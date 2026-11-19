Trấn Thành bất ngờ có chia sẻ "dở khóc dở cười" liên quan đến chuyện tiền bạc.

Từ sau sức hút của Running Man Vietnam, Trấn Thành tiếp tục nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Nam MC được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh thân mật "Hai Thành". Những khoảnh khắc tương tác gần gũi, cách trò chuyện duyên dáng và EQ cao của anh với fan cũng thường xuyên nhận được lời khen.

Mới đây, Trấn Thành bất ngờ chia sẻ câu chuyện một người hâm mộ lâu năm báo tin chuẩn bị kết hôn. Nam MC hào hứng kể: "Thiệt là dễ thương! Nó đi với Hai từ lúc Hai chạy show tỉnh, nó thì đầy phèn tới giờ nó làm với công ty nước ngoài không, lấy chồng Tây luôn. Mà còn đòi chồng làm fan Hai luôn coi bá đạo hông. Cuộc đời nghệ sỹ chỉ nhìn thấy những điều giản đơn như thế này thôi mà hạnh phúc!".

Trấn Thành còn thích thú gửi lời chúc phúc, nhắn tin cảm ơn tình cảm của fan cực dễ thương.

Trấn Thành hào hứng gửi lời chúc mừng khi được fan báo tin đám cưới

Không chỉ vui mừng trước cột mốc mới của fan, Trấn Thành còn khiến cộng đồng người hâm mộ thích thú khi nhắc đến kế hoạch tổ chức fan meeting. Anh hứa hẹn sau khi hoàn thành phim Em, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để thực hiện một buổi gặp gỡ hoành tráng nhằm đáp lại tình cảm của mọi người.

Đáng chú ý, nam MC còn hài hước tuyên bố hiện tại đã hết tiền: "Cảm ơn em và tất cả tụi em của 3T (Trấn Thành Town) đã luôn ở với Hai. Để xong phim Em Hai sẽ ráng tranh thủ làm 1 cái Fan Meeting hoành tráng trả ơn lại cho tụi em nha. Hai không trốn nữa, Hai hứa. Để Hai có thời gian và Hai đi xin tài trợ, Hai hết tiền gòi. Yêu cả nhà".

Câu nói "Tôi hết tiền rồi" nhanh chóng trở thành chi tiết gây chú ý. Dù vậy, đây được xem là lời chia sẻ mang màu sắc hài hước của Trấn Thành khi nói về kế hoạch fan meeting, không phải thông tin xác nhận tình hình tài chính thực tế của nam MC.

Nam MC còn hài hước thừa nhận đang hết tiền nên không tổ chức fan meeting

Trấn Thành giàu cỡ nào?

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ hoạt động đa năng và có sức ảnh hưởng lớn trong showbiz Việt. Anh ghi dấu ở nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình. Với tần suất xuất hiện dày đặc cùng nhiều dự án giải trí, nam nghệ sĩ được xem là gương mặt có hoạt động thương mại sôi nổi.

Đặc biệt, ở lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành từng đảm nhận vai trò đạo diễn và nhà sản xuất trong nhiều dự án thu hút sự chú ý lớn tại phòng vé. Bên cạnh đó, việc dẫn dắt các chương trình truyền hình, tham gia gameshow và hoạt động quảng cáo cũng là những nguồn thu nhập đáng kể của nghệ sĩ.

Thời gian qua, Trấn Thành liên tục góp mặt trong những chương trình giải trí đình đám như Running Man Vietnam, Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Tinh Hà Say Hi, AI là AI? hay Rap Việt. Chưa kể, nam nghệ sĩ còn đảm nhận vai trò đạo diễn, diễn viên và liên tục có những dự án điện ảnh đạt doanh thu cao.

Vợ chồng Trấn Thành có cuộc sống hạnh phúc, khối tài sản khủng

Lịch trình làm việc của Trấn Thành từng được chính Hari Won tiết lộ là vô cùng dày đặc. Nữ ca sĩ từng chia sẻ ông xã có thời điểm chỉ ngủ khoảng 2 tiếng mỗi ngày, một phần vì công việc bận rộn, một phần do anh có thói quen trò chuyện với vợ nên thường khó vào giấc ngủ. Với độ phủ sóng dày đặc như hiện tại, câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra là: Trấn Thành thực sự nhận bao nhiêu tiền cho mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình?

Nam MC chưa từng công khai mức thù lao cụ thể cho từng chương trình. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, những con số liên quan đến cát-xê của Trấn Thành liên tục được nhắc đến trong các bài viết và nguồn tin trong giới giải trí. Theo những thông tin được lan truyền, cát-xê của Trấn Thành tại Rap Việt từng được cho là khoảng 450 triệu đồng cho mỗi tập. Đây là con số chưa được nam MC hay đơn vị sản xuất chính thức xác nhận, vì vậy chỉ nên xem như mức thù lao được đồn đoán.

Trấn Thành làm việc rất chăm chỉ suốt thời gian qua

Ảnh: FBNV