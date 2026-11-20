Nam ca sĩ này đã rơi nước mắt khi nhớ về những bi kịch liên tiếp đến trong đời.

Mới đây, nam ca sĩ Seo Soo Nam đã xuất hiện trên kênh Renew Us và chia sẻ câu chuyện về gia đình mình. Nam ca sĩ 83 tuổi đã tự mình nuôi dạy 3 cô con gái sau khi vợ cũ bỏ đi, bị các chủ nợ quấy rầy vì khoản nợ 1,7 tỷ won (33 tỷ đồng). Seo Soo Nam nói: "Những tổn thương mà vợ tôi gây ra cho các con khi bà ấy bỏ đi còn lớn hơn nhiều. Những tổn thương mà tôi phải chịu đựng chẳng là gì so với điều đó". Giọng ca huyền thoại cũng cho biết thêm rằng con gái lớn của anh rất dựa dẫm vào bà ngoại, thường xuyên đến thăm mộ bà ngay cả sau khi bà đã qua đời.

Con gái lớn của ông kết hôn ở Mỹ, nhưng đã về Hàn Quốc trong thời gian ly thân với chồng. Seo Soo Nam nhớ lại: "Tôi đã mắng con bé rất nhiều. Tôi nói với nó rằng 'Việc các cặp đôi cãi nhau và gặp khó khăn là chuyện bình thường, cuộc sống là vậy. Sẽ khó khăn cho con, nhưng hãy cố gắng lên', và thúc giục con bé quay lại Mỹ ngay lập tức".

Ca sĩ huyền thoại Seo Soo Nam trên kênh Renew Us và chia sẻ câu chuyện về gia đình mình. Ảnh: TV Report

Nhưng chẳng ai ngờ, đó lại là lần gặp mặt cuối cùng. Nam ca sĩ tiếp tục: "Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện nói rằng con bé đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi đã đặt vé máy bay vì nghĩ rằng mình phải đi ngay lập tức, nhưng ngày hôm sau tôi nhận được điện thoại báo rằng con gái tôi đã qua đời". Nguyên nhân tử vong là xuất huyết dạ dày.

Ông rơi nước mắt khi nhớ về con: "Người ta nói rằng khi cha mẹ qua đời, bạn chôn cất họ trên núi, nhưng khi con cái mất, bạn chôn cất chúng trong tim mình. Ngày hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi báo rằng tro cốt đã đến sân bay Incheon. Khi tôi nhận hũ tro cốt, trái tim tôi tan nát khi nghĩ 'Thà tôi chết đi còn hơn. Tại sao họ lại gây ra nỗi đau này cho tôi?'".

Ảnh: TV Report

Seo Soo Nam mất mẹ 94 tuổi, rồi 3 năm sau mất đi con gái đầu. Ảnh: TV Report

Cái chết của người con gái đầu khiến huyền thoại âm nhạc Hàn Quốc rơi vào cô đơn và trầm cảm. Ông mất đi người mẹ 94 tuổi, rồi mất con gái đầu chỉ 3 năm sau đó. Nhưng thời gian đã xoa dịu vết thương bằng cách để 1 người phụ nữ kém 16 tuổi đến bầu bạn với Seo Soo Nam. Ông hạnh phúc khi nhắc đến người bạn tâm giao hiện tại: "Dường như tôi đã chữa lành nỗi buồn mà thuốc men không thể chữa khỏi bằng sự ấm áp của tình người".

Nam ca sĩ rơi nước mắt khi nhớ về những mất mát. Ảnh: TV Report

Sinh năm 1943, Seo Soo Nam là ca sĩ nhạc đồng quê thế hệ đầu tiên của Hàn Quốc. Ông ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc đồng quê bốn người Arirang Brothers. Năm 1969, sau chương trình Laugh and You Will Be Blessed của đài MBC, Seo Soo Nam thành lập nhóm song ca với Ha Cheong Il và trở nên nổi tiếng với các bài hát như Orchard Road, Chatterbox, Animal Farm... Đến nay, ở tuổi 83, Seo Soo Nam được xem là một trong những huyền thoại âm nhạc Hàn Quốc.

Seo Soo Nam là ca sĩ nhạc đồng quê thế hệ đầu tiên của Hàn Quốc. Ảnh: TV Report

Nguồn: TV Report