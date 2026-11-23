Với thành tích xuất sắc, nữ ca sĩ này từng được nhà trường cấp học bổng và cử đi du học nước ngoài nhưng cuối cùng chọn ở Việt Nam lập nghiệp.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM (1956-2026), ca sĩ Mỹ Tâm đã ủng hộ ngôi trường từng theo học số tiền 200 triệu đồng. Thông tin được NSND Quốc Hưng chia sẻ, đồng thời dành lời ghi nhận cho tình cảm và sự trân trọng mà nữ ca sĩ luôn dành cho thầy cô, nhà trường. Theo chia sẻ của ông, dù đã trở thành ngôi sao hạng A, Mỹ Tâm vẫn duy trì sự gắn bó với Nhạc viện, không quên gửi hoa chúc mừng thầy cô vào mỗi dịp 20/11.

Mỹ Tâm tặng TP.HCM 200 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường

Trước khi trở thành một trong những giọng ca hàng đầu Vpop, Mỹ Tâm từng có quãng thời gian học tập nghiêm túc tại Nhạc viện TP.HCM. Nữ ca sĩ theo học hệ trung cấp chính quy, chuyên ngành Thanh nhạc và được đào tạo trực tiếp bởi giảng viên Quốc Trụ. Tháng 6/2001, sau 4 năm học tập, cô tốt nghiệp thủ khoa với số điểm 9,5.

Với thành tích xuất sắc, Mỹ Tâm từng được nhà trường cấp học bổng và cử đi du học nước ngoài. Tuy nhiên, nữ ca sĩ quyết định từ chối cơ hội này để tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc đã lựa chọn. Trong một lần chia sẻ về quyết định trên, cô cho biết bản thân muốn theo đuổi nhạc pop thay vì dòng nhạc thính phòng, đồng thời nhường cơ hội du học cho một người bạn khác tại trường.

Mỹ Tâm đã từ chối cơ hội đi du học

Gần 3 thập kỷ sau ngày tốt nghiệp, Mỹ Tâm không chỉ trở thành một trong những cựu sinh viên thành công nhất của Nhạc viện TP.HCM mà còn là trường hợp đặc biệt của nền âm nhạc đại chúng Việt Nam. Nữ ca sĩ sở hữu sự nghiệp kéo dài gần ba thập kỷ, có nhiều bản hit được nhiều thế hệ khán giả yêu thích và duy trì sức hút qua nhiều giai đoạn biến động của thị trường.

Dấu ấn ấy tiếp tục được thể hiện qua những concert cá nhân quy mô lớn. Năm 2004, liveshow Yesterday & Now của Mỹ Tâm thu hút khoảng 10.000 khán giả. Đến năm 2014, Heartbeat tại sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) tiếp tục ghi dấu với quy mô hàng chục nghìn người tham dự. Năm 2022, Tri Âm tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) thu hút khoảng 30.000 khán giả, trở thành một trong những đêm nhạc có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ và cả thị trường concert Việt.

Gần 3 thập kỷ sau ngày tốt nghiệp, Mỹ Tâm không chỉ trở thành một trong những cựu sinh viên thành công nhất của Nhạc viện TP.HCM mà còn là trường hợp đặc biệt của nền âm nhạc đại chúng Việt Nam

Đặc biệt, tháng 12/2025, Mỹ Tâm tổ chức live concert See The Light tại sân vận động Mỹ Đình. Chương trình thu hút khoảng 40.000 khán giả theo thông tin từ ban tổ chức, trở thành một trong những concert cá nhân có quy mô lớn nhất của nghệ sĩ Việt.

Mới đây nhất, Mỹ Tâm tiếp tục mang See The Light đến TP.HCM với đêm diễn Day 2 vào tối 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc. Concert quy tụ khoảng 25.000 khán giả, tiếp tục chứng minh sức hút của nữ ca sĩ trên sân khấu cá nhân. Trong gần 4 tiếng đồng hồ, Mỹ Tâm trình diễn khoảng 40 tiết mục, gần như một mình đảm nhận toàn bộ chương trình mà không có khách mời.

Concert See The Light D-2 của Mỹ Tâm ở TP.HCM thu hút 25 nghìn khán giả

Không chỉ là quy mô khán giả, điều đáng chú ý nằm ở khả năng duy trì phong độ của nữ ca sĩ. Ở tuổi 45, Mỹ Tâm vẫn trực tiếp hát live, kết hợp vũ đạo và làm chủ sân khấu trong một chương trình có thời lượng dài. Những ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ khán giả được tái hiện, tạo nên không gian âm nhạc mà hàng chục nghìn người có thể cùng hát theo.

Trong đêm diễn, nữ ca sĩ cũng có khoảnh khắc xúc động khi thể hiện Em Vẫn Ở Đây. Mỹ Tâm nghẹn ngào hỏi khán giả: "Một ngày Tâm không hát nữa mọi người có buồn không?". Câu hỏi khiến không khí chương trình lắng lại, đặc biệt khi nữ ca sĩ đã dành gần 30 năm cuộc đời để đứng trên sân khấu và gắn bó với âm nhạc.

Mỹ Tâm hát live, nhảy, tự trò chuyện với người hâm mộ, dẫn dắt concert riêng trong 4 tiếng

Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi duy trì được vị thế ngôi sao hàng đầu Vpop qua nhiều thế hệ. Từ những ca khúc đầu tiên như Nhé Anh, Yêu Dại Khờ, Tóc Nâu Môi Trầm đến những bản hit quốc dân như Ước Gì, Họa Mi Tóc Nâu, Người Hãy Quên Em Đi, âm nhạc của cô đã trở thành một phần ký ức của đông đảo khán giả.

Bên cạnh thành công trong nước, Mỹ Tâm còn ghi dấu ấn tại thị trường quốc tế với nhiều giải thưởng đáng chú ý. Năm 2012, cô được vinh danh tại Mnet Asian Music Awards (MAMA). Năm 2014, nữ ca sĩ nhận giải Asia's Music Legend tại Top Asia Corporate Ball ở Malaysia. Năm 2015, cô tiếp tục được trao danh hiệu Best Selling Artist of Asia tại Big Apple Music Awards.

Mỹ Tâm giữa quảng trường Ba Đình ngày 2/9/2025 - hình ảnh trở thành biểu tượng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ

Năm 2025, Mỹ Tâm được chọn là nghệ sĩ hát Quốc ca và Giai Điệu Tự Hào, cùng với bé Hà Thủy Tiên trở thành tâm điểm tại Đại lễ A80 giữa quảng trường Ba Đình. Bên cạnh các show thương mại, concert riêng, Mỹ Tâm cũng là gương mặt được chọn mặt gửi vàng cho các show diễn chính luận quy mô quốc gia. Hình ảnh nghệ sĩ tích cực, hướng tới giá trị tốt đẹp và được đông đảo khán giả yêu mến luôn được Mỹ Tâm gìn giữ một cách kỷ luật trong 3 thập kỷ làm nghề.

Mỹ Tâm luôn là gương mặt được ưu ái cho các show cộng đồng, chính luận

Ngoài âm nhạc, Mỹ Tâm còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh với vai trò diễn viên, nhà sản xuất và cả kinh doanh riêng. Bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh do cô đóng chính và tham gia sản xuất đạt doanh thu hơn 70 tỷ đồng. Năm 2023, nữ ca sĩ ra mắt phim tài liệu âm nhạc Người Giữ Thời Gian: Tri Âm Movie, ghi lại hành trình thực hiện chuỗi liveshow cùng người hâm mộ. Gần đây, cô tiếp tục đầu tư, diễn xuất trong dự án điện ảnh Tài do Mai Tài Phến làm đạo diễn, đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Công ty MT Entertainment cũng là nơi Mỹ Tâm phát triển việc kinh doanh vật phẩm, merchandise, nước hoa của riêng mình và được fan ủng hộ nhiệt tình. Từ đây, Mỹ Tâm nhận về nguồn thu khổng lồ, bên cạnh công việc ca hát, cát xê biểu diễn cũng như doanh số từ album, nhạc số,...

Mỹ Tâm điều hành công ty giải trí mang tên mình, tự phát triển thêm nhiều mảng kinh doanh, đầu tư từ âm nhạc, phim ảnh đến thời trang

Từ một nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc với điểm số 9,5 đến nghệ sĩ có thể tổ chức concert thu hút hàng chục nghìn người, hành trình của Mỹ Tâm là minh chứng cho sự bền bỉ với lựa chọn nghề nghiệp. Sau gần 30 năm, cô vẫn có thể khiến hàng vạn khán giả sẵn sàng mua vé, cùng hát những ca khúc đã quen thuộc suốt nhiều năm.