Ở tuổi 31, Hoàng Yến Chibi quyết định khởi nghiệp với quán phở gà ở Nhà Bè.

Mới đây, Hoàng Yến Chibi khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ về việc mở quán phở gà ở khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP.HCM. Theo chia sẻ được đăng tải, mẹ là người đồng hành, hỗ trợ Hoàng Yến trong công việc mới, từ chuyện bếp núc đến kinh nghiệm vận hành quán. Nữ ca sĩ cho biết việc mở quán cũng xuất phát từ mong muốn để mẹ có thêm một công việc riêng sau nhiều năm đồng hành, hỗ trợ con gái trên con đường nghệ thuật.

Quán phục vụ món phở gà, bên cạnh đó còn có bún thang - những món ăn mang hương vị Hà Nội. Đây cũng là một trong những lý do khiến mô hình kinh doanh của Hoàng Yến Chibi nhận được sự quan tâm, bởi nữ ca sĩ vốn sinh ra và lớn lên tại thủ đô. Đặc biệt, mẹ cô cũng có sở trường nấu các món ăn miền Bắc và từng có kinh nghiệm kinh doanh quán ăn.

Hoàng Yến Chibi mở quán phở gà ở Nhà Bè (TP.HCM)

Dù thử sức với lĩnh vực mới, Hoàng Yến Chibi khẳng định vẫn duy trì hoạt động ca hát, không có ý định rời xa showbiz. Ở tuổi 31, nữ ca sĩ đang có thêm trải nghiệm mới, tự mình thử sức ở một lĩnh vực không liên quan trực tiếp đến ánh đèn sân khấu.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát và diễn xuất, khối tài sản của nữ nghệ sĩ cũng từng là chủ đề được công chúng quan tâm. Năm 2015, khi vừa tròn 20 tuổi, nữ ca sĩ đã sở hữu căn hộ rộng 106 m2 tại quận 7, TP.HCM, có giá trị hơn 2 tỷ đồng. Số tiền mua nhà được cô tích góp từ những năm tháng đi hát, bên cạnh sự hỗ trợ một phần từ gia đình.

Đến năm 2019, ở tuổi 24, Hoàng Yến Chibi tiếp tục gây chú ý khi tậu một chiếc Mercedes đời mới có giá gần 2 tỷ đồng. Đây là món quà cô tự thưởng sau 5 năm Nam tiến, được mua bằng tiền tích góp từ việc chạy show, ca hát và đóng phim.

Hoàng Yến Chibi tậu Mẹc tự thưởng cho bản thân sau 5 năm Nam tiến

Cùng thời điểm, thông tin nữ ca sĩ sở hữu 6 căn nhà tại TP.HCM cũng lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người trầm trồ trước khả năng kiếm tiền của cô gái sinh năm 1995.

Tuy nhiên, Hoàng Yến sau đó đã lên tiếng giải thích rằng con số 6 căn nhà xuất phát từ sự hiểu nhầm. Căn nhà cô mua tặng mẹ có số nhà là 06, chứ không phải cô sở hữu tới 6 bất động sản. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ cũng cho biết mình không giàu có như lời đồn, tài sản có được đều là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ và tích góp qua từng năm.

Hoàng Yến Chibi tích góp tiền sau nhiều năm, mua căn hộ và nhà tặng mẹ

Hoàng Yến Chibi sinh năm 1995 tại Hà Nội, sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và tham gia các hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Năm 2014, cô được đông đảo khán giả biết đến khi giành ngôi Á quân Học Viện Ngôi Sao. Trước đó, ca khúc Ngây Ngô cũng từng là một trong những sản phẩm giúp tên tuổi Hoàng Yến đến gần hơn với khán giả trẻ.

Bên cạnh Ngây Ngô, Hoàng Yến Chibi còn sở hữu những ca khúc được khán giả nhớ đến như Đồi Hoa Mặt Trời, Cánh Hoa Tổn Thương, Nụ Hôn Đánh Rơi,... Sau bước đệm âm nhạc, cô tiếp tục phát triển ở cả lĩnh vực diễn xuất. Hoàng Yến ghi dấu ấn với vai Hiểu Phương trong Tháng Năm Rực Rỡ, đồng thời tham gia các phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Thất Sơn Tâm Linh, Ngôi Nhà Bươm Bướm...

Ở tuổi 31, Hoàng Yến Chibi vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách thời trang đa dạng. Nhan sắc của cô thường được nhận xét là không thay đổi quá nhiều so với thời mới bước chân vào showbiz. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng thường chia sẻ những hình ảnh đời thường, khoảnh khắc đi diễn, du lịch và chăm chút cho không gian sống.

Nhan sắc của Hoàng Yến Chibi ở tuổi 31

Hoàng Yến Chibi bước qua tuổi 31 với nhiều dự định, không chỉ nghệ thuật mà còn lấn sân sang kinh doanh

Ảnh: FBNV