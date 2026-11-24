Chi Pu vừa có lần thứ 2 góp mặt trong danh sách các nhà lãnh đạo tiên phong trong các lĩnh vực tại Châu Á - Thái Bình Dương.

Chi Pu là một trong những nghệ sĩ Việt Nam hoạt động đa lĩnh vực, từ diễn xuất, âm nhạc đến kinh doanh, liên tục có những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp. Ở tuổi 33, nữ nghệ sĩ tiếp tục nhận được sự chú ý khi góp mặt trong danh sách Asia-Pacific U35 Industry Pioneers 2026 - bảng vinh danh những gương mặt trẻ có thành tựu và sức ảnh hưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chi Pu gó mặt trong danh sách Asia-Pacific U35 Industry Pioneers 2026 do APEA công bố

Cụ thể, Chi Pu có tên trong danh sách Asia-Pacific U35 Industry Pioneers 2026 do APEA công bố. Đây là năm thứ 2 liên tiếp cô góp mặt trong bảng vinh danh này, sau lần được lựa chọn vào năm 2025. Việc tiếp tục được ghi nhận ở lĩnh vực Film & Television cho thấy những hoạt động và dấu ấn của Chi Pu trong ngành giải trí đã được đưa vào danh sách các gương mặt trẻ nổi bật của khu vực.

Asia-Pacific U35 Industry Pioneers là danh sách tôn vinh những cá nhân dưới 35 tuổi có thành tựu nổi bật, đóng góp và dấu ấn trong lĩnh vực hoạt động của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những cái tên được lựa chọn đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, không giới hạn trong nghệ thuật hay giải trí mà còn mở rộng sang kinh doanh, công nghệ và các lĩnh vực chuyên môn khác.

Chi Pu là một trong những nghệ sĩ Việt Nam hoạt động đa lĩnh vực

Sinh ngày 14/6/1993 tại Hà Nội, Chi Pu nổi tiếng từ thời hot girl trước khi chính thức lấn sân ca hát vào năm 2017 với Từ Hôm Nay (Feel Like Ooh). Màn debut từng gây nhiều tranh luận về giọng hát, song Chi Pu không vì thế mà dừng lại, liên tục phát hành sản phẩm và đầu tư vào những sân khấu được xây dựng chỉn chu về hình ảnh, concept lẫn vũ đạo. Anh Ơi Ở Lại, Mời Anh Vào Team Em, Đóa Hoa Hồng là những ca khúc nổi bật trong chặng đường hoạt động, trong đó Anh Ơi Ở Lại lấy cảm hứng từ câu chuyện Tấm Cám trở thành một trong những bản hit được khán giả nhớ đến nhiều nhất, còn Đóa Hoa Hồng cho thấy màu sắc pop kết hợp trình diễn mà Chi Pu theo đuổi.

Năm 2023, Chi Pu tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc. Việc trở thành nghệ sĩ Việt duy nhất nhận lời mời từ nhà sản xuất chương trình đã gây chú ý ngay trước khi show lên sóng. Theo chia sẻ từ quản lý thời điểm đó, ekip Trung Quốc đã theo dõi kỹ các sản phẩm âm nhạc, hoạt động phim ảnh, những lần Chi Pu thể hiện ca khúc tiếng Trung và khả năng trình diễn của cô trước khi đưa ra lời mời.

Năm 2023, Chi Pu tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc và trở nên nổi tiếng tại đây

Sau chương trình, nữ ca sĩ cán đích ở vị trí thứ 6, gia nhập đội hình thành đoàn và liên tục được mời tham gia các chương trình giải trí tại Trung Quốc như Hello Saturday, A Delicious Guess, Run For Time, các sân khấu gala và sự kiện âm nhạc quy mô lớn. Chi Pu còn có dịp xuất hiện, biểu diễn cùng những nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, trong đó có Huỳnh Hiểu Minh.

Cô cũng ký hợp tác với RYCE Entertainment, đơn vị có liên quan đến hoạt động của Jackson Wang và Amber, phát hành sản phẩm tiếng Trung Finding You. Truyền thông Trung Quốc nhiều lần dành lời khen cho ngoại hình Chi Pu, gọi cô là “mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”, góp phần khiến tên tuổi nữ nghệ sĩ được chú ý rộng rãi tại thị trường này.

MIRROR ca khúc trong album đầu tay EXs

Năm 2026, Chi Pu phát hành album đầu tay EXs gồm 9 ca khúc, với sự góp mặt của Amber Liu trong Tin Được Không. Đây là dự án đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động âm nhạc của nữ ca sĩ sau nhiều năm chủ yếu phát hành single.

Bên cạnh ca hát, Chi Pu còn tham gia thành lập C-Global Entertainment với vai trò Co-founder, hướng đến phát triển nghệ sĩ và các dự án giải trí. Ở tuổi 33, nữ ca sĩ vẫn liên tục có những hoạt động mới, từ phát hành album đến mở rộng hướng đi trong ngành giải trí.

C-Global hiện tại quản lí các nghệ sĩ độc quyền gồm Chi Pu, Naomi, Rayeon và Henrii. Naomi được biết đến với các sản phẩm She Said, Retrograde, Rayeon từng tham gia nhóm nhạc K-pop Fanatics và chương trình sống còn Girls Planet 999, Henrii là gương mặt trẻ theo đuổi âm nhạc.

Chi Pu là nhà đồng sáng lập C-Global Entertainment

Không chỉ xây dựng đội ngũ nghệ sĩ mới, công ty còn hướng đến sản xuất sản phẩm âm nhạc, dự án giải trí và kết nối nghệ sĩ với thị trường quốc tế. Chi Pu cho biết cô ấp ủ mô hình này từ nhiều năm trước, mong muốn tạo môi trường để nghệ sĩ có định hướng dài hạn, được đầu tư bài bản và có cơ hội đưa sản phẩm ra nước ngoài. Từ sân khấu trong nước đến những hoạt động tại thị trường Trung Quốc, Chi Pu liên tục mở rộng phạm vi hoạt động và thử sức ở nhiều vai trò khác nhau.

Sau gần 10 năm debut ca hát, Chi Pu vẫn là cái tên duy trì hoạt động sôi nổi và có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp

Việc lần thứ 2 góp mặt trong danh sách Asia-Pacific U35 Industry Pioneers ở lĩnh vực Film & Television tiếp tục bổ sung một dấu mốc đáng chú ý cho nữ nghệ sĩ, trong bối cảnh cô vừa có album đầu tay, vừa tham gia điều hành và phát triển các dự án giải trí. Sau gần 10 năm debut ca hát, Chi Pu vẫn là cái tên duy trì hoạt động sôi nổi, đồng thời cho thấy tham vọng đưa sự nghiệp vượt khỏi thị trường Việt Nam.