Trước tranh luận về điều kiện làm việc, quyền học tập và hợp đồng của thần tượng trẻ, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến khảo sát toàn diện đầu tiên về quyền lợi của nghệ sĩ chưa thành niên vào năm 2027.

Động thái này hướng tới khắc phục bất cập trong quản lý nghệ sĩ Kpop, đồng thời thúc đẩy các công ty giải trí thay đổi cách đào tạo và bảo vệ thần tượng vị thành niên.

The Korea Herald đưa tin ngày 16-17/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc xác nhận kế hoạch khảo sát toàn diện đầu tiên về quyền lợi của nghệ sĩ giải trí chưa thành niên vào năm 2027.

Cuộc khảo sát dự kiến thống kê số nghệ sĩ chưa thành niên đang ký hợp đồng với các công ty giải trí, độ tuổi, điều kiện hoạt động và mức độ bảo đảm quyền cơ bản. Bộ cũng xem xét mở rộng dịch vụ tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và điều chỉnh hợp đồng tiêu chuẩn dành cho nghệ sĩ trẻ.

Tranh cãi về hợp đồng độc quyền của NewJeans

Động thái trên diễn ra sau khi The New York Times công bố bài điều tra ngày 5/11 về hợp đồng độc quyền giữa 5 thành viên NewJeans và ADOR năm 2022, khi các cô gái mới 14-17 tuổi.

NewJeans trở thành tâm điểm chú ý sau bài điều tra của The New York Times.

Theo bài điều tra, hợp đồng có những điều khoản gây tranh cãi liên quan đến quyền học tập, nghỉ ngơi và sức khỏe thể chất, tinh thần. Các thành viên từng phải tập luyện đến 2h sáng trong giai đoạn thực tập. Bốn trong năm người được cho là đã rời trường học chính quy trong quá trình đào tạo và chuẩn bị ra mắt.

Bài báo cũng đề cập việc nghệ sĩ phải chịu một phần chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị da liễu. Đáng chú ý, hợp đồng cho phép ADOR tiếp tục sử dụng tên tuổi, hình ảnh và giọng nói của các thành viên sau khi thỏa thuận kết thúc, kể cả cấp quyền cho bên thứ ba.

Theo phân tích của The New York Times, điều khoản này có thể mở rộng sang việc tạo bản sao giọng nói hoặc chatbot bằng AI, dù tính pháp lý chưa rõ ràng.

Một số điều khoản khác bị đặt dấu hỏi vì hạn chế đời sống cá nhân, từ chuyện hẹn hò đến cách ứng xử và quản lý bản thân.

Trước những tranh cãi, Hybe và ADOR khẳng định hợp đồng được ký kết hợp pháp, có sự tham gia của các thành viên, phụ huynh và đại diện pháp lý. Hai công ty cho biết đã có thỏa thuận bổ sung nhằm bảo vệ nghệ sĩ chưa thành niên, đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng hình ảnh, giọng nói trong sản phẩm AI phải được nghệ sĩ đồng ý riêng.

Khoảng cách giữa luật pháp và thực tế

Hàn Quốc không thiếu quy định bảo vệ nghệ sĩ trẻ. Theo Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa đại chúng và Nghệ thuật, hợp đồng với nghệ sĩ chưa thành niên phải có điều khoản bảo đảm sức khỏe thể chất, tinh thần, quyền học tập, riêng tư, nghỉ ngơi, giấc ngủ và tự do lựa chọn.

Luật giới hạn thời gian làm việc ở mức 35 giờ mỗi tuần với nghệ sĩ dưới 15 tuổi và 40 giờ với nhóm từ 15 tuổi trở lên. Hoạt động từ 22h đến 6h sáng hôm sau về nguyên tắc bị hạn chế, trừ một số trường hợp ngoại lệ theo quy định.

Sửa đổi có hiệu lực từ tháng 8/2025 tiếp tục bổ sung các biện pháp bảo vệ, như cấm công ty ép nghệ sĩ nghỉ học hoặc bỏ học, áp đặt chế độ quản lý ngoại hình quá mức và sử dụng bạo lực thể chất, tinh thần. Các doanh nghiệp cũng phải chỉ định người phụ trách bảo vệ nghệ sĩ chưa thành niên.

Hàn Quốc có luật bảo vệ nghệ sĩ chưa thành niên nhưng còn nhiều lỗ hổng. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy định và thực tế vẫn đáng lo ngại. Theo The Korea Times, giới hạn giờ làm việc chủ yếu áp dụng với hoạt động sản xuất chương trình, ghi hình và biểu diễn, chưa bao quát đầy đủ quá trình đào tạo kéo dài trước khi nghệ sĩ ra mắt. Hoạt động của thực tập sinh vì thế khó được giám sát theo cùng cơ chế.

Pháp luật chưa có chế tài trực tiếp đủ mạnh đối với từng hành vi vi phạm giới hạn giờ làm việc, làm việc ban đêm. Nghệ sĩ thần tượng cũng không phải lúc nào được công nhận là người lao động theo pháp luật lao động, gây trở ngại khi áp dụng các cơ chế bảo vệ lao động trẻ em.

Luật sư Song Hye Mi thuộc hãng luật OPES, chuyên về lĩnh vực giải trí cho biết quy định pháp luật bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên được ưu tiên hơn điều khoản hợp đồng.

Luật sư Kang Jin Seok, người đứng đầu hãng luật ENT Law Office, nhận định các điều khoản hạn chế quan hệ tình cảm và sử dụng mạng xã hội cá nhân vẫn khá phổ biến trong hợp đồng Kpop. Những quy định này có thể trở thành điểm tranh chấp khi ảnh hưởng đến quyền riêng tư và quyền con người của nghệ sĩ.

Áp lực thần tượng hóa trẻ em

Vấn đề càng cấp thiết khi các công ty giải trí Hàn Quốc có xu hướng ra mắt thần tượng ở độ tuổi ngày càng trẻ. Theo đài SBS, nhóm nhạc nữ A2O Lite có cả chín thành viên chưa đủ 19 tuổi, trong đó ba người mới 13 tuổi. Nhóm nhạc nam A2O Soul cũng có 13 trong tổng số 15 thành viên chưa thành niên.

Thực trạng này đặt ra câu hỏi về khả năng cân bằng giữa lịch trình biểu diễn, đào tạo chuyên môn và quá trình phát triển tâm sinh lý của trẻ vị thành niên.

Rủi ro không chỉ dừng ở thiếu ngủ hay gián đoạn học tập. Nghiên cứu trình bày tại diễn đàn Quốc hội Hàn Quốc ngày 30/9, dựa trên phỏng vấn 16 người từng là thần tượng hoặc thực tập sinh, ghi nhận tình trạng bị hạn chế ăn uống, suy dinh dưỡng, ngất xỉu, rối loạn kinh nguyệt, áp lực cạnh tranh và khó duy trì việc học. Một số người còn phản ánh việc bị kiểm soát điện thoại, đời sống riêng tư và chịu sức ép về ngoại hình.

A2O Lite và A2O Soul đều là nhóm nhạc có đa số thành viên chưa thành niên.

Theo The Hankyoreh, tranh cãi hợp đồng NewJeans cần trở thành cơ hội để Chính phủ Hàn Quốc rà soát toàn diện điều kiện hoạt động của cả thực tập sinh lẫn thần tượng trẻ. Việc đưa điều khoản bảo vệ vào hợp đồng là chưa đủ nếu thiếu cơ chế giám sát và thực thi. Quyền học tập, sức khỏe và nghỉ ngơi của trẻ vị thành niên không thể chỉ phụ thuộc vào thỏa thuận với công ty quản lý.

Đào tạo thần tượng là quá trình đầu tư dài hạn, đòi hỏi nguồn lực tài chính, nhân sự và thời gian. Tuy nhiên, yêu cầu kinh doanh, xây dựng hình ảnh và duy trì kỷ luật tập luyện không thể trở thành lý do đánh đổi sức khỏe, quyền học tập và sự phát triển bình thường của nghệ sĩ chưa thành niên.