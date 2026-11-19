Nhiều khán giả đã tập trung tại quán từ sớm để chờ gặp Steven Nguyễn.

Mới đây, những hình ảnh ghi lại cảnh tượng đông đúc tại quán cà phê của Steven Nguyễn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, cửa hàng thông báo "sếp" Steven Nguyễn sẽ có mặt tại quán, thế nên nhiều khán giả đã tập trung tại quán từ sớm để chờ gặp thần tượng.

Qua loạt hình ảnh được cửa tiệm chia sẻ, có thể thấy khu vực quầy pha chế gần như kín người, không ít khách tranh thủ giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc nam diễn viên làm việc. Một số người còn có dịp đứng cạnh thần tượng để chụp ảnh lưu niệm, khiến không gian vốn dành cho việc thưởng thức cà phê trở nên đông vui như một buổi gặp gỡ người hâm mộ.

Quán cà phê của Steven Nguyễn chật kín người

Đáng chú ý, Steven Nguyễn không chỉ xuất hiện để chào hỏi khách mà còn trực tiếp tham gia vào công việc tại quán. Nam diễn viên diện trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng bên trong, khoác cardigan đen bên ngoài, tự tay chuẩn bị đồ uống và phục vụ khách. Dù lượng người có mặt khá đông, anh vẫn giữ thái độ thân thiện, kiên nhẫn giao lưu, chụp hình cùng mọi người.

Hình ảnh một diễn viên đang được chú ý trên màn ảnh nay đứng sau quầy cà phê, tự tay phục vụ khách hàng tạo nên sự gần gũi thú vị. Nhiều khán giả thích thú khi có cơ hội gặp Steven Nguyễn ở một không gian đời thường thay vì chỉ nhìn thấy anh qua phim ảnh hay các sự kiện giải trí.

Steven Nguyễn tự tay pha chế, sau đó dành thời gian để ký tặng và giao lưu với người hâm mộ

Đầu tháng 6/2026, Steven Nguyễn chính thức khai trương quán cà phê ở cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Ngay trong những ngày đầu hoạt động, cửa tiệm đã thu hút lượng khách vượt ngoài dự đoán. Hình ảnh hàng dài người xếp hàng chờ mua nước, bên trong quán gần như kín chỗ từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Quán cà phê được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc hiện đại, trẻ trung, với tông màu vàng kem chủ đạo. Không gian có sự kết hợp giữa các chi tiết gỗ, quầy bar và cách bố trí ánh sáng, tạo cảm giác ấm cúng. Quán có khu vực ngồi bên trong lẫn ngoài hiên, phù hợp cho khách ghé thưởng thức đồ uống và trò chuyện. Nam diễn viên nhiều lần trực tiếp có mặt để pha chế, phục vụ khách và chụp ảnh lưu niệm.

Ngày khai trương "vỡ trận" tại quán cà phê của Steven Nguyễn (Clip: Kinglive)

Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, Steven Nguyễn (tên thật Nguyễn Huy, sinh năm 1991) từng có hành trình làm nghề khá chật vật. Anh từng đảm nhận nhiều vai phụ, vai quần chúng và làm thêm công việc soát vé tại sân khấu để trang trải cuộc sống. Trong gần 10 năm theo đuổi diễn xuất, nam diễn viên trải qua nhiều lần casting không thành công, thậm chí từng có lúc nghĩ đến chuyện bỏ nghề.

Năm 2021, Steven Nguyễn bắt đầu được khán giả chú ý qua web-drama Bi Long Đại Ca. Anh tiếp tục tham gia một số dự án như Hùng Long Phong Bá, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp và nhiều phim khác. Tuy nhiên, phải đến năm 2025, vai diễn Quang trong bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ mới thực sự đưa tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với đông đảo công chúng. Nhân vật phản diện do anh thể hiện tạo được dấu ấn mạnh, giúp nam diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Sau thành công của Mưa Đỏ, Steven Nguyễn tiếp tục góp mặt trong phim truyền hình Không Giới Hạn với vai Đào Minh Kiên. Năm 2026, anh còn tham gia các dự án điện ảnh như Trại Buôn Người và Chị Chị Em Em 3, đồng thời xuất hiện tại nhiều sự kiện, gameshow và chương trình giải trí.

Steven Nguyễn đang là gương mặt "đắt phim" bậc nhất của màn ảnh Việt

Ảnh: FBNV