Nữ diễn viên tự nhận cô hiện tại có nụ cười kỳ quặc, trông như "gã hề Joker".

Ngày 19/11, tờ Sports Chosun đưa tin Hwang Jung Eum vừa gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường trên trang cá nhân. Trong hình ảnh mới nhất, nhan sắc kỳ lạ, biến dạng và đặc biệt là nụ cười vô cùng gượng gạo, thiếu tự nhiên như chịu di chứng của thẩm mỹ hỏng của người đẹp Gia Đình Là Số 1 gây bàn tán khắp MXH xứ Hàn.

Trước những lời bàn tán của công chúng, Hwang Jung Eum thẳng thắn thừa nhận nụ cười của cô trông kỳ quặc vì đã thực hiện phương pháp căng chỉ nâng cơ mặt. Do chưa đủ thời gian phục hồi, biểu cảm khuôn mặt của cô vẫn chưa trở lại bình thường, vùng miệng sưng phù. Người đẹp thậm chí còn hài hước ví mình có nụ cười của "gã hề Joker". "Cười mà chẳng giống đang cười. Tôi biết mọi người đang nói gì về mình. Tôi thừa nhận giờ tôi cười là thành Joker. Biểu cảm trên mặt của tôi cũng rất kỳ lạ, không được tự nhiên", nữ diễn viên cho biết.

Hwang Jung Eum cho biết cô đã thực hiện phương pháp căng chỉ nâng cơ nên toàn bộ khu vực xung quanh miệng đều sưng tấy. Ảnh: Instagram.

Do chưa phục hồi sau thẩm mỹ, khuôn miệng của nữ diễn viên trông biến dạng, kỳ quặc khi cười. Nữ diễn viên cũng thừa nhận mình có nụ cười trông như "gã hề Joker". Ảnh: Instagram.

Sau loạt biến cố lĩnh án tù vì biển thủ công quỹ và bị chồng đại gia ngành thép "cắm sừng", Hwang Jung Eum thay đổi nhan sắc chóng mặt. Gần đây, cô gây bàn tán khi xuất hiện với làn da tối bất thường, nghi vấn là đã nhuộm da quá đà. Không chỉ vậy, người đẹp còn công khai việc mình từng "dao kéo" trong quá khứ. Minh tinh hàng đầu xứ Hàn cho biết cô từng đi cắt mí mắt 4 lần, sửa mũi và nâng ngực. Sau khi làm mũi xong, do thấy không hợp, nữ diễn viên đã tháo sụn. Còn về lần nâng ngực, do gặp biến chứng kinh hoàng cộng với việc tăng cân vù vù và cảm thấy cơ thể nặng nề, cô đã quyết định tháo túi ngực.

Hwang Jung Eum bị chê xuống sắc sau khi thay đổi màu da. Ảnh: X.

Cô từng can thiệp thẩm mỹ nhiều vùng trên cơ thể. Ảnh: ELLE.

Hwang Jung Eum sinh năm 1984, gia nhập giới giải trí Hàn Quốc vào năm 2002 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Sugar. Sau khi rẽ hướng sang con đường diễn xuất, cô nhanh chóng bứt phá và khẳng định thực lực qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Gia Đình Là Số 1 (Phần 2), Bí Mật Kinh Hoàng, Tìm Lại Chính Mình, Lắng Nghe Con Tim hay Cô Nàng Xinh Đẹp…

Đặc biệt, chính siêu phẩm sitcom quốc dân Gia Đình Là Số 1 đã tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục, giúp cuộc đời Hwang Jung Eum bước sang trang mới và đổi đời chỉ sau một đêm. Trong một chương trình truyền hình trước đây, nữ diễn viên từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi kể lại câu chuyện "phát tài" như cổ tích của mình: "Thời điểm đó, trong túi tôi chỉ còn vỏn vẹn 485 won (khoảng 18 nghìn đồng), gần như trắng tay. Thế nhưng chỉ sau một đêm, tài khoản ngân hàng của tôi bất ngờ nhảy số, tăng vọt thêm 500 triệu won (hơn 9 tỷ đồng)". Con số không tưởng này đồng nghĩa với việc khối tài sản của mỹ nhân họ Hwang đã nhân lên gấp 1 triệu lần chỉ trong chớp mắt.

Hwang Jung Eum đổi đời nhờ thành công ngoài mong đợi của bộ phim Gia Đình Là Số 1. Ảnh: Sina.

Năm 2024, Hwang Jung Eum gây chấn động dư luận khi tuyên bố đường ai nấy đi với đại gia ngành thép Lee Young Don giữa tâm bão ồn ào xoay quanh chuyện nợ nần cùng nghi vấn ngoại tình. Nữ diễn viên từng cay đắng thừa nhận cô đã phải tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý để vượt qua cú sốc tinh thần nặng nề sau khi phát hiện chồng phản bội.

Trong lúc mất bình tĩnh vì ghen tuông và tổn thương, mỹ nhân họ Hwang thậm chí còn rơi vào cảnh "tố nhầm tiểu tam", dẫn đến vướng vào rắc rối kiện tụng và khiến hình tượng trước công chúng bị sứt mẻ. Giờ đây, hành trình làm mẹ đơn thân đối với cô dù chẳng hề dễ dàng, nhưng nữ diễn viên khẳng định bản thân đang từng bước vực dậy mạnh mẽ, nỗ lực cân bằng lại cả cuộc sống đời tư lẫn con đường sự nghiệp.

Cuộc hôn nhân đầy sóng gió giữa Hwang Jung Eum và Lee Young Don từng khiến dư luận dậy sóng. Trong phút mất lý trí vì cơn ghen mù quáng, nữ diễn viên thậm chí đã "tố" nhầm một người phụ nữ vô can là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình mình. Ảnh: Nate.

Bước sang năm 2025, Hwang Jung Eum vướng vòng lao lý khi bị cáo buộc biển thủ 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ Hunminjeongeum Entertainment - công ty gia đình do chính cô nắm giữ 100% cổ phần và là nghệ sĩ duy nhất - vào năm 2022. Nữ diễn viên đã dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) để đầu tư tiền điện tử, phần còn lại chi trả thuế và hóa đơn thẻ tín dụng.

Trước tòa, minh tinh họ Hwang thừa nhận toàn bộ sai phạm và phải bán bất động sản, chia làm 2 đợt để hoàn trả đầy đủ số tiền đã chiếm dụng. Cuối tháng 9/2025, Tòa án quận Jeju chính thức tuyên phạt Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng cho hưởng 4 năm án treo về tội tham ô.

Rời phòng xử với vẻ ngoài tiều tụy, ngôi sao Gia Đình Là Số 1 bật khóc nức nở và cúi đầu xin lỗi công chúng trước truyền thông: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng và gây ra ồn ào. Cả đời này tôi chưa từng bước chân tới gần đồn cảnh sát, nên khi nghe phán quyết, tôi đã không thể kìm được nước mắt".

Nữ diễn viên bật khóc sau khi nhận án tù treo. Ảnh: Nate.

Nguồn: Nate, Naver