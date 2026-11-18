Cặp đôi mới của showbiz này yêu nhau say đắm. Ngoài chơi pickleball vào các ngày trong tuần, họ còn dành phần lớn thời gian đi mua sắm và ăn uống cùng nhau, không thể tách rời.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Dương Mịch cũng như mối tình không thành với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong, Lưu Khải Uy gần đây đã có bạn gái mới. Anh hiện hẹn hò người mẫu kém mình 19 tuổi Lê Kỷ Quân. Sau hơn 1 tuần chính thức công khai mối quan hệ tình cảm, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm 2022 và Lê Kỷ Quân vừa bị "team qua đường" tóm gọn cảnh đi chơi ở trung tâm thương mại tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Lưu Khải Uy đội mũ đen, diện nguyên set đồ thể thao màu đen, trong khi Lê Kỷ Quân đội mũ trắng, mặc trang phục thể thao màu trắng. Cả hai phối đồ theo phong cách đen - trắng đồng điệu, nắm chặt tay nhau cùng dạo quanh trung tâm thương mại. Khi có người qua đường ngỏ ý chụp ảnh chung, Lưu Khải Uy cũng vui vẻ đứng lại, không né tránh máy ảnh. Ở tuổi 52, nam diễn viên được nhận xét vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, diện mạo trẻ trung, trông chỉ như người ngoài 40.

Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân nắm tay nhau tình tứ đi dạo ở trung tâm thương mại tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Ảnh: Weibo.

Sau đó, cặp đôi ghé vào 1 nhà hàng để dùng bữa. Một người hâm mộ cho biết Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân rất thân thiện, còn chào hỏi những thực khách ngồi sát cạnh bàn mình. Nhà hàng mà 2 nghệ sĩ ghé vào ăn có giá cả rất bình dân với giá chỉ vài chục NDT (tương đương vài trăm nghìn đồng). Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân gọi 4 món chính, kèm đồ uống. Tổng cộng buổi hẹn hò của cặp sao xứ Hương Cảng chỉ tốn khoảng 300 NDT (khoảng 1,2 triệu đồng).

Không phải không gian riêng tư, sang trọng, cặp sao chọn dùng bữa tại nhà hàng bình dân. Bữa ăn hẹn hò của họ chỉ tốn 1,2 triệu đồng. Ảnh: Sina.

Theo nguồn tin trong giới, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân yêu nhau say đắm. Ngoài chơi pickleball vào các ngày trong tuần, họ còn dành phần lớn thời gian đi mua sắm và ăn uống cùng nhau, không thể tách rời. Chỉ trong hơn nửa tháng công khai, cặp đôi đã có ít nhất 5 lần xuất hiện chung trước công chúng với những cử chỉ ngày càng thân mật. Điển hình như ngày 31/10, tại một bữa tiệc Halloween, Lưu Khải Uy diện sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ vàng và còn nửa ngồi nửa quỳ, vòng tay ôm eo bạn gái từ phía sau. Đến buổi tiệc sinh nhật ngày 3/11, anh ôm bạn gái từ phía sau trong lúc cả hai cùng chơi game. Ngày 4/11, hai người lại được bắt gặp chụp ảnh selfie, khoác vai nhau tình cảm trên khán đài sân pickleball mà không đeo khẩu trang hay cố tình tránh ống kính của người xung quanh.

Cặp sao hàng đầu xứ Hương Cảng như hình với bóng sau khi chính thức xác nhận hẹn hò. Ảnh: Sina.

Lê Kỷ Quân sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Bách Khoa Hong Kong (Trung Quốc) rồi vào showbiz với vai trò người mẫu. Ngoài ra, cô từng góp mặt trong các bộ phim Hướng Tây Văn Ký, Trục Lưu Thời Đại, Pháp Và Tình. Lê Kỷ Quân cũng từng mở một studio làm bánh trước khi chuyển hướng kinh doanh đồ ăn vặt dành cho thú cưng

Trước khi đến với Lưu Khải Uy, cô từng có mối tình kéo dài 6 năm với một người đàn ông ngoại quốc làm trong lĩnh vực tài chính. Đến tháng 7/2026, Lê Kỷ Quân mới đăng bài viết dài thông báo chia tay.

Chỉ khoảng một tháng sau khi trở lại cuộc sống độc thân, Lê Kỷ Quân được cho là đã trúng tiếng sét ái tình với Lưu Khải Uy trong một buổi tụ tập chơi pickleball của giới nghệ sĩ. Theo các nguồn tin, Lê Kỷ Quân vốn không thiếu người theo đuổi nhưng hiện được cho là dành tình cảm đặc biệt sắn sắc cho Lưu Khải Uy. Dù chênh lệch nhau tới 20 tuổi, cả hai vẫn không hề có khoảng cách vì chung sở thích vận động và thường xuyên cùng nhau chơi thể thao. Lê Kỷ Quân đánh giá cao sự trưởng thành, chín chắn và quan tâm, chăm sóc nửa kia của Lưu Khải Uy. Cô cảm thấy anh mang lại cảm giác an toàn trong tình yêu. Nguồn tin còn tiết lộ người đẹp hiện si mê Lưu Khải Uy quên lối về, thậm chí từng tâm sự với những người bạn thân rằng cô tin anh là người đàn ông tốt nhất mà mình từng gặp trong đời.

Chân dài 9X hiện đắm chìm trong men say tình ái, si mê Lưu Khải Uy đến mức "quên lối về". Thậm chí, cô còn không ngần ngại thổ lộ với hội bạn thân rằng tài tử họ Lưu chính là người đàn ông tuyệt vời nhất mà cô từng gặp trong đời. Nguồn: Sohu.

Lưu Khải Uy sinh năm 1974, từng được mệnh danh là "nam thần của các bà nội trợ" với những tác phẩm truyền hình thành công như Gia Đình Vui Vẻ, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Như Ý, Cạm Bẫy Tình Thù, Bí mật Của Người Vợ, Thiên Kim Nữ Tặc...

Anh và Dương Mịch đăng ký kết hôn vào cuối năm 2013, tổ chức đám cưới vào đầu năm 2014 ở đảo Bali, Indonesia. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm chung sống, Lưu Khải Uy đã ngoại với bạn diễn Vương Âu trên phim trường. Đến năm 2018, Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn. Nam diễn viên giành quyền nuôi con gái Tiểu Gạo Nếp và đưa bé về Hong Kong (Trung Quốc) sống với nhà nội. Vụ bê bối khiến hình tượng quý ông vạn người mê của Lưu Khải Uy sụp đổ, giới sản xuất Đại lục cũng tiến hành tẩy chay ngầm, không mời anh đóng phim. Năm 2022, ngôi sao hết thời này nhận lời tham gia show giải trí Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với hy vọng vực dậy danh tiếng, nhưng lại sớm bị loại.

Lưu Khải Uy ngoại tình với Vương Âu, khiến hôn nhân của anh và Dương Mịch đổ vỡ. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu, Sina