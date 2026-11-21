Kim Soo Hyun được minh oan là một chuyện, có thắng kiện không lại là chuyện khác.

Vào ngày 20/11, Tòa án Dân sự số 25 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul, do Thẩm phán Kwon Ki Man chủ trì, đã ra phán quyết ủng hộ Cuckoo Electronics, Cuckoo Homesys và Cuckoo International Berhad, công ty con của Cuckoo Homesys tại Malaysia, trong vụ kiện đòi bồi thường hơn 2 tỷ won (38,5 tỷ đồng) từ Kim Soo Hyun và công ty quản lý Gold Medalist.

Tòa án phán quyết rằng Gold Medalist phải trả khoảng 260 triệu won (5 tỷ đồng) cho Cuckoo Electronics và khoảng 610 triệu won (11,7 tỷ đồng) cho Cuckoo Homesys. Điều này nâng tổng số tiền bồi thường mà công ty phải trả lên 870 triệu won (16,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường thiệt hại của Cuckoo đối với cá nhân Kim Soo Hyun.

Gold Medalist phải bồi thường 870 triệu won (16,7 tỷ đồng) cho Cuckoo. Ảnh: X

Vụ kiện nảy sinh vào đầu năm ngoái sau khi Kim Soo Hyun đối mặt với cáo buộc có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron từ khi cô còn là trẻ vị thành niên. Khi làn sóng phản đối của công chúng ngày càng dữ dội, Cuckoo đã tạm ngừng các quảng cáo có sự góp mặt của nam diễn viên và đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại. Kim Soo Hyun từng là người mẫu quảng cáo độc quyền cho Cuckoo Electronics trong khoảng 10 năm.

Đến tháng 7 vừa qua, Kim Soo Hyun đã được minh oan. Sau đó anh thắng kiện thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Mido trong vụ kiện yêu cầu bồi thường hợp đồng 570 triệu won (10,7 tỷ đồng). Mido lập luận rằng giá trị thương mại của Kim Soo Hyun với tư cách là người mẫu đã bị tổn hại, khiến việc chấm dứt hợp đồng là hợp lý và cần được hoàn trả một phần phí hợp đồng. Công ty Gold Medalist phản bác lại, cho rằng tranh chấp bắt nguồn từ những cáo buộc bịa đặt do bên thứ 3 đưa ra và bản thân Kim Soo Hyun không phạm bất kỳ lỗi nào có thể biện minh cho việc chấm dứt hợp đồng. Cuối cùng, tòa án đã đứng về phía Gold Medalist và bác bỏ yêu cầu của Mido.

Nhưng đến ngày 13/11 vừa qua, Kim Soo Hyun lại thua kiện thương hiệu FromBio vì "vi phạm nghĩa vụ giữ gìn hình ảnh". Tòa án vẫn tuyên phía Kim Soo Hyun phải đền bù cho công ty thực phẩm chức năng FromBio số tiền 1.158.984.000 won (22,3 tỷ đồng) cùng với tiền lãi chậm trả. Chi phí tố tụng được chia đều theo tỷ lệ 70% giữa nguyên đơn, công ty thực phẩm chức năng, và 30% giữa các bị cáo, bao gồm cả Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun được minh oan nhưng thua 2 vụ kiện, mới chỉ thắng 1. Ảnh: X

Từ tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero - đã đưa ra những cáo buộc về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron thông qua các livestream trên YouTube và các nền tảng khác. Kim Se Ui cũng tổ chức họp báo công bố các đoạn ghi âm và tin nhắn được cho là của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Tuy nhiên, các nhà điều tra đã xác định rằng các đoạn ghi âm đã bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo, các đoạn tin nhắn được cho là giữa 2 người cũng đã bị làm giả. Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5/2026 với các cáo buộc bao gồm phát tán thông tin sai lệch và bị truy tố vào tháng 6.

Nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên làm chấn động showbiz. Ảnh: X

Từ ngày 3/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin các công tố viên đã trả lại hồ sơ điều tra cáo buộc hẹn hò của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron cho cảnh sát. Trước đó vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul đã quyết định không chuyển vụ án cho công tố viên do thiếu bằng chứng và chuyển hồ sơ để xem xét. Vì các công tố viên không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại, quyết định của cảnh sát coi như đã được hoàn tất, chính thức khép lại cuộc điều tra khoảng 1 năm 4 tháng sau khi đơn khiếu nại được đệ trình. Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz, tham gia fan meeting, lễ trao giải, dù còn gây nhiều tranh cãi.

Trong ngày 11/11, Kim Soo Hyun đã ra tòa làm nhân chứng trong phiên tòa xét xử Kim Se Ui. Kim Soo Hyun đến tòa án vào khoảng 1h40 chiều, 20 phút trước khi phiên tòa bắt đầu. Mặc dù có rất nhiều phóng viên chờ sẵn ở cổng chính, nam diễn viên được cho là đã tránh lối vào thông thường và đi thẳng vào phòng xử án qua một lối đi ngầm. Lời khai của anh cũng được tiến hành kín đáo để bảo vệ nạn nhân và vì những lý do liên quan khác. Còn Kim Se Ui liên tục kêu oan trước tòa, khẳng định đoạn ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron không phải sản phẩm của AI.

Kim Soo Hyun đi lối ngầm, tránh phóng viên trong phiên tòa xét xử Kim Se Ui. Ảnh: Joynews24

Nguồn: Kbizoom