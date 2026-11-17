Anh vừa dành nhiều năm chăm sóc mẹ già, vừa tìm cách bù đắp cho người vợ đã đồng hành cùng mình qua những giai đoạn khó khăn.

Trương Vệ Kiện từng là một trong những ngôi sao đình đám của làng giải trí Hong Kong, nổi tiếng nhờ khả năng diễn xuất hài hước cùng tài ca hát. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp nhiều dấu ấn, anh còn được nhắc đến bởi cách đối xử với những người thân yêu. Dù dành phần lớn thời gian chăm sóc mẹ già và có những giai đoạn phải sống xa vợ, nam diễn viên vẫn luôn tìm cách vun đắp cho cuộc hôn nhân với Trương Tây.

Tuổi thơ của Trương Vệ Kiện không êm đềm. Anh từng chịu nhiều tổn thương từ người cha có tính cách nóng nảy, trong khi mẹ là người luôn ở bên che chở và động viên con trai. Những trải nghiệm ấy khiến Trương Vệ Kiện đặc biệt trân trọng tình thân. Khi trưởng thành, bước chân vào showbiz và trải qua nhiều thăng trầm, anh vẫn xem mẹ là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời.

Trong sự nghiệp, Trương Vệ Kiện từng có thời kỳ nổi tiếng khắp châu Á nhờ các bộ phim như Tây Du Ký, Tiểu Bảo Và Khang Hy. Chỉ có điều, con đường thành công của anh không phải lúc nào cũng thuận lợi khi từng rơi vào cảnh nợ nần vì đầu tư bất động sản không đúng thời điểm. Cũng trong những năm tháng chật vật ấy, Trương Tây là người lựa chọn ở lại bên Trương Vệ Kiện. Sau nhiều năm gắn bó, họ kết hôn vào năm 2009 và cuộc hôn nhân này vẫn được duy trì bền chặt, bất chấp những giai đoạn phải sống xa nhau vì công việc và trách nhiệm gia đình.

Một trong những biến cố khiến Trương Vệ Kiện thay đổi cách sắp xếp cuộc sống là tai nạn suýt cướp đi tính mạng của mẹ anh vào năm 2013. Khi đang bơi tại hồ bơi khách sạn, bà gặp sự cố đuối nước, rơi vào tình trạng hôn mê và từng 2 lần ngừng tim, ngừng thở. Ngay khi nhận tin, Trương Vệ Kiện cùng Trương Tây lập tức trở về Hong Kong (Trung Quốc) để túc trực bên mẹ. May mắn thay, bà đã qua khỏi nguy hiểm và dần hồi phục sức khỏe.

Sau biến cố, ngôi sao Như Ý Cát Tường càng lo lắng cho sức khỏe của mẹ, không muốn bà phải sống một mình. Anh dành nhiều thời gian ở Hong Kong (Trung Quốc) để chăm sóc bà, trong khi Trương Tây chủ yếu sinh sống tại Bắc Kinh. Có giai đoạn, 2 vợ chồng phải xa nhau hơn 1 năm vì dịch bệnh và những hạn chế đi lại. Dù vậy, Trương Vệ Kiện vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên mẹ, từ đưa bà đi mua sắm, tập thể dục đến cùng nhau lựa chọn thực phẩm. Anh cũng duy trì thói quen cảm ơn mẹ vào mỗi dịp sinh nhật và thực hiện nghi thức dâng trà cho bà.

Việc dành nhiều thời gian cho mẹ không đồng nghĩa Trương Vệ Kiện quên đi người vợ đã đồng hành cùng mình. Để bù đắp cho những năm tháng ít có cơ hội ở bên Trương Tây, anh đã mua 3 bất động sản tại Bắc Kinh và trao quyền sở hữu cho vợ. Trong đó, một căn nhà có diện tích gần 500m², được trang bị tiện nghi sang trọng, cho thấy sự chu đáo mà anh dành cho bạn đời.

Sau khi hoàn thành bộ phim Đại Soái Ca vào năm 2019, Trương Vệ Kiện gần như rút lui khỏi màn ảnh, dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Mặc dù không còn xuất hiện nhiều như trước nhưng anh vẫn có nền tảng tài chính tích lũy từ những năm hoạt động nghệ thuật và đầu tư. Tổng tài sản mà Trương Vệ Kiện đang nắm giữ lên đến 1 tỷ HKD (khoảng 3300 tỷ đồng), trong đó những bất động sản đứng tên anh có giá trị rơi vào tầm 120 triệu HKD (khoảng 396 tỷ đồng).

Ở tuổi ngoài 60, Trương Vệ Kiện không còn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Những lựa chọn của Trương Vệ Kiện cho thấy anh muốn dành thời gian cho 2 người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời, đó là người mẹ từng che chở mình trong tuổi thơ nhiều sóng gió và người vợ đã không rời bỏ anh khi sự nghiệp, tài chính gặp khó khăn. Với Trương Vệ Kiện, chăm sóc mẹ và yêu thương vợ không phải 2 lựa chọn đối lập, mà đều là những cách để anh đáp lại tình cảm đã nhận được trong suốt cuộc đời.