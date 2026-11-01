Tính cách thật của Kim Woo Bin đang là điều được rất nhiều khán giả quan tâm.

Sở hữu ngoại hình điển trai, sự nghiệp thành công và chuyện tình đẹp như cổ tích bên Shin Min Ah, Kim Woo Bin vốn đã là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người. Thế nhưng, điều khiến nam diễn viên thực sự chiếm trọn cảm tình của công chúng lại nằm ở nhân cách ngoài đời. Không phô trương hay nói những lời hoa mỹ, anh chinh phục mọi người bằng sự tử tế, tinh tế và những hành động ấm áp xuất phát từ trái tim. Từ cách đối đãi với người hâm mộ đến những cử chỉ quan tâm âm thầm dành cho người xung quanh, Kim Woo Bin khiến khán giả phải công nhận: con người thật của anh đúng là "0 điểm" - không có điểm gì để chê!

Sự tinh tế, ấm áp của Kim Woo Bin đối với người hâm mộ

Vào ngày 17/11, câu chuyện giữa Kim Woo Bin và 1 người hâm mộ khiến cả mạng xã hội xứ Hàn xúc động. Theo đó, vào tháng 8/2023, một fan lâu năm của tài tử đã qua đời khi còn rất trẻ vì sức khỏe suy yếu. Trong suốt 1 thập kỷ, người này gần như chưa từng vắng mặt trong các lịch trình của Kim Woo Bin, luôn âm thầm theo chân anh từ sự kiện đến đoàn phim để ghi lại từng khoảnh khắc làm việc của thần tượng. Đặc biệt, ngay cả khi Kim Woo Bin phải tạm dừng mọi hoạt động vào năm 2017 để điều trị căn bệnh ung thư vòm họng, người hâm mộ ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi ngày nam diễn viên trở lại.

Sau khi hay tin đau lòng xảy ra với người hâm mộ lâu năm của mình, Kim Woo Bin đã gác lại công việc cá nhân, đích thân vượt quãng đường 412 km từ Seoul đến Busan (Hàn Quốc) để tiễn biệt fan. Không phải một lời chia buồn qua mạng xã hội hay vòng hoa gửi đến nhà tang lễ, anh đã chọn có mặt ở đó, tự mình nói lời tạm biệt cuối cùng với người từng dành cả thanh xuân để ủng hộ chặng đường hoạt động nghệ thuật của anh. Shin Min Ah - khi đó còn là bạn gái Kim Woo Bin - cũng cùng công ty quản lý cũng gửi vòng hoa đến chia buồn với gia đình người quá cố.

Sau khi hay tin fan lâu năm qua đời, Kim Woo Bin gác lại lịch trình, đích thân vượt đường xa đến viếng. Ảnh: X.

Sau đó, Kim Woo Bin còn khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi chia sẻ những bức thư tay mà người hâm mộ từng gửi cho mình lúc sinh thời, kèm theo một bức ảnh bầu trời và lời nhắn nhủ đầy thương nhớ: "Ji Won trong sáng và rạng rỡ của anh. Khi tự mình đi trên con đường mà em đã lặn lội suốt một thời gian dài để đến gặp anh, anh mới nhận ra quãng đường ấy xa xôi và vất vả đến nhường nào. Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em rất nhiều vì đã trở thành người hâm mộ của anh. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau nhé".

Điều khiến câu chuyện này chạm đến trái tim công chúng không chỉ nằm ở việc một ngôi sao nổi tiếng đích thân đến dự tang lễ của người hâm mộ. Mà còn ở chi tiết Kim Woo Bin đã tự mình đi lại chính con đường xa xôi ấy để thấu hiểu phần nào những nhọc nhằn mà fan quá cố từng trải qua mỗi lần tìm đến gặp anh. Trong suốt 10 năm, Ji Won đã không quản đường xa để được nhìn thấy thần tượng. Và đến ngày Ji Won rời xa thế giới này, Kim Woo Bin lại vượt hàng trăm cây số để tiễn đưa người từng luôn hướng về mình. Họ gặp nhau trong mối quan hệ giữa một diễn viên và người hâm mộ, nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau đã vượt xa ranh giới ấy.

Kim Woo Bin là ngôi sao có nhân cách vàng. Ảnh: Dispatch.

Nối tiếp câu chuyện Kim Woo Bin vượt đường xa đến Busan (Hàn Quốc) tiễn biệt fan lâu năm đột ngột qua đời, cư dân mạng tiếp tục truyền tay nhau những hành động ấm áp, quan tâm đến người hâm mộ đầy chân thành của nam diễn viên. Mới nhất là chuyện Kim Woo Bin mua máy chườm mắt tặng fan.

Cụ thể, tại một buổi ký tặng vào tháng 4/2025, một fan (tạm gọi là A) đã tâm sự với Kim Woo Bin về tình trạng mắt không thoải mái sau khi phẫu thuật Lasik: "Em mới mổ Lasik, mắt đau và phục hồi chậm quá ạ". Nam diễn viên lập tức động viên người hâm mộ rằng bản thân anh cũng từng phẫu thuật điều chỉnh tật khúc xạ và hiện tại mắt rất khỏe mạnh. Không dừng lại ở đó, Kim Woo Bin còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc mắt, tiết lộ mình có thói quen sử dụng máy chườm mắt mỗi ngày vì cảm thấy sản phẩm này rất hiệu quả. Tài tử hứa với fan A: "Anh có dùng một loại máy chườm mắt hằng ngày, dùng tốt lắm. Về nhà anh sẽ xem lại tên thương hiệu rồi lần tới gặp, anh sẽ giới thiệu cho em nhé".

Khi ấy, A chỉ nghĩ rằng lần gặp tiếp theo mình sẽ hỏi lại Kim Woo Bin về tên thương hiệu của chiếc máy. Người hâm mộ này hoàn toàn không ngờ rằng nam diễn viên lại ghi nhớ lời hứa ấy một cách nghiêm túc đến vậy. Thay vì chỉ tìm tên sản phẩm để giới thiệu như đã nói, Kim Woo Bin đã đích thân mua một chiếc máy chườm mắt hoàn toàn mới của thương hiệu đó để dành tặng fan. Vì chưa biết bao giờ mới có dịp gặp lại A, anh thậm chí còn cất món quà trong xe hơi và mang theo bên mình suốt một thời gian dài, kiên nhẫn chờ ngày có thể trao tận tay người nhận.

Kim Woo Bin mua máy chườm mắt tặng fan mới mổ mắt, phục hồi chậm. Ảnh: X.

Và rồi cơ hội ấy cuối cùng cũng đến. Sau khi hoàn thành lịch trình ở nước ngoài, Kim Woo Bin trở về Hàn Quốc và bất ngờ nhìn thấy A trong nhóm 5 người hâm mộ có mặt tại sân bay để đón anh. Nam diễn viên tỏ ra vô cùng vui vẻ khi nhận ra người quen. Hôm đó, anh còn chu đáo tặng mỗi người một lọ tinh dầu đặc sản mua tại cửa hàng miễn thuế. Đáng chú ý nhất là khi vừa ra đến xe, Kim Woo Bin lập tức lấy chiếc máy chườm mắt đã chuẩn bị từ trước, gọi tên A rồi đích thân trao món quà. Anh còn nhắc lại lời hứa trong buổi ký tặng trước đó bằng câu nói giản dị: "Là cái bữa trước anh nói với em đó".

Chia sẻ lại câu chuyện, A không giấu nổi sự xúc động: "Mình chỉ nghĩ là lần sau sẽ hỏi xem đó là máy gì, chứ thực sự không bao giờ tưởng tượng được anh ấy lại mua tặng trực tiếp luôn. Không biết mình có phước phần gì mà lại nhận được món quà quý giá thế này, mình không biết phải diễn tả sự cảm động này như thế nào nữa".

Câu chuyện nhanh chóng khiến nhiều người xúc động bởi sự chu đáo hiếm có của Kim Woo Bin. Điều đáng quý không nằm ở giá trị của món quà, mà ở việc anh đã thực sự ghi nhớ một lời hứa rất nhỏ, chủ động chuẩn bị quà và mang theo bên mình suốt nhiều ngày chỉ để chờ trao tận tay một người hâm mộ. Với Kim Woo Bin, có lẽ sự yêu thương mà fan dành cho mình chưa bao giờ là điều hiển nhiên, và anh luôn tìm cách đáp lại bằng sự chân thành nhất.

Với Kim Woo Bin, tình cảm yêu mến từ người hâm mộ chưa bao giờ là điều hiển nhiên, và anh luôn trân trọng đáp lại tấm chân tình ấy bằng cả trái tim ấm áp nhất. Ảnh: X.

Nhân cách vàng của vợ chồng Kim Woo Bin - Shin Min Ah

Không chỉ gây ấn tượng với công chúng bằng ngoại hình nổi bật, tài năng diễn xuất, hôn nhân hạnh phúc và đời tư sạch scandal, vợ chồng Kim Woo Bin - Shin Min Ah còn được biết đến là cặp sao có tấm lòng cao đẹp, bền bỉ cống hiến cho hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Theo tờ Nate, tổng số tiền quyên góp từ thiện tích lũy của hai nghệ sĩ đã vượt 5 tỷ won (96,2 tỷ đồng).

Trong đó, vào dịp trọng đại đám cưới vào cuối năm ngoái, 2 ngôi sao hàng đầu xứ kim chi đã trao tổng cộng 300 triệu won (hơn 5,3 tỷ đồng) tiền quyên góp cho nhiều tổ chức như Quỹ Bỏng Hallym, Trung tâm Y tế Asan Seoul, tổ chức Good Friends. Hành động quyên góp của Kim Woo Bin và Shin Min Ah nhận được vô vàn lời khen của công chúng. Đây là điều hiếm khi được nhìn thấy ở ngày vui của giới nghệ sĩ tại showbiz Hàn.

Vào dịp trọng đại của mình, cặp đôi đã quyên góp 5,3 tỷ đồng cho nhiều tổ chức từ thiện. Ảnh: X.

Đáng chú ý, một số ước tính cho thấy tổng số tiền quyên góp của Shin Min Ah trong 15 năm qua có thể đã vượt quá 4 tỷ won (76 tỷ đồng). Bà xã Kim Woo Bin luôn hỗ trợ các phòng học cho trẻ em thuộc gia đình thu nhập thấp, điều trị y tế cho nạn nhân bỏng, thanh toán chi phí sưởi ấm cho người già sống một mình... Cô cũng quyên góp cho các hoạt động cứu trợ sau những thảm họa lớn, bao gồm đại dịch COVID-19, cháy rừng, động đất và lũ lụt.

Đặc biệt, Shin Min Ah đã hỗ trợ các bệnh nhân bỏng công khai thông qua Quỹ Hallym Burn Foundation từ năm 2015. Tính đến tháng 1/2025, tổng số tiền quyên góp của cô cho quỹ đã đạt 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng), giúp 201 bệnh nhân bỏng nhận được hỗ trợ tài chính cho việc điều trị.

Shin Min Ah đã quyên góp số tiền lớn cho từ thiện trong suốt 15 năm qua. Ảnh: X

Nguồn: KoreaBoo, Nate