Cuộc sống của nàng hậu đinh đám nay thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Mới đây, Hoa hậu Diễm Hương thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh nhà hàng phở mới của gia đình tại Canada. Theo thông tin được người đẹp tiết lộ, cô và ông xã David Liêu đã đầu tư khoảng một triệu đôla Canada (CAD) (tương đương 18,3 tỷ đồng) để xây dựng cơ sở kinh doanh này.

Nhà hàng nằm trên một con phố sầm uất ở Vancouver, chuyên phục vụ hai món ăn quen thuộc của Việt Nam là phở và bún bò Huế. Dù đã hoàn thiện phần lớn cơ sở vật chất và treo biển hiệu, quán vẫn chưa chính thức đón khách do vợ chồng cô đang chờ ngày đẹp để khai trương. Theo kế hoạch, nhà hàng sẽ hoạt động 24 giờ mỗi ngày.

Quán phở và bún bò Huế của Diễm Hương ở Canada

Chia sẻ với Ngôi sao, Diễm Hương cho biết khoản đầu tư gần 20 tỷ đồng bao gồm tiền thuê mặt bằng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, nhân công và nguyên liệu. Riêng chi phí thuê địa điểm đã lên tới vài chục nghìn CAD mỗi tháng, tương đương hàng trăm triệu đồng. Người đẹp cũng nhìn nhận đây là khoản đầu tư lớn, nhưng so với mặt bằng chi phí kinh doanh tại Canada, quy mô nhà hàng của gia đình cô chỉ ở mức vừa phải.

Chia sẻ về quyết định mở quán phở, Diễm Hương cho biết có nhiều lý do nhưng hai nguyên nhân chính xuất phát từ sở thích ăn uống và mong muốn xây dựng tài chính cho gia đình.

Theo nàng hậu, ông bà ngoại, con trai Noah, chồng cô và bản thân đều rất thích phở. Đặc biệt, David Liêu có tài nấu nướng, món phở do anh chế biến được gia đình đánh giá cao. Cô còn hài hước tiết lộ chồng đã dành tâm huyết nghiên cứu công thức nấu phở ngon nhưng ăn không sợ tăng cân.

Bên cạnh niềm yêu thích ẩm thực, mục tiêu quan trọng hơn của hai vợ chồng là kiếm tiền mua nhà cho các con. Diễm Hương kể Noah mong muốn được sống trong một căn nhà riêng biệt (single house). Tuy nhiên, theo mức giá mà cô tìm hiểu, một căn nhà dạng này hiện có giá khoảng 2 triệu CAD.

Diễm Hương hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con

Người đẹp thẳng thắn chia sẻ: "Kiếm tiền mua nhà cho 2 thằng nhỏ lấy vợ!". Cách nói dí dỏm cho thấy cô đã nghĩ đến tương lai lâu dài của các con, dù hiện tại các bé vẫn còn nhỏ.

Diễm Hương sinh năm 1990, quê Quảng Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010. Cô từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2010 và lọt top 14, sau đó tiếp tục góp mặt tại Miss Universe 2012. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp dần rút khỏi showbiz.

Về đời tư, Diễm Hương từng trải qua 2 cuộc hôn nhân trước khi đến với chồng hiện tại, Tháng 10/2023, cô sang Canada định cư, lựa chọn bắt đầu lại bằng những công việc thực tế như phun xăm thẩm mỹ, trang điểm, dẫn chương trình và kinh doanh online. Năm 2024, Diễm Hương kết hôn với ông xã Việt kiều David Liêu. Cả hai cùng xây dựng tổ ấm mới tại Vancouver, đón con trai Noah sang đoàn tụ và vun vén cuộc sống gia đình.

Diễm Hương là Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010

Trong chia sẻ mới nhất, nàng hậu cho biết bản thân vốn không quá ham mê chuyện kiếm tiền để hưởng thụ. Cô chỉ mong mỗi ngày có đủ tiền uống trà trái cây, mua sắm online giải trí. Túi hiệu giờ cũng không còn là niềm vui lớn vì cô bị tê tay, đau vai khi xách; trang sức mua về đôi khi lại quên đeo, còn quần áo thì đã nhiều đến mức không biết cất ở đâu. Dẫu vậy, cuộc sống không cho phép cô chỉ nghỉ ngơi. Diễm Hương hài hước kết luận bản thân vốn lười nhưng vẫn phải lao động vì dòng đời đưa đẩy.

Đằng sau những câu chuyện vui vẻ ấy là sự thay đổi trong suy nghĩ của một người phụ nữ từng có hào quang showbiz. Thay vì theo đuổi sự nổi tiếng, Diễm Hương hiện ưu tiên công việc, gia đình và tương lai của các con.