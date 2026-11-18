Song Hye Kyo im lặng, nhưng người hâm mộ đã nhắc lại sự hào phóng của cô tại fan meeting tròn 10 năm trước.

Sự chu đáo thầm lặng của nữ diễn viên Song Hye Kyo gần đây đã thu hút sự chú ý trên truyền thông Hàn Quốc. Mới đây, cô đã xuất hiện trên kênh YouTube DdeunDdeun cùng Gong Yoo để quảng bá phim mới Tantara. Song Hye Kyo đã thu hút sự chú ý của mọi người khi tiết lộ rằng cô đang kỷ niệm 30 năm ngày ra mắt trong năm nay. Khi Yoo Jae Suk hỏi liệu cô có kế hoạch gì để đánh dấu dịp này không, Song Hye Kyo đã nói đùa “Gong Yoo đang kỷ niệm 25 năm và sẽ có chuyến lưu diễn châu Á, nhưng tôi thì chưa có kế hoạch gì cả”.

Sau đó, nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận: "Tôi không biết. Tôi quá ngại ngùng để làm điều đó. Tôi thậm chí còn không thể hát thoải mái trước mặt mọi người". Song Hye Kyo cũng nhớ lại trải nghiệm tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ trước đây của mình: “Tôi đã từng làm 2 lần, nhưng tôi đã dành 3 tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện. Chúng tôi chỉ chơi trò chơi và trò chuyện thôi. May mắn thay, Park Kyung Lim là người dẫn chương trình nên mọi việc diễn ra suôn sẻ”. Được biết, trong suốt sự nghiệp, Song Hye Kyo đã tổ chức fan meeting vào năm 2016 để kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt.

Song Hye Kyo nhớ về lần tổ chức fan meeting trước. Ảnh: Kbizoom

Trong khi đó, Gong Yoo - người hiện đang thực hiện chuyến lưu diễn châu Á để kỷ niệm 25 năm ra mắt - đã giải thích điều gì đã thúc đẩy anh tổ chức các buổi gặp gỡ người hâm mộ. “Tôi biểu diễn 2 bài hát, nhưng tôi không nhảy. Tôi cũng không phải là kiểu người thích những thứ như vậy. Tôi cảm thấy mình nợ người hâm mộ điều gì đó. Tôi nghĩ rằng nếu tôi chờ đợi lâu hơn nữa, tôi có thể sẽ không có cơ hội gặp họ nữa. Sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tôi quyết định làm điều đó lấy dịp kỷ niệm 25 năm sự nghiệp của mình làm cái cớ” - nam diễn viên trải lòng.

Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn bày tỏ lo ngại về việc thu phí người hâm mộ tham dự các sự kiện. “Sự kiện này không miễn phí, đúng không? Đó là điều khiến tôi băn khoăn nhất. Đó là lý do tại sao tôi cứ lo lắng mãi. Nhưng hệ thống không cho phép chúng tôi tổ chức miễn phí. Có phí thuê địa điểm và rất nhiều nhân viên tham gia. Chắc chắn đây là vấn đề kinh doanh, và tôi nghĩ mình luôn bị giằng xé giữa những cân nhắc đó” - anh thừa nhận. Yoo Jae Suk đồng ý và nói “Đúng vậy. Đó là một tình thế khó xử. Mọi thứ đều tốn tiền nếu bạn muốn duy trì và thực hiện chúng”, Song Hye Kyo chỉ gật đầu im lặng mà không nói thêm gì.

Ảnh: Kbizoom

Song Hye Kyo im lặng khi Gong Yoo và Yoo Jae Suk thảo luận về vấn đề chi phí tổ chức fan meeting. Ảnh: Kbizoom

Tuy nhiên, sau khi video được phát hành, fan meeting trước đây của Song Hye Kyo bắt đầu nhận được sự chú ý trở lại trên mạng. Khi Gong Yoo thảo luận về quyết định tổ chức các buổi gặp gỡ người hâm mộ và những cân nhắc về tài chính, mọi người nhớ lại rằng Song Hye Kyo đã tổ chức fan meeting kỷ niệm 20 năm của mình hoàn toàn miễn phí.

Người hâm mộ đã bày tỏ tình cảm của mình qua những bình luận như: “Ngay cả khi nói về các fan meeting có trả phí, Song Hye Kyo cũng không bao giờ khoe khoang về những gì mình đã làm. Buổi gặp gỡ người hâm mộ năm 2016 của cô ấy hoàn toàn miễn phí, và cô ấy thậm chí còn tặng chúng tôi những món quà đắt tiền. Nhân cách của cô ấy thực sự là tuyệt vời. Chúng tôi yêu mến nữ diễn viên này, người không bao giờ tỏ vẻ kiêu căng hay khoe khoang về bản thân và luôn quan tâm đến người khác”.

Song Hye Kyo từng tổ chức fan meeting năm 2016. Ảnh: Yonhap

Được biết Song Hye Kyo đã tổ chức fan meeting đầu tiên vào năm 2016 để kỷ niệm 20 năm ra mắt. Sự kiện này được tổ chức nhằm bày tỏ lòng biết ơn của nữ diễn viên đối với những người hâm mộ đã luôn ủng hộ và yêu mến cô trong suốt sự nghiệp. Đáng chú ý, mỹ nhân sinh năm 1981 đã tự chi trả toàn bộ chi phí, cho phép người hâm mộ tham dự miễn phí. Song Hye Kyo cũng chuẩn bị những bức thư viết tay bày tỏ lòng biết ơn chân thành và đích thân mua sản phẩm từ một thương hiệu mà cô đang là người mẫu độc quyền, tặng quà cho mỗi người hâm mộ tham dự.

Ngay cả khi đang kỷ niệm 30 năm ra mắt trong năm nay, Song Hye Kyo vẫn tiếp tục thể hiện tình cảm trìu mến dành cho người hâm mộ. Sự chu đáo thầm lặng của cô, không cần phô trương lòng tốt của mình, một lần nữa chạm đến trái tim người hâm mộ.

Cô tổ chức miễn phí, hào phóng mua quà tặng fan. Ảnh: Kbizoom

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc không tuổi” và “nữ hoàng phim truyền hình châu Á”. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu tuổi teen, trước khi gây tiếng vang qua loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu (2000), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Gió mùa đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2022–2023). Nhờ diễn xuất tinh tế cùng nhan sắc đỉnh cao, khí chất sang trọng, Song Hye Kyo không chỉ là ngôi sao được yêu mến ở Hàn Quốc mà còn là biểu tượng văn hóa Hallyu toàn cầu.

Về đời tư, Song Hye Kyo từng có nhiều mối tình được công chúng quan tâm, đặc biệt là cuộc hôn nhân “thế kỷ” với Song Joong Ki sau khi hợp tác trong Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy hai năm, và vụ ly hôn năm 2019 trở thành tâm điểm truyền thông toàn châu Á. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ phong thái kín tiếng, tập trung vào công việc và tái khẳng định vị thế bằng loạt vai diễn trưởng thành, sâu sắc.

Cô từng có cuộc hôn nhân ồn ào với Song Joong Ki. Ảnh: X

Suốt sự nghiệp, Song Hye Kyo cũng từng đối mặt với một số tranh cãi, trong đó nổi bật là vụ khai thuế thiếu minh bạch năm 2014 - cô sau đó đã công khai xin lỗi và hoàn tất nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế và cách cô xử lý truyền thông sau ly hôn cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận. Dẫu vậy, sau hơn hai thập kỷ trong ngành, Song Hye Kyo vẫn giữ được đẳng cấp ngôi sao hạng A, là đại diện của vẻ đẹp thanh lịch, bản lĩnh và sức hút không phai mờ theo thời gian.

Tính đến năm 2026, sau những sóng gió tình trường và những lời đồn thổi về nhân cách, Song Hye Kyo chọn lối sống kín tiếng, tập trung tuyệt đối cho sự nghiệp và các hoạt động thời trang cao cấp. Cô vẫn là một "đại mỹ nhân độc thân đắt giá", là minh chứng cho sức mạnh của sự im lặng và nỗ lực không ngừng nghỉ trong giới giải trí đầy khắc nghiệt.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo vững vàng địa vị sao hạng S sau 3 thập kỷ vào nghề. Ảnh: Instagram

Nguồn: Kbizoom