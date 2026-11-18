Cặp đôi Khởi My và Kelvin Khánh đã thống nhất không sinh con kể từ năm 2020 và lựa chọn tận hưởng cuộc sống hôn nhân hai người đến già.

Khởi My, tên thật là Trần Khởi My, sinh ngày 2/1/1990 tại Đồng Nai, là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến của thế hệ 9X. Cô bắt đầu được chú ý sau khi giành giải Nhất cuộc thi Tiếng ca học đường năm 2007 và thực sự tạo dấu ấn trong lòng khán giả khi trở thành Quán quân chương trình Gương mặt thân quen năm 2013.

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách trẻ trung cùng tính cách hài hước, gần gũi, Khởi My nhanh chóng ghi dấu ấn qua loạt ca khúc đình đám như Vì sao, Gửi cho anh, Người yêu cũ, Đôi cánh... Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, cô còn thử sức với vai trò diễn viên, MC và sau này là streamer, nhận được sự yêu mến nhờ nét duyên dáng, lém lỉnh.

Hình ảnh trẻ trung của Khởi My ở tuổi U40.

Năm 2017, Khởi My kết hôn với ca sĩ Kelvin Khánh. Sau khi lập gia đình, cô dần hạn chế các hoạt động nghệ thuật, lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành nhiều thời gian bên ông xã, tận hưởng những sở thích cá nhân và xây dựng tổ ấm theo cách riêng.

Bên cạnh đó Khởi My và Kelvin Khánh từng khiến công chúng bất ngờ khi công khai quyết định không sinh con, lựa chọn tận hưởng cuộc sống hôn nhân chỉ có hai người.

Khởi My và Kelvin Khánh quyết định không sinh con từ năm 2020 vì hài lòng với cuộc sống 2 người.

Chia sẻ về lựa chọn này, Khởi My từng hài hước bày tỏ: “Cả hai ở với nhau đã tăng động và chí chóe rồi, nếu có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy!”. Nữ ca sĩ cho biết vợ chồng cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, thích sự tự do, thoải mái và có nhiều thời gian dành cho nhau.

Thay vì chịu áp lực phải có con theo quan niệm truyền thống, cả hai lựa chọn xây dựng hạnh phúc theo cách riêng, cùng chơi game, đi du lịch và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường.

Đặc biệt, quyết định này cũng nhận được sự tôn trọng, ủng hộ từ mẹ ruột Khởi My và gia đình hai bên. Với cặp đôi, hôn nhân không nhất thiết phải có con cái mới trọn vẹn, bởi điều quan trọng nhất là cả hai luôn cảm thấy vui vẻ, đồng hành và muốn ở bên nhau lâu dài.

Cặp đôi có hôn nhân hạnh phúc, dành nhiều thời gian để chơi game, đi du lịch.

Sau nhiều năm kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bình yên và khá kín tiếng, lựa chọn rời xa những ồn ào của showbiz để tận hưởng thế giới riêng. Cặp đôi hiện sinh sống trong căn penthouse rộng khoảng 300m² tại TP.HCM, dành phần lớn thời gian cho những sở thích chung như chơi game, tập luyện thể thao và đi du lịch.

Khởi My chuyển hướng sang công việc streamer, thường xuyên giao lưu với người hâm mộ qua các buổi phát trực tiếp, bên cạnh việc thỉnh thoảng tham gia biểu diễn hoặc xuất hiện trong những chương trình giải trí lớn.

Trong khi đó, Kelvin Khánh khá kín tiếng, ít sử dụng mạng xã hội và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, Khởi My vẫn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ tính cách hài hước, trẻ trung và gần gũi.

Trước những tin đồn rạn nứt hay ly hôn thỉnh thoảng xuất hiện, cuộc sống đời thường vui vẻ và những khoảnh khắc đồng hành bên nhau của cả hai vẫn là minh chứng cho tổ ấm bình yên mà họ đang vun đắp.