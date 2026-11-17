Kiều Loan đã phản hồi trước những ồn ào gây xôn xao MXH.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước một tài khoản liên tục đăng tải bình luận tiêu cực, đồng thời đào lại những hình ảnh quá khứ để dìm Ngọc Loan. Đáng nói, một bộ phận cư dân mạng nghi ngờ tài khoản này có liên quan đến Á hậu Lona Kiều Loan. Bởi lẽ, cư dân mạng cho rằng tài khoản ảo này có kết bạn với Lona kiều Loan.

Bài viết cho rằng Lona Kiều Loan dùng tài khoản phụ để nói xấu Ngọc Loan viral trên Threads

Trước những thông tin lan truyền, Lona Kiều Loan đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân để làm rõ. Người đẹp khẳng định không có bất kỳ tương tác hay liên quan nào đến tài khoản bị nhắc tên, đồng thời cho biết chính tài khoản này từng chủ động nhắn tin cho cô. Tuy nhiên, nội dung được gửi đến chứa những hình ảnh và thông tin không chuẩn mực, chưa được xác thực nên cô đã lựa chọn chặn và không tiếp tục quan tâm.

Trong bài đăng, Lona Kiều Loan viết: "Từ qua đến nay có lan truyền những hình ảnh (thực ra là 1 hình ảnh được ghép từ 2 ảnh nhỏ và xuất hiện ở hầu hết tất cả các bình luận) của một page nào đó được cho là của LONA, có follow và kết bạn với LONA nhằm bôi xấu hay tấn công cá nhân khác với những lời lẽ và hình ảnh không hay. Như mọi lần, LONA định cho qua nhưng vì quá phiền đến nhiều người và cuộc sống, công việc LONA nên LONA xin phép viết những dòng này.

LONA hoàn toàn không có tương tác và liên quan gì đến page đó mặc dù chính page đã trực tiếp nhắn tin cho LONA xin được rep để gửi những hình ảnh và thông tin không chuẩn mực không được xác thực. Vì đã nhận quá nhiều điều tương tự nhằm tự tạo tự tung, phục vụ cho mục đích nào đó của đối phương nên LONA đã chặn và không quan tâm nữa".

Lona Kiều Loan khẳng định không tương tác hay liên quan đến tài khoản kia

Đáng chú ý, nàng hậu còn cho biết sự việc thực tế đã diễn ra từ vài tháng trước. Cô cũng khẳng định đã thay ảnh đại diện gần 2 tháng, nhưng không hiểu vì sao hình ảnh chụp màn hình ảnh đại diện cũ lại bất ngờ được lan truyền trở lại. Lona Kiều Loan cho biết đã thử tìm lại tài khoản nói trên trong danh sách chặn, kho lưu trữ tin nhắn và Messenger nhưng đều không thấy.

Người đẹp cũng đặt câu hỏi về việc xuất hiện nhiều tài khoản được tạo ra để bình luận, nhắn tin cho cô rồi sau đó chặn, khóa hoặc xóa tài khoản. Những tài khoản này sau đó lại xuất hiện trong các hình ảnh chụp màn hình được lan truyền trên mạng xã hội. Cô cho rằng nếu muốn xác minh sự việc, mọi người hoàn toàn có thể tìm hiểu kỹ thay vì chỉ dựa vào những hình ảnh chưa rõ nguồn gốc.

Lona Kiều Loan chia sẻ thêm: "Mình nói thật, mọi người muốn truy là sẽ truy ra được, đâu cần phải lộ những thông tin quá 'rõ ràng' đấy để social đâu nhỉ? Thậm chí bây giờ nếu có thể can thiệp truy IP để tìm, LONA lowtech nên sẽ nhờ mọi người hỗ trợ để thoả sự nghi ngờ của mọi người".

Lona Kiều Loan khó hiểu vì loạt tài khoản ảo nhắn tin cho cô trong thời gian qua

Khép lại bài đăng, Á hậu cho biết bản thân chỉ muốn tập trung vào việc học tập và cuộc sống cá nhân. Cô mong khán giả có cái nhìn thận trọng trước những thông tin chưa được xác thực, tránh để các câu chuyện thiếu căn cứ lan truyền quá xa.

Ngoài ra, Lona Kiều Loan cũng nhắc đến việc bản thân từng được truyền thông đề cập qua những nội dung như "phú bà", "hào môn", "vượng phu". Tuy nhiên, cô cho rằng những cách gọi này chưa phản ánh đúng bản thân và từng chủ động bày tỏ mong muốn được hạn chế nhắc đến theo hướng đó. Người đẹp khẳng định muốn được công chúng nhớ đến qua hình ảnh chăm chỉ học tập, trau dồi bản thân, thử sức với những điều mới mẻ và tham gia các hoạt động xã hội. Cô nhấn mạnh: "Chuyện LONA làm LONA sẽ nhận và chịu trách nhiệm, còn không có thì sẽ nói rõ, cho cả người tin và người còn ngờ vực".

Lona Kiều Loan mong được yên ổn để phát triển cuộc sống riêng

Lona Kiều Loan là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, từng đại diện Việt Nam thi Miss Grand và dừng chân vị trí top 10. Không chỉ cuộc thi nhan sắc, cô còn thử sức với lĩnh vực MC, ca sĩ, rapper, thậm chí còn gây bão tại King of Rap. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, phong cách sống hiện đại, những chuyến đi và hình ảnh cuộc sống tiện nghi tại không gian sống cao cấp.

Sau khi có danh hiệu Á hậu, cô công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè... Trong thời gian qua, xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa họ.

Có một khoảng thời gian, Lona Kiều Loan gần như “ở ẩn”, hạn chế hoạt động showbiz lẫn xuất hiện trên mạng xã hội. Đáng chú ý, cũng trong giai đoạn này, nàng hậu từng bị bắt gặp đến thăm khám tại một bệnh viện quốc tế với vòng 2 được cho là đã khá lớn. Những hình ảnh này sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đến tháng 9/2024, mạng xã hội bắt đầu rộ lên thông tin Lona Kiều Loan đã bí mật sinh con đầu lòng. Khoảng 1 năm sau, cô tiếp tục khiến netizen đặt dấu hỏi khi đăng tải hình ảnh được cho là khoảnh khắc tổ chức sinh nhật cho một bé trai.

Á hậu gen Z từng vướng nghi vấn đã bí mật sinh con trai

Ảnh: FBNV