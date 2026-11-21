Đến nay, bài hát vẫn được khán giả yêu thích, thường xuyên vang lên trong các chương trình âm nhạc.

Trong làng nhạc Hoa ngữ, có những ca khúc vượt qua giới hạn của một bản hit để trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Tri Tâm Ái Nhân là một trong số đó. Ra mắt vào thập niên 1990, ca khúc này giúp Phó Địch Sinh và Nhậm Tĩnh trở thành cặp song ca nổi tiếng khắp Trung Quốc, đồng thời đưa sự nghiệp của hai nghệ sĩ sang một trang mới.

Tri Tâm Ái Nhân được ca sĩ Phó Địch Sinh (SN 1966) sáng tác từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống hôn nhân với Nhậm Tĩnh - người vừa là bạn đời, vừa đồng hành trong âm nhạc với ông.

Nam ca sĩ Phó Địch Sinh

Trước khi ca khúc ra đời, cả hai từng trải qua quãng thời gian dài chật vật trong sự nghiệp khi chưa có một bài hát đủ sức tạo tiếng vang lớn. Thời điểm mới kết hôn, Phó Địch Sinh và Nhậm Tĩnh sống trong một căn phòng nhỏ chỉ khoảng 9 m² tại Bắc Kinh.

Nhậm Tĩnh luôn là người ủng hộ chồng. Bà đảm nhận nhiều công việc gia đình, đồng thời trở thành khán giả đầu tiên nghe những sáng tác mới của Phó Địch Sinh. Cũng chính bà là người đưa ra những nhận xét thẳng thắn nhất về các ca khúc của ông.

Có lần, Phó Địch Sinh hào hứng giới thiệu một bài hát mới nhưng lại nhận được lời chê từ vợ. Điều này khiến ông hụt hẫng, thậm chí nghi ngờ khả năng sáng tác của bản thân.

Sau nhiều ngày bế tắc, một lời nhận xét của người bạn trong giới nghệ thuật đã giúp ông tìm ra hướng đi mới. Người này cho rằng Phó Địch Sinh và Nhậm Tĩnh rất hiểu nhau và có sự ăn ý đặc biệt. Nếu hai người cùng song ca, màn trình diễn chắc chắn sẽ mang màu sắc riêng.

Cặp đôi nghệ sĩ Phó Địch Sinh - Nhậm Tĩnh thời trẻ

Ý tưởng ấy khiến Phó Địch Sinh nhận ra điều ông cần không phải một ca khúc tình yêu thông thường, mà là bài hát phản ánh chính mối quan hệ của hai vợ chồng.

Ông bắt đầu viết Tri Tâm Ái Nhân, đưa những cảm xúc chân thành, sự đồng hành và lòng biết ơn dành cho Nhậm Tĩnh vào từng giai điệu. Khi hoàn thành bản phối, Phó Địch Sinh một lần nữa hát cho vợ nghe. Nhậm Tĩnh hoàn toàn bị cuốn hút và dành lời khen cho sáng tác của chồng.

Đó cũng là khoảnh khắc Phó Địch Sinh lấy lại sự tự tin sau nhiều năm loay hoay tìm kiếm một tác phẩm thành công.

Dốc tiền tiết kiệm để làm MV, chấp nhận đánh cược với sự nghiệp

Dù đã hoàn thành ca khúc, Phó Địch Sinh vẫn phải đối mặt với một thử thách khác: làm thế nào để đưa bài hát đến với công chúng.

Theo lời kể của nam ca sĩ, việc phát hành và sản xuất video âm nhạc khi ấy cần khoảng 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay). Không có công ty thu âm nào sẵn lòng đứng ra đầu tư, ông quyết định sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình, đồng thời vay mượn thêm để thực hiện dự án.

Đó là một quyết định đầy rủi ro. Nếu ca khúc thất bại, những khoản tiền tích góp suốt nhiều năm của hai vợ chồng có thể mất trắng. Nhậm Tĩnh vẫn lựa chọn tin tưởng chồng, đồng ý để Phó Địch Sinh quyết định dù hiểu rằng cả gia đình đang đặt cược vào một sản phẩm âm nhạc chưa biết kết quả.

Sau khi phát hành, Tri Tâm Ái Nhân không lập tức thành công. Trong hơn nửa năm đầu, ca khúc chưa tạo được tiếng vang đáng kể, thứ hạng trên các bảng xếp hạng cũng không cao.

Phó Địch Sinh từng lo rằng khoản đầu tư của gia đình đã trở thành một quyết định sai lầm. Ông thường xuyên nghe đài, mong chờ một lần được nghe khán giả yêu cầu phát bài hát do mình sáng tác.

Phó Địch Sinh - Nhậm Tĩnh được mệnh danh là "cặp đôi vàng" của làng nhạc Hoa ngữ thập niên 1990–2000

Không lâu sau, ca khúc bất ngờ được công chúng đón nhận rộng rãi. Giai điệu dễ nhớ, ca từ giàu cảm xúc cùng hình thức song ca giữa hai nghệ sĩ là vợ chồng đã tạo nên sức hút khác biệt.

Tri Tâm Ái Nhân trở thành một trong những bản tình ca nổi tiếng của nhạc Hoa ngữ, được hát tại nhiều sân khấu và lưu truyền qua nhiều năm. Đối với Phó Địch Sinh, đây không đơn thuần là một bản hit. Ca khúc còn là lời khẳng định rằng ông đã không từ bỏ ước mơ trong những năm tháng khó khăn nhất.

Ngoài Tri Tâm Ái Nhân, họ còn ghi dấu ấn qua các ca khúc song ca về tình yêu và gia đình như Em Vui Anh Hạnh Phúc, Hương Vị Mối Tình Đầu và Yêu Trăm Năm.

Cuộc sống sung túc, con trai trưởng thành và nối tiếp con đường riêng

Sau thành công của Tri Tâm Ái Nhân, Phó Địch Sinh và Nhậm Tĩnh có thêm nhiều cơ hội biểu diễn, tham gia các chương trình âm nhạc và xây dựng sự nghiệp ổn định.

Thành công ấy không chỉ mang lại danh tiếng mà còn giúp hai nghệ sĩ có được cuộc sống sung túc. Theo truyền thông Trung Quốc, Phó Địch Sinh và Nhậm Tĩnh sở hữu một căn biệt thự sân vườn tại Bắc Kinh, được cho là có giá trị hơn 100 triệu NDT (khoảng 380 tỷ đồng).

Từ căn phòng nhỏ chỉ 9 m² thuở mới lập gia đình đến cơ ngơi giá trị hàng trăm tỷ đồng, cuộc sống của hai nghệ sĩ đã có sự thay đổi đáng kể.

Hai nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn sau thành công của bản hit Tri Tâm Ái Nhân

Họ cũng có một người con trai tên Phó Hạo, sinh năm 1992. Trưởng thành trong gia đình có truyền thống âm nhạc, Phó Hạo từng học sáo dưới sự hướng dẫn của cha và được nhận xét có nhiều nét giống Phó Địch Sinh.

Sau này, anh tham gia lĩnh vực truyền thông và được giới thiệu là người sáng lập, điều hành một doanh nghiệp tại Bắc Kinh. Phó Hạo xây dựng con đường sự nghiệp riêng thay vì chỉ dựa vào danh tiếng của cha mẹ.

Dù đã nhiều năm trôi qua, Phó Địch Sinh và Nhậm Tĩnh vẫn thường xuất hiện cùng nhau, tiếp tục biểu diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi. Đến nay, Tri Tâm Ái Nhân vẫn là tác phẩm được khán giả nhớ đến nhiều nhất, đồng thời trở thành biểu tượng cho tình yêu và sự đồng hành của cặp đôi.