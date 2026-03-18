Vì sao siêu mẫu 27 tuổi là "ngoại lệ" của Leonardo DiCaprio?

Vào ngày 18/3, Page Six đưa ra nhận định Vittoria Ceretti có thể là chìa khóa chấm dứt tình trạng độc thân vĩnh viễn của Leonardo DiCaprio. “Mối quan hệ với Vittoria này thực sự khác biệt và nghiêm túc hơn. Leo thực sự quan tâm đến cô ấy. Có thể họ chưa sẵn sàng kết hôn, nhưng đây là lần đầu tiên Leo cởi mở với một tương lai nghiêm túc” - một nguồn tin thân cận tiết lộ sau khi cặp đôi cùng tham dự lễ trao giải Oscar 2026.

Theo đó, Vittoria Ceretti rất thu hút tài tử Titanic bởi cô có cuộc sống riêng và rất độc lập. Điều này rất quan trọng khi nam diễn viên đi quay phim xa hoặc có những ngày dài trên phim trường. Bạn bè của Leonardo DiCaprio cũng nhận xét rằng anh "thể hiện tình cảm cởi mở hơn nhiều" với người mẫu này so với bất kỳ bạn gái nào khác.

Page Six đã liên hệ với đại diện của Leonardo DiCaprio để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi. Cặp đôi này được cho là có quan hệ tình cảm vào tháng 8/2023 , đã chứng minh mối quan hệ của họ rất nghiêm túc khi cùng nhau tham dự lễ trao giải Oscar 2026.

Mặc dù Vittoria Ceretti và Leonardo DiCaprio tránh tạo dáng cùng nhau trên thảm đỏ, họ vẫn chụp ảnh bên trong địa điểm tổ chức sự kiện. MC Conan O'Brien cũng yêu cầu tài tử Titanic tạo gương mặt hài hước, và khi Leonardo DiCaprio thực hiện, Vittoria Ceretti lập tức cười lớn bên anh.

Trong những năm qua, Leonardo DiCaprio chỉ dẫn theo một vài người bạn gái đến lễ trao giải Oscar, bao gồm người mẫu Gisele Bündchen vào năm 2005 và Camila Morrone vào năm 2020. Trong khi đó, Leonardo DiCaprio thường khá kín đáo về các mối quan hệ, mặc dù anh thường xuyên được bắt gặp thể hiện tình cảm với Vittoria Ceretti và thậm chí còn đưa cô đi cùng đến đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos - Lauren Sánchez ở Venice, Ý vào mùa hè năm ngoái.

Leonardo DiCaprio có lịch sử tình trường với những phụ nữ trẻ hơn nhiều, thậm chí có "lời nguyền tuổi 25". Khi những người bạn gái cũ bước sang tuổi 25, họ không còn gắn bó với Leonardo DiCaprio nữa. Nhưng đến nay, Vittoria Ceretti đã 27 tuổi nhưng vẫn hẹn hò với nam tài tử, trở thành ngoại lệ duy nhất của anh.

Nguồn: Page Six