh -bé Tuệ An, tên thân mật ở nhà là Titi – tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi xuất hiện trong những khoảnh khắc học toán cùng mẹ.

Dù mới 3 tuổi, nhóc tỳ đã tỏ ra khá nhanh nhẹn khi làm quen với các con số, tập đếm, thực hiện những phép cộng trừ đơn giản và đặc biệt là chăm chỉ luyện viết số. Những đoạn video ghi lại quá trình học tập của bé nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự đáng yêu, tự tin cùng những phản ứng vô cùng ngộ nghĩnh.

Bé Titi gây sốt mạng với những khoảnh khắc ngộ nghĩnh khi học toán cùng mẹ.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Titi tỏ ra hào hứng khi được mẹ hướng dẫn làm quen với toán học. Cô bé có thể tập đọc, nhận biết các con số, thực hành đếm và thử sức với những phép tính phù hợp với lứa tuổi.

Đặc biệt, một trong những chi tiết khiến cư dân mạng thích thú chính là việc Titi đôi lúc đổi vai, trở thành cô giáo nhỏ để hướng dẫn ngược lại cho mẹ.

Trong những đoạn clip được lan truyền, cô bé tỏ ra khá tự tin khi giảng giải, nhắc nhở mẹ cùng học và làm theo hướng dẫn của mình. Thậm chí, có những tình huống mẹ cũng phải tham gia học bài cùng con để giúp bé ghi nhớ kiến thức.

Nhiều khán giả hài hước dự đoán cô bé Titi có thể trở thành sinh viên Harvard trong tương lai.

Không ít khán giả còn hài hước ví von rằng với khả năng làm quen các con số từ sớm của Titi, gia đình đã có thể tính đến chuyện chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh Harvard.

Những lời đùa vui như "100 cuộc gọi nhỡ từ văn phòng tuyển sinh Harvard" cũng được nhắc đến trên mạng xã hội, thể hiện sự thích thú của mọi người trước màn học toán đáng yêu của cô bé.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dành nhiều thời gian để kèm cặp, hướng dẫn con học tập.

Dẫu vậy, điều khiến công chúng chú ý không chỉ nằm ở khả năng tiếp thu của Titi mà còn ở cách nàng hậu đồng hành cùng con trong quá trình khám phá kiến thức. Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, có thể thấy Đỗ Mỹ Linh khá chú trọng việc dành thời gian cho con.

Thay vì biến giờ học thành những buổi luyện tập căng thẳng, nàng hậu tạo không khí thoải mái, cùng bé trò chuyện, thực hành và khuyến khích con chủ động thể hiện khả năng của mình. Việc mẹ cùng học, cùng chơi và đôi khi để con làm "cô giáo" cũng giúp những bài học trở nên gần gũi, sinh động hơn.