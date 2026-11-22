Lần đầu tiên, “2 anh chồng” của Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện cùng cô trong dịp đặc biệt.

Chiều 21/11, fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp của Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ là buổi gặp gỡ fan đơn thuần, fanmeeting còn mang ý nghĩa đặc biệt với Lan Ngọc khi cô có cơ hội nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật và trực tiếp gửi lời cảm ơn đến những người luôn dành tình cảm cho mình.

Steven Nguyễn và Quốc Anh song ca Bông Hoa Đẹp Nhất

Đặc biệt, màn kết hợp cùng Quốc Anh và Steven Nguyễn trong tiết mục Bông Hoa Đẹp Nhất mang đến khung hình visual cực phẩm, khi cả hai nam diễn viên đều xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, phong độ, đứng cạnh Lan Ngọc tạo nên màn trình diễn vừa ngọt ngào vừa mãn nhãn.

Cả ba cùng hát, nhưng điều khiến khán giả chú ý hơn cả là những màn tương tác đầy tự nhiên. Lan Ngọc liên tục trêu đùa hai bạn diễn, có lúc còn bỏ Quốc Anh để quay sang ôm Steven Nguyễn, khiến khán giả phía dưới không ngừng hú hét. Vốn là hai người tình màn ảnh của Lan Ngọc trong Chị Chị Em Em 3, Quốc Anh và Steven Nguyễn nay cùng xuất hiện bên cô ngoài đời, tạo nên màn hội ngộ đầy tiếng cười.

Bộ ba Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh và Steven Nguyễn tương tác ăn ý trong tiết mục Bông Hoa Đẹp Nhất

Bộ ba Steven Nguyễn - Lan Ngọc - Quốc Anh tương tác ăn ý trên sân khấu

Trong Chị Chị Em Em 3, Quốc Anh đảm nhận vai Văn Tài, Steven Nguyễn vào vai Văn Cường, cả hai đều có mối quan hệ tình cảm với Thị Liễu do Lan Ngọc thủ vai. Bởi vậy, màn tương tác thân thiết của Lan Ngọc với hai bạn diễn trên sân khấu càng khiến khán giả thích thú, liên tưởng đến những mối quan hệ chồng chéo trong phim.

Bông Hoa Đẹp Nhất là bản hit gắn liền với tên tuổi Quân A.P, phát hành năm 2020. Ca khúc mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, từng được đông đảo khán giả yêu thích và trở thành một trong những bản nhạc quen thuộc của nam ca sĩ. Quân A.P cũng là bạn thân của Lan Ngọc, khiến việc nữ diễn viên lựa chọn ca khúc này càng thêm đặc biệt. Trước đó, cô từng thể hiện Bông Hoa Đẹp Nhất trong Chị Đẹp Đạp Gió, nay tiếp tục mang ca khúc trở lại sân khấu trong một phiên bản kết hợp cùng hai bạn diễn thân thiết.

Chi Pu mang nhạc phim Sao Em Còn lên sân khấu fam meeting của Lan Ngọc

Không chỉ có hai bạn diễn nam, Chi Pu và Kỳ Duyên cũng góp mặt tại fanmeeting. Chi Pu mang đến Sao Em Còn, ca khúc nhạc phim Chị Chị Em Em 3, kết hợp cùng Quốc Anh. Cả hai có màn tương tác khá ăn ý, tạo nên không khí vui vẻ trên sân khấu.

Đáng chú ý, Kỳ Duyên cũng có dịp cầm mic biểu diễn, vốn không phải hình ảnh thường thấy của nàng hậu. Lần hiếm hoi khoe giọng trước đông đảo khán giả, cô cùng Lan Ngọc thể hiện Sao Em Còn, mang đến màn kết hợp đầy thú vị. Kỳ Duyên vốn quen thuộc với khán giả qua hình ảnh hoa hậu, người mẫu, nay đứng trên sân khấu ca hát cùng người chị thân thiết lại tạo nên nét mới mẻ, khiến màn hội ngộ của cả hai nhận được nhiều sự chú ý.

Bộ ba Kỳ Duyên - Ninh Dương Lan Ngọc - Chi Pu hội ngộ trên sân khấu

Những gương mặt quen thuộc của Chị Chị Em Em 3 lần lượt hội tụ, biến fanmeeting của Lan Ngọc thành dịp gặp gỡ đầy tiếng cười và những màn kết hợp không phải lúc nào khán giả cũng có cơ hội chứng kiến.

Khép lại loạt màn kết hợp, fanmeeting đầu tiên của Lan Ngọc không chỉ có những tiết mục được chuẩn bị riêng mà còn ngập tràn khoảnh khắc ngẫu hứng bên bạn bè, đồng nghiệp. Chính những màn hội ngộ không quá cầu kỳ nhưng đầy tiếng cười này đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho buổi fanmeeting sau gần 20 năm làm nghề của Lan Ngọc.