Quý Bình và Trương Nam Thành bắt đầu quen biết từ năm 2010, khi đó Trương Nam Thành vẫn còn là một gương mặt trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ngày 17/11, Trương Nam Thành gây chú ý khi chia sẻ bài đăng tưởng nhớ cố NSƯT Quý Bình trên trang cá nhân. Nam diễn viên đăng tải hình ảnh bàn thờ được chuẩn bị trang trọng với di ảnh, hoa tươi, trái cây để tưởng nhớ người anh quá cố nhân dịp sinh nhật.

Kèm theo đó, anh xúc động viết: "Ở phương xa anh của em an lòng anh nhé. Mừng sinh nhật anh. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại thấy thương anh em quá". Hành động của Trương Nam Thành khiến nhiều người xúc động, đồng thời tò mò về mối quan hệ giữa anh và cố diễn viên Quý Bình.

Một tài khoản mạng xã hội đã để lại bình luận dưới bài đăng hỏi vì sao nam diễn viên dành nhiều tình cảm và sự quan tâm đến đàn anh như vậy. Không né tránh câu hỏi, Trương Nam Thành trực tiếp giải thích: "Anh Bình là người đầu tiên đưa mình vào nghệ thuật để có ngày hôm nay bạn ạ". Chỉ bằng một câu trả lời ngắn gọn, nam diễn viên đã hé lộ mối ân tình đặc biệt mà anh luôn trân trọng suốt nhiều năm qua.

Trương Nam Thành chia sẻ bài đăng tưởng nhớ cố NSƯT Quý Bình trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Trương Nam Thành cho biết cố NS Quý Bình chính là người đầu tiên đưa anh tới với nghệ thuật.

Mối quan hệ giữa Quý Bình và Trương Nam Thành bắt đầu từ năm 2010, khi Trương Nam Thành vẫn còn là một gương mặt trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật. Theo chia sẻ trước đây của nam diễn viên, cả hai quen biết trong quá trình tập luyện cho một vở kịch. Khi ấy, Quý Bình đã có kinh nghiệm hoạt động sân khấu và thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ đàn em trong các buổi tập. Không chỉ chia sẻ về kỹ năng diễn xuất, anh còn quan tâm, hỏi han để Trương Nam Thành bớt bỡ ngỡ khi mới tiếp xúc với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nhận thấy Trương Nam Thành có tiềm năng theo đuổi diễn xuất, Quý Bình động viên đàn em thử sức với lĩnh vực này và khuyên anh thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Đặc biệt, cố nghệ sĩ còn ngỏ ý giới thiệu cơ hội casting phim nếu có dự án phù hợp. Theo lời kể của Trương Nam Thành, sự động viên và giúp đỡ của Quý Bình đã góp phần đưa anh đến với vai diễn trong bộ phim Cuối đường băng, đánh dấu những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành diễn viên.

Với Trương Nam Thành, những hành động ấy có ý nghĩa đặc biệt bởi khi mới vào nghề, không phải ai cũng may mắn gặp được một người đi trước sẵn lòng chỉ bảo và trao cơ hội. Từ sự gắn bó trong công việc, cả hai dần xây dựng mối quan hệ anh em thân thiết. Dù sau này có những hướng đi khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống, Trương Nam Thành vẫn luôn ghi nhớ sự hỗ trợ của Quý Bình, xem đàn anh là người có ảnh hưởng quan trọng đối với hành trình nghệ thuật của mình.

Mối quan hệ giữa Quý Bình và Trương Nam Thành bắt đầu từ năm 2010, khi Trương Nam Thành vẫn còn là một gương mặt trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ngày 6/3/2025, NSƯT Quý Bình qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo, để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Trương Nam Thành là một trong những nghệ sĩ thường xuyên bày tỏ nỗi nhớ dành cho đàn anh. Tháng 4/2025, anh từng chuẩn bị mâm cơm cúng để tưởng nhớ Quý Bình và cố người mẫu Duy Nhân.

NSƯT Quý Bình sinh năm 1983, là gương mặt quen thuộc của sân khấu, điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Anh để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Dù gió có thổi, Bao giờ có yêu nhau, Quả tim máu và Ở đây có nắng. Không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, Quý Bình còn được nhiều đồng nghiệp yêu mến bởi sự chân thành và tinh thần trách nhiệm với công việc.