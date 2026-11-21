Chuyện gì đã xảy ra với tổ ấm của cặp đôi vàng xứ Hàn mà khiến Taeyang bật khóc giữa sự kiện giải trí lớn?

Hôm nay (21/11) là ngày 2 của lễ trao giải MAMA 2026 (Mnet Asian Music Awards). Sự kiện diễn ra tại Kyocera Dome, Osaka (Nhật Bản) quy tụ dàn sao hàng đầu như Kim Yoo Jung, Hwasa, IVE, LE SSERAFIM, Lee Sung Kyung, Seo In Young, CORTIS, Lee Chae Min, WOODZ, Nayeon (TWICE)... 3 thành viên của nhóm BIGBANG là G-Dragon, Taeyang và Daesung cũng tham dự ngày 2 MAMA, nhưng không đi thảm đỏ và vào thẳng khán phòng để chờ nhận giải.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của BIGBANG tại MAMA 2026 là việc Taeyang bật khóc trên sân khấu khi lên nhận giải thưởng cá nhân Best Dance Performance Male Solo, nhờ ca khúc LIVE FAST DIE SLOW. Giữa sóng trực tiếp đang được khán giả toàn châu Á theo dõi, nam ca sĩ nức nở cảm ơn vợ, đồng thời xin lỗi con trai: "Cảm ơn em Min Hyo Rin, chân thành cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh. Các bạn biết không, tuần trước là sinh nhật con trai tôi, nhưng tôi không thể ở bên con vì quá bận. Con trai yêu của bố, bố xin lỗi con nhiều lắm, bố yêu con rất nhiều". Taeyang hiện bận rộn với lịch trình lưu diễn world tour kỷ niệm 20 năm ra mắt cùng BIGBANG. Do đó, anh không có thời gian đồng hành, chăm lo mẹ con Min Hyo Rin.

Taeyang bật khóc cảm ơn vợ, xin lỗi con trai trên sân khấu MAMA 2026. Clip: X.



Nam ca sĩ cảm thấy có lỗi khi không thể cùng con trai đón sinh nhật vào tuần trước. Ảnh: X.

Taeyang hiện bận rộn với những chuyến lưu diễn cùng BIGBANG. Ảnh: Instagram.

Taeyang và Min Hyo Rin gặp nhau khi quay MV 1AM vào năm 2014. Sau 1 năm bên nhau, họ công khai mối quan hệ tình cảm với công chúng. Đến tháng 2/2018, cặp đôi tổ chức hôn lễ, và hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào tháng 12/2021. Taeyang luôn dành những lời ngọt ngào cho bà xã trên sóng truyền hình, anh từng khẳng định chắc nịch: "Nếu như không phải là cô gái này thì tôi đã không nghĩ đến chuyện kết hôn" hay "Tôi thề dành trọn phần đời còn lại của mình với Min Hyo Rin".

Hiện, gia đình cặp sao sống trong căn hộ áp mái ở khu cao cấp Janghak Paarc Hannam - nơi được mệnh danh là “Beverly Hills của Seoul”. Tổ ấm của vợ chồng của họ có giá 13,2 triệu USD (hơn 335 tỷ đồng). Taeyang và Min Hyo Rin có cuộc sống hôn nhân kín tiếng. Sau khi con trai đầu lòng chào đời, cặp sao không tiết lộ hình ảnh em bé. Trong buổi phỏng vấn trên kênh YouTube 1theK Originals hồi đầu năm 2023, Taeyang hiếm hoi chia sẻ về quý tử: "Em bé giống vợ tôi nên đẹp lắm. Mỗi lần tôi đưa bé ra ngoài chơi, mọi người cứ hỏi bé có phải là con gái hay không. Và tôi luôn phải giải thích với họ rằng bé là con trai. Con tôi dễ thương lắm".

Vợ chồng Taeyang - Min Hyo Rin là 1 trong những cặp đôi được yêu thích nhất giới giải trí xứ kim chi. Ảnh: X.

Hình ảnh hiếm hoi về con trai của cặp sao hàng đầu. Ảnh: X

Nguồn: X