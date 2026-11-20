Mai Davika và Ter Chantavit được cho là nảy sinh tình cảm vào năm 2017, song không được khán giả ủng hộ trong thời gian dài.

Mai Davika vừa kỷ niệm 1 năm ngày cưới với tài tử Ter Chantavit. Khoảng cách tuổi tác của cặp đôi là 9, nên nữ diễn viên đã tung ra bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới concept chồng già vợ trẻ, Ter Chantavit vào vai người chồng già yếu phải ngồi xe lăn còn Mai Davika vẫn trẻ trung phơi phới, đam mê hàng hiệu. Bộ ảnh hài hước nhanh chóng gây bão khắp các trang mạng xã hội.

Nhân dịp này, "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" cũng đã chia sẻ về cuộc sống sau 1 năm hôn nhân. Nữ diễn viên sinh năm 1992 cho biết việc kết hôn với Ter Chantavit là một điều may mắn. “Tôi nghĩ anh ấy đã giúp cải thiện hình ảnh và danh tiếng của tôi. Trước đây, một số người nghĩ tôi quá sắc sảo, nghiêm khắc, đòi hỏi cao và hống hách, giống như một nữ hoàng không quan tâm đến điều gì. Nhưng giờ đây, nhận thức của họ về tôi đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn” - cô tin rằng giờ đây mọi người nghĩ rằng “nếu Ter chọn người phụ nữ này, thì cô ấy chắc hẳn là một người tốt”.

Ảnh: Instagram

Mai Davika - Ter Chantavit kỷ niệm 1 năm ngày cưới bằng bộ ảnh chồng già vợ trẻ hài hước. Ảnh: Instagram

Nữ diễn viên cảm thấy trọn vẹn với cuộc sống hiện tại: “Tôi cảm thấy trọn vẹn. Anh ấy đến với cuộc đời tôi và làm cho nó ý nghĩa hơn, mang lại cho tôi sự bình yên. Anh ấy giống như một khoảng lặng trong cuộc sống của tôi, giúp tôi sống chậm lại. Tôi hạnh phúc và không còn nghĩ đến việc cạnh tranh hay cố gắng giỏi hơn người khác nữa. Đây thực sự là một chương tuyệt vời trong cuộc đời tôi”. Mỗi khi có dự án mới, Mai Davika thường thảo luận với Ter Chantavit bởi 2 vợ chồng làm cùng nghề, có thể hỗ trợ công việc của nhau.

Đặc biệt, mỹ nhân Tình Người Duyên Ma đã nói "hối hận", nhưng là hối hận vì không kết hôn sớm hơn. “Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này, tôi đã cưới anh ấy ngay trong năm đầu tiên quen nhau. Khi gặp được người phù hợp, bạn không cần phải chờ đợi quá lâu. Hiện tại, mỗi ngày tôi đều vô cùng hạnh phúc vì được ở bên nhau và hiểu nhau hơn. Dù đã kết hôn, chúng tôi vẫn cảm thấy bồn chồn mỗi khi ở gần nhau. Chúng tôi vẫn cảm thấy hào hứng mỗi khi gặp mặt. Ngay cả bây giờ, cảm giác như chúng tôi vẫn đang tán tỉnh nhau, và tình cảm của chúng tôi còn mãnh liệt hơn cả lúc mới yêu” - Mai Davika hào hứng chia sẻ.

Ảnh: Instagram

Cô hối hận vì không kết hôn sớm hơn. Ảnh: Instagram

Cô cũng hết lời khen ngợi chồng mình là người ngọt ngào, trìu mến, ở bên anh rất vui. Vì cùng là diễn viên, nên họ diễn những cảnh nhỏ ở nhà, yêu thích trêu chọc và làm những điều ngớ ngẩn cùng nhau. Dù công việc bận rộn khiến vợ chồng xa nhau, nhưng Mai Davika tin rằng điều này khiến họ nhớ nhau hơn và tận dụng tối đa mọi cơ hội được ở bên nhau. Cuộc sống của họ cũng không khác biệt trước kia nhiều, ngoài việc gọi nhau là vợ chồng. Mai Davika cho rằng phải đến khi có con, cuộc sống của họ mới đổi khác.

Khi được hỏi mong muốn điều gì cho Ter Chantavit, Mai Davika trả lời: “Điều tôi muốn thấy ở Ter mãi mãi là nụ cười của anh ấy, cho đến khi chúng tôi già đi. Tôi không muốn anh ấy bị ốm, mắc bất kỳ bệnh tật nào hay trải qua nỗi buồn vì anh ấy là một người tốt bụng. Tôi chỉ mong anh ấy sẽ luôn hạnh phúc”.

Cuối cùng, nữ diễn viên khuyên nếu mọi người chưa tìm được người phù hợp, hãy chờ đợi và quan sát cẩn thận. Nhưng nếu đã tìm được rồi thì đừng để họ vuột mất. Nhìn lại tất cả những gì mình đã đạt được, Mai Davika cảm thấy cuộc sống hiện tại của cô đã vượt xa những gì cô từng mơ ước khi có cả sự nghiệp thành công lẫn gia đình yêu thương.

Ảnh: Instagram

Cuộc sống của họ cũng không khác biệt trước kia nhiều, ngoài việc gọi nhau là vợ chồng. Ảnh: Instagram

Mai Davika và Ter Chantavit được cho là nảy sinh tình cảm với nhau sau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Chai Mai Jing Ying Tae vào năm 2017. Họ vướng tin đồn "phim giả tình thật" khi liên tục xuất hiện bên nhau vào khoảng thời gian sau đó, nhưng không lên tiếng xác nhận. Đến tháng 1/2018, Ter Chantavit mới chính thức công khai việc hẹn hò Mai Davika.

Mối quan hệ của cặp sao ban đầu không được khán giả ủng hộ, đặc biệt là fan của đôi bên. Người hâm mộ sao nam cho rằng 1 mỹ nhân Mai Davika vướng nhiều tai tiếng không xứng đáng với đạo diễn, diễn viên, biên kịch quyền lực và tài năng như Ter Chantavi. Trong khi fan Madika lại có ý kiến dù là "ông hoàng phòng vé" nhưng xét về cả nhan sắc và tầm ảnh hưởng, Ter đều không hề xứng đôi với "ma nữ đẹp nhất Thái Lan".

Bỏ ngoài tai những ý kiến trái chiều của netizen, Mai Davika và Ter Chantavit vẫn quyết gắn bó, không ngại tay trong tay trong các sự kiện giải trí cũng như cuộc sống đời thường. Dần dần, mối tình của cặp đôi hơn nhau 9 tuổi cũng được công chúng ủng hộ và chúc phúc. Đến tháng 11 năm ngoái, cặp đôi đã quyết định về chung 1 nhà.

Ảnh: Instagram

Sau nhiều năm hẹn hò, cặp đôi đã về chung nhà từ tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Instagram

Nguồn: Kbizoom