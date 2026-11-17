Công chúng đang hồi hộp chờ đợi động thái tiếp theo từ Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti.

Chuyện tình của Leonardo DiCaprio và nữ siêu mẫu kém 24 tuổi Vittoria Ceretti đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực suốt thời gian qua. Tới chiều 17/11, tờ Star News cho hay, công chúng hiện đang xôn xao trước nghi vấn Leonardo DiCaprio chuẩn bị cùng Vittoria Ceretti đón con đầu lòng.

Tin đồn bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ bức hình nghi chụp lại khoảnh khắc ấm áp của Leonardo DiCaprio và tình trẻ đáng tuổi cháu trong 1 chuyến du lịch. Trong ảnh, người đàn ông được cho là Leonardo đang hạnh phúc đặt tay lên phần bụng nhô cao của nửa kia. Chưa hết, còn xuất hiện thêm hình ảnh được cho là Leonardo DiCaprio - Vittoria Ceretti đang cầm ảnh siêu âm thai nhi khoe với người hâm mộ.

Hình ảnh nghi Vittoria Ceretti đang mang thai cho Leonardo DiCaprio đã gây xôn xao mạng xã hội mới đây. Ảnh: Chosun

Cộng đồng mạng còn truyền tay nhau tấm hình được cho là Leonardo DiCaprio - Vittoria Ceretti đang khoe ảnh siêu âm thai nhi. Ảnh: X

Thế nhưng trên thực tế, tất cả những hình ảnh nói trên thực chất là sản phẩm do AI tạo ra. Bức ảnh gốc vốn ghi lại khoảnh khắc Leonardo DiCaprio - Vittoria Ceretti xuất hiện tại 1 khu nghỉ dưỡng ở Pháp vào tháng 7 năm ngoái và không có dấu hiệu nào cho thấy nữ siêu mẫu sinh năm 1998 đang mang bầu trong tấm hình này.

Không hề có chuyện Vittoria Ceretti đang mang thai con đầu lòng cho Leonardo DiCaprio. Ảnh: X

Leonardo DiCaprio - Vittoria Ceretti lần đầu vướng tin hẹn hò từ năm 2023 và đã duy trì mối quan hệ tình cảm bền chặt suốt 3 năm qua. Kể từ đó tới nay, 2 ngôi sao nhiều lần được bắt gặp bên nhau tại nhà hàng sang trọng, đi dạo phố, ôm hôn thân mật trong hộp đêm. Cả 2 cũng từng cùng nhau tham dự Lễ trao giải Oscar diễn ra vào tháng 3 năm nay, qua đó cho thấy tình cảm mặn nồng không đổi giữa họ.

Leonardo DiCaprio có lịch sử tình trường phức tạp với những phụ nữ trẻ hơn nhiều. Thậm chí, truyền thông còn gán cho Leonardo "lời nguyền tuổi 25", tức là khi những người bạn gái bước sang tuổi 25, nam tài tử này sẽ lập tức chia tay họ. Thế nhưng, Vittoria Ceretti lại phá vỡ lời nguyền đó khi cô đã 28 tuổi nhưng vẫn đang hẹn hò hạnh phúc với Leonardo DiCaprio, trở thành ngoại lệ duy nhất của anh.

Leonardo DiCaprio - Vittoria Ceretti đã hẹn hò với nhau được 3 năm. Ảnh: People

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974, bắt đầu đóng quảng cáo và rồi xuất hiện trên màn ảnh từ năm 1990. Anh nhanh chóng tỏa sáng trên toàn cầu với bộ phim kinh điển Titanic. Tài tử còn "dắt túi" nhiều bộ phim xuất sắc khác như Romeo + Juliet, What's Eating Gilbert Grape, Catch Me If You Can, Gangs of New York, Blood Diamond, The Great Gatsby, The Wolf of Wall Street, The Revenant... Anh từng đoạt giải Oscar được vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của Time (2016), được bình chọn là một trong 50 diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại.

Trong khi đó, Vittoria Ceretti sinh năm 1998 tại Brescia (Italia), bắt đầu khởi nghiệp người mẫu khi mới 14 tuổi. Cô sở hữu chiều cao 1m76 cùng gương mặt cá tính, xinh đẹp. Người đẹp 26 tuổi từng hợp tác với các thương hiệu lớn như Armani, Fendi, Louis Vuitton, Chanel, Miu Miu, Tommy Hilfiger...

Chuyện tình của Leonardo DiCaprio - Vittoria Ceretti đã gây nhiều bàn tán trong thời gian qua. Ảnh: People

Nguồn: Star News



