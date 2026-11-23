Miley Cyrus đã có 1 ngày cưới lãng mạn, hạnh phúc vào hôm qua (22/11).

Miley Cyrus và tay trống Maxx Morando (nhóm nhạc Liily) đã chính thức trở thành vợ chồng sau 5 năm hẹn hò vào ngày 22/11 (giờ Việt Nam). Cặp đôi đã tổ chức đám cưới ấm cúng, riêng tư tại Palm Springs, California, với sự tham dự của 140 người bao gồm cả bạn bè và người thân.

Đến sáng 23/11, Miley Cyrus đã chính thức công bố ảnh cưới nét căng của mình và Maxx Morando lên trang Instagram cá nhân. Trong loạt ảnh trắng - đen đẹp như poster phim điện ảnh, cô dâu - chú rể khoe visual xứng đôi vừa lứa. Trong ngày cưới, Miley lựa chọn một thiết kế váy lụa cổ thuyền, dài tay với phần hở lưng gợi cảm đến từ nhà mốt Saint Laurent. Nữ ca sĩ kết hợp chiếc váy với giày cao gót bằng lụa, tạo nên diện mạo thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. Chú rể Maxx Morando cũng diện suit lịch lãm đến từ thương hiệu thời trang xa xỉ nước Pháp. Cặp đôi hôn nhau ngọt ngào, trao nhau những cử chỉ tình cảm khiến ai xem cũng ngưỡng mộ không thôi. Dưới bài đăng của ngôi sao Hannah Montana, cư dân mạng đã gửi vô vàn lời chúc mừng hạnh phúc đến Miley Cyrus và chồng.

Miley Cyrus khiến người hâm mộ vỡ òa khi lần đầu công bố loạt ảnh cưới chính thức bên ông xã kém mình 6 tuổi. Ảnh: Instagram.

Những khung hình trắng đen được thực hiện đầy tính nghệ thuật, đẹp tựa poster phim điện ảnh, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của cô dâu và chú rể. Ảnh: Instagram.

Cả hai được nhận xét vô cùng xứng đôi, từ thần thái đến diện mạo đều không có điểm gì để chê. Ảnh: Instagram. Ảnh: Instagram.

Cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong đám cưới dưới sự chứng kiến của 140 người. Ảnh: Instagram.

Miley và Maxx Morando - người kém cô 6 tuổi - bắt đầu hẹn hò từ năm 2021, thông qua sự mai mối của bạn bè. Năm ngoái, Maxx Morando đã cầu hôn nữ diễn viên tại 1 khu vườn ở Nhật Bản. Miley Cyrus cho biết cô không được báo trước về màn cầu hôn. Vì vậy, hành động lãng mạn của bạn trai khiến cô vô cùng bất ngờ, cảm động.

Trước thềm đám cưới bí mật, giọng ca Flowers đã hé lộ về ngày trọng đại của mình qua ca khúc Let’s Get Married (tạm dịch: Hãy kết hôn nhé) nằm trong album Bass Persuades ra mắt vào tháng 9/2026, do chính Maxx tham gia sản xuất. Cả hai đã cùng trình diễn ca khúc này trên sân khấu tại Hollywood Bowl. Theo các nguồn tin, với Miley, Maxx không chỉ là nguồn cảm hứng lớn trong âm nhạc, mà còn được nữ ca sĩ xem là người đàn ông qua trọng giúp cô "bắt đầu lại" trong cuộc sống sau biến cố cháy nhà tại Malibu năm 2018 và cuộc ly hôn cũ.

Miley Cyrus và Maxx Morando có 5 năm hẹn hò trước khi quyết định về chung nhà. Ảnh: Getty Images

Nguồn: Page Six, Instagram