Trước đó, con gái cựu danh thủ xứ Hàn được biết đến là cô bé tròn trĩnh, thơ ngây trong chương trình The Return of Superman.

Mới đây, Su Ah - con gái của cựu cầu thủ Lee Dong Gook và Hoa hậu Hàn Quốc Lee Su Jin, đã chia sẻ những bức ảnh selfie mới trên mạng xã hội. Trong những bức ảnh này, Su Ah nhìn thẳng vào ống kính với mái tóc đen dài buông xõa. Đôi mắt sắc sảo, hàng mi được trang điểm đậm, son môi đậm và má hồng tự nhiên kết hợp tạo nên vẻ ngoài trưởng thành sắc sảo.

Đáng chú ý, hiện nay Su Ah mới chỉ 13 tuổi. Trước đó, con gái cựu danh thủ xứ Hàn được biết đến là cô bé tròn trĩnh, thơ ngây trong chương trình The Return of Superman. Sự trưởng thành của cô bé qua nhiều năm cho thấy sự đổi khác không nhận ra so với hình ảnh dễ thương thời thơ ấu.

Su Ah (giữa) từng là cô bé tròn trĩnh đáng yêu của gia đình. Ảnh: X

Tuy nhiên, cô bé đã thay đổi phong cách khi đi du học Mỹ ở tuổi 13. Ảnh: X

Khó mà nhận ra ái nữ nhà cựu danh thủ đình đám xứ Hàn. Ảnh: X

Hiện tại, Su Ah tiếp bước các anh chị em đi du học ở Mỹ. Trong thời gian sinh sống ở nước ngoài, cô bé đã lớn hơn nhiều và dần thay đổi phong cách. Su Ah - Seol Ah là cặp sinh đôi thứ 2 của vợ chồng Lee Dong Gook và Lee Su Jin, chào đời vào tháng 7/2013.

Su Ah (giữa) trình diễn thời trang cùng chị song sinh Seol Ah và em trai Si An. Ảnh: X

Su Ah cùng Seol Ah là cặp song sinh thứ 2 của vợ chồng Lee Dong Gook. Ảnh: X

Seol Ah - Su Ah như hình với bóng. Ảnh: X

Lee Dong Gook sinh năm 1979, có biệt danh là "Vua sư tử", là một trong những huyền thoại bóng đá nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Anh giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc và gắn bó lâu năm, thành công nhất với câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motors. Lee Dong Gook còn có thời gian ngắn chơi bóng tại châu Âu cho các câu lạc bộ Werder Bremen (Đức) và Middlesbrough (Anh).

Trong màu áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, Lee Dong Gook thi đấu 105 trận và ghi 33 bàn thắng. Anh cũng là trụ cột của đội tuyển tham dự World Cup 1998 và 2010. Cựu cầu thủ có mối quan hệ thân thiết với HLV Kim Sang Sik, từng nhiều năm kề vai sát cánh trong cả màu áo câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia.

Lee Dong Gook là huyền thoại bóng đá Hàn Quốc, rất thân thiết với HLV Kim Sang Sik. Ảnh: X

Bên ngoài sân cỏ, Lee Dong Gook kết hôn với Hoa hậu Hàn Quốc Lee Su Jin vào năm 2005 và họ có 5 người con, bao gồm cặp song sinh Lee Jae Si - Lee Jae Ah (2007), cặp song sinh thứ 2 Lee Seo Ah - Lee Su Ah (2013), cùng cậu quý tử út Lee Si An (2014). Gia đình này trở nên nổi tiếng nhờ xuất hiện trong chương trình The Return Of Superman năm 2013. Trong số các người con, ái nữ Jae Si hiện đang nổi tiếng nhất, là người mẫu trẻ triển vọng của showbiz Hàn Quốc. Jae Ah từng theo đuổi môn quần vợt nhưng sau đó bị chấn thương, cô chuyển sang chơi golf và đang nỗ lực trở thành golf thủ chuyên nghiệp.

Hình ảnh cả gia đình cùng tham gia chương trình truyền hình gây bão một thời. Ảnh: X

Hiện tại, những em bé đáng yêu ngày nào đã dần trưởng thành. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo