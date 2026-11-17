Những đoạn video chỉ dài vài giây liên tục khiến Jang Won Young đối diện với tranh cãi, từ cách chào hỏi, tư thế đứng đến hành động tại sân bay.

Jang Won Young - Ảnh chụp từ mạng xã hội của Jang Won Young.

Jang Won Young, thành viên nhóm nhạc IVE, nhiều lần trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận về thái độ chỉ từ những khoảnh khắc ngắn được ghi lại bằng video. Sự việc gần đây nhất liên quan đến cáo buộc nữ thần tượng cố tình tránh chào hỏi một nhân vật tại sự kiện thời trang, khiến cô phải trực tiếp giải thích.

Tranh cãi một lần nữa đặt ra câu hỏi về văn hóa phán xét trên mạng xã hội, nơi một cử chỉ nhỏ của người nổi tiếng có thể bị tách khỏi bối cảnh và trở thành căn cứ để công chúng đánh giá tính cách của họ.

Công ty quản lý tuyên bố hành động pháp lý

Starship Entertainment mới đây thông báo đang tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm đối phó với những hành vi ác ý nhắm vào Jang Won Young. Công ty cho biết đang xem xét bằng chứng thu thập từ báo cáo của người hâm mộ và hoạt động giám sát thường xuyên.

Quá trình này được thực hiện cùng đơn vị luật từng phụ trách vụ kiện người điều hành kênh YouTube Sojang, còn được biết đến với tên Taldeok Camp. Kênh này từng bị chỉ trích vì phát tán nhiều tin đồn gây tổn hại đến danh dự của nghệ sĩ Hàn Quốc.

Jang Won Young - Ảnh: Instagram @for_everyoung10

Theo Starship Entertainment, những hành vi được xác định có dấu hiệu vi phạm sẽ phải đối diện các biện pháp dân sự và hình sự. Dữ liệu đã được lưu lại vẫn có thể được sử dụng trong quá trình tố tụng, kể cả khi người đăng xóa bài viết, chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư, đổi tên người dùng hoặc đóng tài khoản. Công ty cũng khẳng định không khoan nhượng trước những nội dung xâm phạm danh dự và quyền cá nhân của nghệ sĩ. The Korea Times

Thông báo nhận được sự quan tâm trong bối cảnh Jang Won Young vừa đối diện một cuộc tranh luận mới về cách ứng xử tại sự kiện của một thương hiệu thời trang cao cấp ở Cheongdam-dong, Seoul.

Khoảnh khắc chào hỏi gây tranh cãi

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Jang Won Young dường như quay mặt sang hướng khác khi một người tiến đến thực hiện động tác chào áp má. Một bộ phận người xem cho rằng nữ thần tượng cố tình tránh né và đặt câu hỏi về phép lịch sự của cô.

Jang Wonyoung, thành viên nhóm nhạc IVE, đã phải lên tiếng về tranh cãi "chạm má" (cheek greeting) gần đây tại một sự kiện của thương hiệu xa xỉ - Ảnh: SBS News.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bảo vệ Jang Won Young, cho rằng cô không có nghĩa vụ phải tiếp nhận một hình thức chào hỏi có tiếp xúc cơ thể nếu không cảm thấy thoải mái. Đoạn video ngắn vì thế nhanh chóng tạo ra hai luồng tranh luận trái chiều.

Trước phản ứng kéo dài, ngày 4/11, Jang Won Young lên tiếng trên nền tảng giao tiếp với người hâm mộ. Nữ ca sĩ giải thích tình huống diễn ra trong lúc chụp ảnh, không gian khi ấy khá hỗn loạn nên cô không nhận thấy người đang tiến đến.

Thành viên IVE cho biết mình đã chào hỏi ban tổ chức và các nhân vật liên quan từ trước. Theo lời giải thích, việc bỏ lỡ động tác chào hoàn toàn xuất phát từ tình huống ngoài ý muốn, không phải hành động từ chối có chủ đích.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu một đoạn video ngắn khiến Jang Won Young bị đặt vào tâm điểm tranh cãi.

Từ tư thế đứng đến hành động tại sân bay

Tháng 7, đoạn video ghi lại chuyến thăm công viên giải trí của các thành viên IVE trong khuôn khổ một dự án hợp tác được lan truyền trên mạng. Khi cả nhóm nghe đại diện đơn vị tổ chức giới thiệu, Jang Won Young có khoảnh khắc đứng khoanh tay.

Một số tài khoản diễn giải tư thế này là biểu hiện thiếu tôn trọng, từ đó tiếp tục đặt vấn đề về thái độ của nữ thần tượng. Trong khi đó, những ý kiến khác cho rằng khoanh tay chỉ là một phản ứng cơ thể thông thường và không đủ để kết luận về cách ứng xử của một người.

Hành động khoanh tay của nữ thần tượng bị cho rằng là thiếu tôn trọng khi đang nghe một bài phát biểu - Ảnh: TV Chosun.

Trước đó vào tháng 5, Jang Won Young cũng trở thành chủ đề bàn luận khi xuất hiện tại Sân bay quốc tế Gimpo để thực hiện lịch trình ở nước ngoài. Video tại sân bay cho thấy cô kéo khẩu trang xuống trong thời gian ngắn nhưng vẫn đội mũ khi đi qua khâu kiểm tra danh tính.

Một số người xem nghi ngờ nữ ca sĩ chưa thực hiện đúng quy trình an ninh và đặt câu hỏi liệu cô có được đối xử ưu tiên. Những chỉ trích khác nhắm vào việc cô bị cho là đưa hộ chiếu bằng một tay hoặc khoanh tay trong lúc làm thủ tục.

Jang Wonyoung tại sân bay - Ảnh: Xportsnews.

Sau đó, video ghi từ một góc khác cho thấy Jang Won Young đã trao hộ chiếu bằng cả hai tay. Khoảnh khắc khoanh tay cũng chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, không phản ánh đầy đủ toàn bộ quá trình kiểm tra.

Khi trở lại sân bay sau tranh cãi, nữ thần tượng không đeo khẩu trang và chủ động tháo mũ trước lúc xác minh danh tính. Dù vậy, lần xuất hiện này vẫn kéo theo một vòng bình luận khác, tập trung vào gương mặt không trang điểm của cô.

Chuỗi sự việc cho thấy ngay cả khi nghệ sĩ điều chỉnh hành động sau phản hồi của công chúng, họ vẫn có thể tiếp tục trở thành đối tượng bị quan sát và đánh giá dưới một tiêu chí khác.

Khi video ngắn trở thành căn cứ phán xét

Các nền tảng mạng xã hội cho phép một khoảnh khắc riêng lẻ được cắt, đăng lại và lan truyền với tốc độ nhanh. Trong quá trình ấy, những gì diễn ra trước và sau đoạn video có thể bị loại bỏ, còn cách đặt tiêu đề hoặc bình luận ban đầu lại tác động lớn đến cách công chúng tiếp nhận hình ảnh.

Một video dài vài giây thường không cung cấp đủ thông tin để xác định động cơ của người xuất hiện trong đó. Tuy nhiên, khi được chia sẻ rộng rãi, khoảnh khắc ấy có thể nhanh chóng trở thành cơ sở để suy đoán về thái độ, tính cách và phẩm chất của nghệ sĩ.

Người nổi tiếng khó tránh khỏi việc phải tiếp nhận nhận xét từ công chúng. Tuy nhiên, ranh giới giữa phản biện hợp lý và soi xét quá mức trở nên đáng bàn khi họ buộc phải giải thích cả những hành động đời thường như tư thế đứng, cách cầm hộ chiếu hay một lời chào bị bỏ lỡ.

Trường hợp của Jang Won Young càng tạo ra sự tương phản khi nữ thần tượng vốn được biết đến với hình ảnh tích cực. Cô là người phổ biến cụm từ "Lucky Vicky", kết hợp giữa từ "lucky" và tên tiếng Anh Vicky của mình, nhằm nói về cách tìm thấy mặt tích cực trong những tình huống không diễn ra như mong đợi.

Jang Won Young cùng tư tưởng may mắn "Lucky Vicky" chinh phục giới trẻ thế giới - Ảnh: @for_everyoung10.

Jang Won Young từng cho biết lối suy nghĩ này không phải hình ảnh được cô cố tình xây dựng mà là cách bản thân luôn nhìn nhận cuộc sống. Trong khi truyền cảm hứng cho người hâm mộ bằng tinh thần lạc quan, chính cô lại liên tục phải đối diện với những đánh giá khắt khe về từng biểu cảm và hành động nhỏ.

Sự chú ý lớn luôn đi kèm áp lực đối với nghệ sĩ, đặc biệt là những gương mặt sở hữu sức ảnh hưởng rộng. Tuy nhiên, việc liên tục kết luận về nhân cách của một người từ vài giây hình ảnh rời rạc cho thấy văn hóa soi xét trên mạng xã hội có thể đã đi quá xa.

Khi mọi cử chỉ đều có nguy cơ trở thành tranh cãi và người nổi tiếng phải giải trình cho gần như từng hành động, vấn đề không còn chỉ nằm ở cách ứng xử của một cá nhân. Nó phản ánh môi trường trực tuyến nơi bối cảnh dễ bị bỏ qua, còn phán xét có thể xuất hiện trước khi sự việc được kiểm chứng đầy đủ.