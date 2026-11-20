Màn xuất hiện của Jisoo tại sự kiện ở Trung Quốc vào tối qua (19/11) đang gây bàn tán.

Tối 19/11, Jisoo (BLACKPINK) chiếm trọn spotligt khi tham dự sự kiện thắp sáng Giáng sinh của Dior ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cùng nhiều ngôi sao hàng đầu Cbiz như Vương Sở Nhiên, Châu Dã, Đậu Kiêu, Tăng Thuấn Hy, Lý Quân Nhuệ... Nữ idol Kpop xuất hiện tại sự kiện trong thiết kế váy len ngắn trên đầu gối màu đen thanh lịch, khoe visual đẹp không tỳ vết. Chẳng cần đến những bộ trang phục phô trương hay kiểu dáng cầu kỳ, Jisoo vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo đậm chất tiểu thư ngọt ngào, rạng rỡ và đầy cuốn hút.

Tuy nhiên, sau khi sự kiện kết thúc, cách đối xử của Dior với Jisoo lại đang vướng tranh cãi dữ dội trên MXH. Hôm qua, Dior tổ chức sự kiện thắp sáng Giáng sinh ngoài trời, giữa thời tiết giá lạnh âm độ và có gió to. Dù vậy, Jisoo lại mặc 1 bộ váy len ngắn để lộ chân, chất liệu của trang phục khá mỏng manh gần như không đủ để chống chọi với cái rét khắc nghiệt ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hiện tại. Nhiều người soi ra, đôi bàn tay của Jisoo đã đỏ ửng vì lạnh khi cô đứng chụp hình chung với dàn đại sứ Hoa ngữ. Dân tình còn phát hiện không ít khoảnh khắc Jisoo sụt sùi, đôi mắt rưng rưng, cố gắng cắn răng chịu lạnh để hoàn thành lịch trình. Đáng chú ý, bà Monika Figlewicz - Chủ tịch Dior Couture khu vực Trung Quốc Đại lục - còn cố gắng giữ ấm cho nữ thần tượng bằng cách nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Nhan sắc đẹp không tỳ vết của Jisoo tại sự kiện ở Trung Quốc ngày 19/11. Clip: X.

Chị cả nhóm BLACKPINK cắn răng chịu đựng giữa trời rét âm độ, có gió to. Clip: Instagram.

Jisoo với xuất hiện diện mạo đậm chất tiểu thư nữ tính, ngọt ngào. Ảnh: X.

Nữ idol lạnh đến mức mắt rưng rưng, đôi bàn tay đỏ ửng. Ảnh: X.

Bà Monika Figlewicz - Chủ tịch Dior Couture khu vực Trung Quốc Đại lục - còn cố gắng giữ ấm cho nữ thần tượng bằng cách nhẹ nhàng vỗ lưng Jisoo. Ảnh: Weibo.

Điều khiến cộng đồng mạng bất bình hơn cả là sự đối lập giữa Jisoo và những ngôi sao có mặt tại sự kiện. Trong khi các nữ nghệ sĩ Hoa ngữ đều mặc váy dài chấm gót, khoác thêm áo dày bên ngoài, còn phái nam đóng suit nhiều lớp ấm áp thì chỉ riêng chị cả nhóm BLACKPINK phải diện thiết kế thời trang có phần phong phanh. Hình ảnh này khiến không người xót xa cho Jisoo, cảm thấy bất bình trước cách phân phối trang phục cho đại sứ của Dior.

Nhiều người cho rằng Dior cần quan tâm hơn đến sức khỏe và trải nghiệm của đại sứ thương hiệu, thay vì chỉ chú trọng hình ảnh thời trang trước ống kính. Dù hiểu rằng việc xuất hiện với trang phục theo đúng tinh thần thương hiệu là một phần công việc của đại sứ, khán giả vẫn không khỏi đặt câu hỏi ekip thương hiệu có kiến nghị trang phục dự sự kiện phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thời tiết cho nghệ sĩ trước giờ G hay không. Suy cho cùng, một màn xuất hiện mãn nhãn không nên được đánh đổi bằng sự khó chịu thể chất, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe của các ngôi sao. Hiện, phía Dior chưa lên tiếng về tranh cãi để Jisoo mặc mỏng manh rét run giữa trời lạnh âm độ.

Trong khi dàn sao Hoa ngữ được diện trang phục kín đáo, ấm áp giữa trời lạnh thì chị cả BLACKPINK lại phải mặc thiết kế mỏng manh, váy ngắn trên gối lộ cả hai chân. Hình ảnh này khiến nhiều người xót xa, đồng thời chỉ trích cách Dior chuẩn bị trang phục cho đại sứ thương hiệu. Ảnh: Sina.

Jisoo sinh năm 1995, là con út trong gia đình có một anh trai và một chị gái. Từ nhỏ, Jisoo đã thích bóng rổ, taekwondo, và từng mơ ước trở thành họa sĩ hoặc nhà văn. Nữ ca sĩ theo học tại Trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul (SOPA), nơi cô tham gia câu lạc bộ kịch và bắt đầu có ý thức về con đường giải trí.

Năm 2011, ở tuổi 16, Jisoo vượt qua vòng audition của YG Entertainment và trở thành thực tập sinh. Cô từng xuất hiện trong MV của Epik High, Hi Suhyun và thậm chí có vai cameo trong phim The Producers trước khi chính thức ra mắt. Với gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn, Jisoo được định vị ngay từ đầu là visual và lead vocalist của BLACKPINK.

Jisoo được mệnh danh là "Hoa hậu" của nhóm BLACKPINK. Ảnh: X.

Sự nghiệp của Jisoo là một hành trình vươn lên không ngừng nghỉ, chinh phục đỉnh cao danh vọng trong nước lẫn quốc tế. Cùng với 3 người em Jennie, Rosé và Lisa, Jisoo đã góp phần tạo nên một hiện tượng âm nhạc toàn cầu mang tên BLACKPINK. Hàng loạt album kỷ lục, những chuyến lưu diễn sân vận động kín chỗ trên khắp thế giới cùng các bản hit tỷ view như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, Pink Venom đã đưa tên tuổi cô vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng A quốc tế.

Bên cạnh âm nhạc, Jisoo còn thử thách bản thân ở lĩnh vực diễn xuất và ngay lập tức tạo tiếng vang lớn khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop (2021). Trong năm nay, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây sốt toàn cầu với bộ phim ăn khách Boyfriend on Demand. Nhờ tầm ảnh hưởng toàn cầu cùng visual đỉnh cao, Jisoo còn là "con cưng" của hàng loạt thương hiệu xa xỉ trong giới thời trang.

Không chỉ âm nhạc, Jisoo còn thử thách bản thân khi lấn sân sang diễn xuất. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, Weibo, KoreaBoo