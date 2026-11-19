Thời điểm nhận vai, cô chưa có tiềm lực kinh tế mạnh, cũng chưa được các thương hiệu hỗ trợ trang phục như hiện tại.

Huyền Lizzie tên thật là Phan Minh Huyền, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô từng là một trong những hot girl đời đầu được chú ý, lọt Top 5 Miss Teen 2009 trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất.

Năm 2010, cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Lời thú nhận của Eva dù chưa có kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp. Từ một diễn viên tay ngang, Phan Minh Huyền từng bước góp mặt trong nhiều dự án như Trái tim có nắng, Ngược chiều nước mắt, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng...

Huyền Lizzie từng là một trong những hot girl đời đầu, từng lọt Top 5 Miss Teen 2009 trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất. Ảnh: FBNV

Dù có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên thừa nhận hành trình khẳng định bản thân không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một trong những cột mốc quan trọng nhất đến khi cô được giao vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về. Đây là nhân vật có hình ảnh chỉn chu, thanh lịch, thường xuất hiện trong những bộ trang phục công sở sang trọng. Để đáp ứng yêu cầu tạo hình, Phan Minh Huyền quyết định tự đầu tư một khoản tiền lớn để chuẩn bị quần áo cho nhân vật.

Cô tiết lộ bản thân ngoài đời vốn chuộng phong cách đơn giản, thường mặc áo phông, quần jeans và giày thể thao. Vì vậy, việc xây dựng hình ảnh một nữ trưởng phòng marketing thanh lịch trên màn ảnh đòi hỏi cô phải thay đổi hoàn toàn cách ăn mặc. Nữ diễn viên đã mua rất nhiều trang phục nhưng đạo diễn loại bỏ khoảng 50% vì chưa phù hợp với phong cách công sở mà nhân vật hướng tới. Cô buộc phải mua sắm lại từ đầu để tìm được những bộ đồ ưng ý.

Thời điểm nhận vai, cô chưa có tiềm lực kinh tế mạnh, cũng chưa được các thương hiệu hỗ trợ trang phục như hiện tại. Nữ diễn viên cho biết đã dùng toàn bộ số tiền mình có để mua những bộ đồ đẹp nhất cho nhân vật.

Đây không đơn thuần là câu chuyện đầu tư cho vẻ ngoài. Với Phan Minh Huyền, Vân Trang là cơ hội lớn để thay đổi vị trí của bản thân trong nghề. Cô từng được một người chị động viên rằng nếu thành công với vai diễn này, sự nghiệp có thể bước lên một nấc thang mới. Ngược lại, nếu không nỗ lực, cô có nguy cơ tiếp tục chỉ được giao những vai phụ.

Từng được biết đến với danh xưng hot girl Hà thành trước khi bén duyên với phim truyền hình, Huyền Lizzie đã có một quyết định táo bạo khi nhận vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên dùng toàn bộ số tiền mình có để đầu tư trang phục cho nhân vật, thậm chí phải mua lại từ đầu sau khi nhiều bộ đồ không được đạo diễn lựa chọn. Ảnh: FBNV

Không chỉ đầu tư cho tạo hình, Phan Minh Huyền còn phải đối diện với thử thách về diễn xuất. Vân Trang là nhân vật có nội tâm phức tạp, vẻ ngoài mạnh mẽ, độc lập nhưng bên trong lại mang nhiều tổn thương. Vai diễn đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện được những chuyển biến tâm lý tinh tế qua từng tình huống.

Trong quá trình phim lên sóng, cô từng nhận những ý kiến cho rằng cách thể hiện nhân vật còn cứng, đôi lúc hơi gồng. Phan Minh Huyền không né tránh những góp ý này. Cô thừa nhận bản thân chưa thể hiện được Vân Trang hoàn hảo như kỳ vọng, đồng thời cho biết luôn theo dõi nhận xét của khán giả để điều chỉnh những điểm chưa tốt trong quá trình quay phim.

Nỗ lực ấy dần được ghi nhận khi Thương ngày nắng về nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ phim là bước đột phá trong sự nghiệp, giúp cô trưởng thành hơn về diễn xuất và được nhiều người biết đến. Sau vai Vân Trang, nữ diễn viên cũng nhận được sự chú ý từ các nhãn hàng, có thêm nhiều cơ hội trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang.

Năm 2022, cô giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards nhờ vai diễn này. Đây là dấu mốc đáng nhớ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cho thấy sự chuyển mình của một gương mặt từng được biết đến với danh xưng hot girl sang diễn viên truyền hình được ghi nhận về chuyên môn.