Miley Cyrus khóc nghẹn ở đám cưới, thốt lên câu nói khiến 140 khách mời ngỡ ngàng.

Ngày 22/11 (theo giờ Việt Nam), Miley Cyrus và tay trống Maxx Morando đã chính thức bước vào chặng đường mới của cuộc đời bằng một lễ cưới ấm cúng, riêng tư tại Palm Springs, California. Trước sự chứng kiến của khoảng 140 khách mời gồm gia đình và những người bạn thân thiết nhất, giọng ca Flowers cùng bạn trai kém 6 tuổi đã trao nhau lời thề nguyện sau 5 năm gắn bó. Sự kiện này không chỉ đánh dấu cái kết viên mãn cho một hành trình yêu thương, mà còn mở ra chương mới trong cuộc đời của nữ nghệ sĩ từng trải qua không ít thăng trầm.

Miley Cyrus và tay trống Maxx Morando đã chính thức bước vào chặng đường mới của cuộc đời bằng một lễ cưới ấm cúng, riêng tư tại Palm Springs, California

Sự kiện trọng đại này diễn ra khoảng một năm sau màn cầu hôn đầy bất ngờ tại một khu vườn ở Kyoto, Nhật Bản vào cuối năm 2025. Trước đó, tin đính hôn của cả hai từng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông khi Miley Cyrus xuất hiện cùng chiếc nhẫn kim cương tại sự kiện ra mắt bộ phim Avatar: Fire and Ash vào tháng 12/2025.

Miley Cyrus đeo nhẫn kim cương đính hôn tại sự kiện ra mắt bộ phim Avatar: Fire and Ash vào tháng 12/2025

Không khí tại buổi lễ tràn ngập sự chân thành và nhiều khoảnh khắc đong đầy cảm xúc. Trong thời khắc đọc thề nguyện, giọng ca Flowers không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Theo Entertainment Tonight (ET), Miley Cyrus đã gửi tới người chồng kém cô 6 tuổi lời nhắn vừa ngọt ngào vừa hóm hỉnh: “Làm nhạc cùng anh là điều em thích nhất trên đời, đó là lý do em không thể chờ đợi để cùng anh có một em bé! Em mong con chúng ta sẽ có mái tóc của anh, nhưng quan trọng nhất là có được tâm hồn ngọt ngào của anh”. Lời chia sẻ chân thành này không chỉ đánh dấu ước mơ xây dựng tổ ấm nhỏ mà còn thể hiện sự trân trọng sâu sắc mà cô dành cho người bạn đời.

Miley Cyrus đã gửi tới người chồng kém cô 6 tuổi lời nhắn vừa ngọt ngào vừa hóm hỉnh: “Làm nhạc cùng anh là điều em thích nhất trên đời, đó là lý do em không thể chờ đợi để cùng anh có một em bé! (Ảnh: BlackGrid)

Trong thời khắc đọc thề nguyện, giọng ca Flowers không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc ( Video: Daily Mail)

Mối duyên giữa Miley Cyrus và tay trống thuộc nhóm nhạc rock Liily bắt đầu từ năm 2021 thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống thường nhật, Maxx Morando còn đóng vai trò là một cộng sự âm nhạc đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Anh tham gia đồng sáng tác và sản xuất hàng loạt ca khúc trải dài qua 3 album phòng thu liên tiếp của Miley, bao gồm Endless Summer Vacation (2023), Something Beautiful và album phòng thu thứ 10 Bass Persuades vừa ra mắt vào tháng 9/2026. Bên cạnh vai trò nhà sản xuất và sáng tác, Morando còn trực tiếp đảm nhận việc chơi trống, guitar, bass và synthesizer cho phần lớn các bản thu.

Mối duyên giữa Miley Cyrus và tay trống thuộc nhóm nhạc rock Liily bắt đầu từ năm 2021 thông qua sự giới thiệu của bạn bè

Trước thềm hôn lễ, cặp đôi từng tạo nên khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu Hollywood Bowl khi cùng nhau trình diễn ca khúc Let’s Get Married, một tác phẩm nằm trong album Bass Persuades như một lời thông báo ngầm đầy lãng mạn tới công chúng.

Màn trình diễn ca khúc Let’s Get Married của cặp đôi tại Hollywood Bowl như một lời thông báo ngầm đầy lãng mạn tới công chúng

Đối với Miley Cyrus, sự xuất hiện của Maxx Morando mang ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn. Những người thân cận tiết lộ anh chính là điểm tựa giúp cô "bắt đầu lại" sau hàng loạt biến cố lớn trong quá khứ, từ sự cố cháy nhà tại Malibu vào năm 2018 cho đến cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam diễn viên Liam Hemsworth. Hôn nhân trước đó của Miley diễn ra vào năm 2018 nhưng đã nhanh chóng kết thúc chưa đầy một năm sau đó. Trải qua những tổn thương và khoảng thời gian trầm lặng, sự dịu dàng cùng sự thấu hiểu trong âm nhạc của Maxx Morando đã mang đến cho nữ ca sĩ sự bình yên.

Trải qua những tổn thương và khoảng thời gian trầm lặng, sự dịu dàng cùng sự thấu hiểu trong âm nhạc của Maxx Morando đã mang đến cho nữ ca sĩ sự bình yên

Sự đồng điệu từ góc nhìn nghệ thuật đến tâm hồn đã giúp cặp đôi cùng nhau tạo nên những sản phẩm âm nhạc chất lượng, đồng thời xây dựng một nền tảng gia đình vững chắc cho chặng đường phía trước.

Ảnh: Tổng hợp