"Tình cảm thật thì khó phai, nó mang theo cả một đời người. Quý Bình ở cảnh giới nào đó chắc vui lắm đấy!", là bình luận của một cư dân mạng dưới status của Lê Phương.

Cà Pháo và mẹ Lê Phương.

Mới đây, Lê Phương thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh đưa con trai đầu lòng đến nhà cố nghệ sĩ Quý Bình nhân ngày sinh nhật anh.

Theo loạt hình ảnh được Lê Phương chia sẻ, ngoài việc đến thắp hương cho nam nghệ sĩ, mẹ con cô còn được gia đình Quý Bình đón tiếp chu đáo. Hai mẹ con cùng người thân của cố nghệ sĩ hái nhiều trái cây trong vườn nhà để mang về.

Đính kèm hình ảnh, Lê Phương viết: "Trên đường về Pháo nói: 'Mình lại lên nữa nha mẹ'". Chia sẻ của nữ diễn viên cho thấy bé Cà Pháo vẫn luôn nhớ và dành nhiều tình cảm yêu thương cho "ba Bình".

Dưới bài đăng của Lê Phương, hơn 400 người để lại bình luận bày tỏ sự xúc động. Một số khán giả viết: "Cái người ta trân quý đó là dù tình yêu gặp nhiều ngang trái, không có duyên ở với nhau nhưng người ta vẫn dành cho nhau sự tử tế. Ở một góc khuất trong trái tim, người ta vẫn luôn giữ lại những kỷ niệm đẹp về nhau là toại nguyện rồi. Chúc cho người ra đi được an vui tự tại, cũng chúc cho người ở lại được hạnh phúc trọn vẹn"; "Tình cảm thật thì khó phai, nó mang theo cả một đời người. Quý Bình ở cảnh giới nào đó chắc vui lắm đấy!"; "Tình cảm của chị Lê Phương dành cho anh Quý Bình thật đáng trân quý".

Dù bận rộn Lê Phương vẫn đến thắp hương cho Quý Bình nhân dịp sinh nhật anh.

Cà Pháo thu hoạch nhiều hoa quả trong vườn gia đình cố nghệ sĩ Quý Bình.

Mối quan hệ giữa Lê Phương và cố nghệ sĩ Quý Bình là một hành trình đặc biệt, từ tình yêu thời sinh viên đến tình tri kỷ. Cả hai quen biết và yêu nhau khi cùng học tại Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, có 8 năm gắn bó trước khi chia tay.

Sau khi Lê Phương ly hôn Quách Ngọc Ngoan, cô và Quý Bình từng nối lại tình cảm vào năm 2015. Tuy nhiên, mối quan hệ này không đi đến kết quả như mong đợi. Sau đó, cả hai xác định giữ tình bạn, tiếp tục đồng hành trong công việc và cuộc sống. Quý Bình từng nói về mối quan hệ với Lê Phương: "Chỉ có thể yêu trên phim chứ ngoài đời thì không".

Không chỉ là đồng nghiệp, Quý Bình còn là người kết nối Lê Phương với ca sĩ Trung Kiên. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, trong chuyến đi Trường Sa, anh đã thuyết phục Lê Phương tham gia và tại đây cô gặp gỡ người bạn đời hiện tại.

Đặc biệt, Quý Bình và gia đình luôn dành tình cảm yêu thương cho bé Cà Pháo, con trai riêng của Lê Phương. Cậu bé thân thiết với nam diễn viên, gọi anh là "ba Bình".