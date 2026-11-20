Tương tác giữa nàng thơ nổi tiếng showbiz và cậu con trai đầu lòng cũng làm cho netizen “tan chảy” vì quá đỗi đáng yêu.

Cặp đôi tổng tài - siêu mẫu Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ bí mật đón con trai đầu lòng (Win) hồi tháng 10 năm ngoái. Tới sáng 20/11, tờ Sina cho hay, Hà Tuệ vừa đăng tải lên mạng xã hội loạt ảnh đời thường giản dị bên cậu quý tử kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Yêu biết bao từng ngày trôi qua của tôi”. Trong đó, những khoảnh khắc tương tác ấm áp của 2 mẹ con đã toát lên trọn vẹn niềm hạnh phúc bình yên, khiến netizen thích thú ngắm nhìn không nỡ rời mắt.

Đặc biệt, vẻ ngoài đáng yêu của bé Win đã gây ấn tượng đặc biệt đối với cư dân mạng. Khoác trên mình bộ đồ liền thân ấm áp cùng chiếc mũ tai gấu, cậu bé khiến hàng vạn khán giả xuýt xoa không ngớt trước ngoại hình mũm mĩm, trông ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng.

Điều khiến công chúng thích thú hơn cả chính là sự thay đổi rõ rệt của nhóc tỳ sau 1 thời gian không gặp. Giờ đây, cậu bé đã có thể lẫm chẫm bước đi trên đôi chân nhỏ nhắn của mình. Trước ống kính, bé Win còn bộc lộ dáng vẻ hiếu động cùng nét ngây thơ hồn nhiên đúng lứa tuổi khi tự do khám phá thiên nhiên.

Không cần lộ diện gương mặt, cậu nhóc hơn 1 tuổi vẫn chinh phục trọn vẹn trái tim người xem bằng nét lanh lợi, đáng yêu cùng những tương tác ấm áp bên mẹ mình trong ngày thu bình yên.

Hà Tuệ vừa chia sẻ loạt ảnh vui chơi cùng cậu quý tử nhỏ. Ảnh: Weibo

Bé Win giờ đã có thể lẫm chẫm bước đi. Nhìn từ phía sau, nhóc tỳ sinh năm 2025 vô cùng đáng yêu, trông chẳng khác gì 1 chú gấu bông nhỏ. Ảnh: Weibo

Hà Tuệ chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cậu con trai đầu lòng. Ảnh: Weibo

Tương tác ấm áp giữa 2 mẹ con khiến cho khán giả không khỏi “quắn quéo”. Bên cạnh đó, nhan sắc của bà xã Trần Vỹ Đình cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen. Ảnh: Weibo

Còn nhớ vào tháng 10/2025, Hà Tuệ bất ngờ thông báo đã sinh con trai cho tài tử Trần Vỹ Đình. Cặp đôi gần như giữ kín toàn bộ quá trình yêu đương lẫn mang thai, chỉ đến khi có em bé mới chính thức công khai với công chúng.

Cách đây không lâu, cuối cùng siêu mẫu họ Hà cũng chịu công khai hình ảnh hiếm hoi về quý tử đầu lòng lên trang cá nhân. Khi ấy, cậu bé chưa biết đi, vẫn còn được mẹ bế ẵm trên tay.

Tới ngày 15/9, Hà Tuệ - Trần Vỹ Đình đã tổ chức tiệc thôi nôi kín đáo cho con trai trên sân thượng ngoài trời của 1 nhà hàng ở Aranya, Hà Bắc (Trung Quốc). Dù chưa để lộ chính diện gương mặt, nhưng bé Win được nhận xét thừa hưởng làn da trắng và đôi tay, đôi chân dài từ mẹ. Nhiều cư dân mạng còn hài hước bình luận: “Bố là nam thần, mẹ là siêu mẫu, còn cậu bé sở hữu đôi chân dài”.

Cách đây ít tháng, Hà Tuệ cuối cùng cũng chịu công khai hình ảnh hiếm hoi về quý tử đầu lòng lên trang cá nhân. Lúc đó, bé Win vẫn còn chưa biết đi. Ảnh: Weibo

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ dính tin hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Cặp đôi được công chúng ủng hộ nhiệt liệt vì kín tiếng, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp “xứng đôi vừa lứa”.

Tới tháng 3/2023, cặp sao bất ngờ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm.

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai.

Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng) và là chủ của 1 thương hiệu thời trang có tên tuổi. Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình “lác mắt” khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trong khi đó, Hà Tuệ là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là “Hà tiên cô” vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria’s Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở “đêm thời trang sexy nhất hành tinh”.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ đều sở hữu diện mạo xuất chúng. Ảnh: Weibo

Trần Vỹ Đình còn là “anh sếp” nức tiếng ở showbiz xứ Trung, có 1 thương hiệu thời trang của riêng mình. Ảnh: Sohu

Nguồn: Sina