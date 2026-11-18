Nàng hậu đếm ngược ngày trở về nhà sau thời gian học tập và sinh sống ở xứ người.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ý Nhi vừa chia sẻ hình ảnh đời thường trong những ngày cuối tại Sydney, Úc. Người đẹp diện sơ mi trắng, đeo kính râm, tạo dáng bên bến cảng với khung cảnh cây cầu Harbour Bridge phía sau. Đi kèm bức ảnh là dòng trạng thái: "Sắp vào phải tạm biệt Sydney tôi yêu rồi".

Trước đó, cô cũng nhiều lần đăng tải hình ảnh đếm ngược ngày trở về, chia sẻ cảm xúc háo hức khi sắp được đoàn tụ với gia đình, bạn bè. Sau 3 năm ở nước ngoài, Sydney không chỉ là nơi Ý Nhi theo đuổi chương trình học mà còn lưu giữ nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Từ những ngày đầu làm quen với môi trường mới, tự sắp xếp lịch học, đi làm thêm đến những dịp khám phá thành phố, người đẹp dần xây dựng cuộc sống độc lập hơn.

Ý Nhi có 3 năm sinh sống và học tập tại Úc

Ý Nhi sang Úc vào cuối tháng 10/2023, sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023 được vài tháng. Khi đó, loạt phát ngôn "vạ miệng" khiến Ý Nhi vấp phải làn sóng phản đối của dư luận. Nàng hậu ở ẩn một thời gian rồi lên tiếng xin lỗi khán giả. Đồng thời, cô đưa ra quyết định sang Úc để học tập, trau dồi kiến thức và nỗ lực hoàn thiện bản thân sau những va vấp.

Người đẹp theo học chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị kinh doanh giữa Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Đại học Sydney. Cô đã hoàn tất chương trình học giai đoạn 1 tại Việt Nam và chuyển tiếp sang trường đối tác tại Úc. Đại học Sydney - nơi Ý Nhi du học - xếp thứ 19 trên thế giới, xếp thứ hai tại Úc, theo bảng xếp hạng QS Rankings 2024.

Những ngày đầu tiên sang Úc, Ý Nhi từng tiết lộ lịch trình khá bận rộn. Một ngày của cô bắt đầu bằng việc đến trường, buổi chiều đi làm thêm, tối trở về học online, làm bài tập và dọn dẹp nhà cửa. Người đẹp cũng tự đi siêu thị, nấu ăn để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Cô sống cùng em họ trong thời gian đầu nên có thêm người hỗ trợ khi làm quen với môi trường mới.

Hoa hậu Ý Nhi sang Úc hồi tháng 10/2023, theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Sydney

Song song việc học tập ở Úc, Ý Nhi cũng lựa chọn những sự kiện phù hợp để xuất hiện tại quê nhà thay vì tham gia showbiz với lịch trình dày đặc. Các hoạt động của cô chủ yếu gắn với dự án cộng đồng, những sự kiện quan trọng trong hành trình hoa hậu và công tác chuẩn bị cho đấu trường quốc tế.

Đầu năm 2025, khi chuẩn bị tham gia Miss World lần thứ 72 tổ chức tại Ấn Độ, Ý Nhi quyết định bảo lưu kết quả học tập theo quy định của trường để tập trung cho cuộc thi. Cô dành thời gian rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, trau dồi kiến thức và chuẩn bị dự án nhân ái.

Tại Miss World 2025, Ý Nhi đại diện Việt Nam tranh tài cùng các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Cô tham gia các phần thi, hoạt động bên lề và dự án cộng đồng, cuối cùng lọt Top 40 chung cuộc. Dù chưa thể tiến sâu hơn, kết quả này vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đương nhiệm của người đẹp sinh năm 2002, đặc biệt sau khoảng thời gian cô tập trung cho việc học và hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, lọt Top 40 Miss World 2025

Ảnh: FBNV