Nam diễn viên này thậm chí còn được so sánh với nhóm nhạc đình đám TXT.

Đêm trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA) vừa qua không chỉ bùng nổ bởi những màn trình diễn đỉnh cao từ các nhóm nhạc Kpop hàng đầu, mà còn chứng kiến một màn "cướp sóng" đầy bất ngờ từ hàng ghế khách mời trao giải. Ngay khi bước ra khấu để xướng tên nghệ sĩ chiến thắng, một nam tài tử đã khiến toàn bộ khán phòng cùng cộng đồng mạng chao đảo vì visual quá đỗi trẻ trung và thu hút.

Cái tên đang được dân tình rần rần lùng xún không ai khác chính là Ahn Jae Hyun. Xuất hiện với diện mạo như một "hồng hài nhi" hack tuổi đỉnh cao, màn tái xuất của anh tại MMA lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn giải trí. Anh diện bộ suit da cắt may tinh tế, khoe trọn vóc dáng thon dài, chuẩn chỉnh của một người mẫu đá sân diễn xuất. Gương mặt nam diễn viên điển trai thanh thoát, lịch lãm lại vô cùng trẻ trung.

Ahn Jae Hyun chỉ tham gia trao giải nhưng cũng đủ gây sốt mạng xã hội. Clip: X

Trên các trang mạng xã hội, hàng loạt khoảnh khắc Ahn Jae Hyun đứng trên sân khấu đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Thậm chí không ít netizen còn cho rằng visual của anh gợi nhắc đến nhóm nhạc nam gen 4 đình đám TXT. Thế nhưng đến khi soi lại profile và số tuổi thực sự của "hồng hài nhi" này, tất cả đều phải... tá hỏa: Ahn Jae Hyun năm nay đã chính thức bước sang tuổi 39! Ngắm nhìn visual hack tuổi ấy, thật khó để tin rằng nam diễn viên chuẩn bị bước sang ngưỡng U40 và trải qua nhiều sóng gió

Visual trẻ trung của Ahn Jae Hyun được so sánh với nhóm nhạc TXT. Ảnh: X

Chẳng ai ngờ nam diễn viên đã tiệm cận 40 tuổi. Ảnh: X

Nhìn thấy một Ahn Jae Hyun rạng rỡ, lấy lại đỉnh cao nhan sắc của hiện tại, những người hâm mộ lâu năm không khỏi xúc động khi nhớ về khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời anh vài năm trước. Năm 2019, vụ ly hôn ồn ào giữa Ahn Jae Hyun và nữ diễn viên Goo Hye Sun đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới. Những lời đấu tố qua lại trên mạng xã hội đã đẩy Ahn Jae Hyun vào tâm bão dư luận, chịu sự tẩy chay dữ dội từ công chúng Hàn Quốc. Sự nghiệp diễn xuất và hình tượng "người chồng quốc dân" sụp đổ chỉ sau một đêm.

Căng thẳng tâm lý kéo dài khiến nam diễn viên sinh năm 1987 rơi vào kiệt quệ. Anh từng thú nhận trên các chương trình truyền hình rằng mình đã trải qua quãng thời gian khó khăn, thường xuyên tìm đến rượu để giải tỏa niềm đau, khiến vóc dáng và nhan sắc xuống dốc. Nhiều người khi đó từng ngậm ngùi nuối tiếc cho một mỹ nam lừng lẫy của màn ảnh Kbiz. Nhưng giờ đây, Ahn Jae Hyun đã từng bước trở lại mạnh mẽ.

Gương mặt nam diễn viên điển trai thanh thoát, lịch lãm lại vô cùng trẻ trung. Ảnh: X

Phong thái vô cùng cuốn hút. Ảnh: X

Hàng loạt khoảnh khắc Ahn Jae Hyun đứng trên sân khấu đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Ảnh: X

Nam diễn viên sinh năm 1987, có xuất phát điểm từ người mẫu. Năm 2013, anh có vai diễn đầu tay là em trai nữ chính Jeon Ji Hyun trong siêu phẩm Vì Sao Đưa Anh Tới. Sau vai diễn đầu tay gây sốt, Ahn Jae Hyun nhanh chóng thăng tiến, liên tục đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim đình đám như Blood, Cinderella with Four Knights, Beauty Inside... Bên cạnh đó, tính cách ngơ ngác, đáng yêu của anh trong show truyền hình thực tế Tân Tây Du Ký cũng giúp anh chiếm trọn trái tim khán giả.

Sau nhiều năm ở ẩn để chữa lành bản thân hậu ly hôn, Ahn Jae Hyun đã có màn trở lại ngoạn mục với nghệ thuật. Năm 2023, anh nhận lời đóng phim truyền hình dài tập The Real Has Come của đài KBS2. Tác phẩm đạt mức rating ấn tượng, giúp nam diễn viên khẳng định lại thực lực diễn xuất và lấy lại tình cảm từ công chúng yêu phim truyền hình.

Sau đó, Ahn Jae Hyun gia nhập dàn cast của show truyền hình thực tế đình đám I Live Alone, mở lòng chia sẻ về cuộc sống độc thân giản dị, quá trình chăm sóc sức khỏe và quản lý tài chính ở tuổi U40. Sự chân thành, tích cực của anh đã chạm đến trái tim người xem.

Nhìn thấy một Ahn Jae Hyun rạng rỡ, lấy lại đỉnh cao nhan sắc của hiện tại, những người hâm mộ lâu năm không khỏi xúc động khi nhớ về khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời anh vài năm trước. Ảnh: Instagram

Sau nhiều năm ở ẩn để chữa lành bản thân hậu ly hôn, Ahn Jae Hyun đã có màn trở lại ngoạn mục với nghệ thuật. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo