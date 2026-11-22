Miley Cyrus đã đi lấy chồng!

Ngày 22/11 (giờ Việt Nam), tờ Page Six đưa tin Miley Cyrus và tay trống Maxx Morando (nhóm nhạc Liily) đã chính thức tổ chức hôn lễ, trở thành vợ chồng sau 5 năm hẹn hò. Tờ Entertainment Tonight cho biết cặp đôi đã có 1 đám cưới ấm cúng, riêng tư tại Palm Springs, California vào sáng nay, với sự tham dự của mẹ Miley - Tish Cyrus, em gái Noah Cyrus cùng nhiều người thân và bạn bè thuộc showbiz.

Cặp đôi tổ chức tiệc chào mừng trước đám cưới vào tối 20/11 (theo giờ Mỹ). Theo các nguồn tin, Miley Cyrus và Maxx Morando đã nắm tay nhau vô cùng hạnh phúc đến buổi tiệc. Thực đơn chiêu đãi khách mời có nhiều món hấp dẫn như thăn bò phi lê hay ravioli nhân tôm hùm.

Miley Cyrus và tay trống Maxx Morando đã bí mật tổ chức đám cưới. Ảnh: TMZ.

Hình ảnh chú rể Maxx Morando đến địa điểm tổ chức đám cưới vào sáng nay. Ảnh: BlackGrid.

Trên MXH, khán giả tỏ ra bất ngờ trước màn cưới không báo trước của Miley Cyrus. Họ đã gửi nhiều lời chúc phúc đến cặp sao. Hiện, vợ chồng Miley Cyrus và Maxx Morando vẫn chưa công bố những khoảnh khắc lãng mạn trong ngày trọng đại của mình để khán giả cùng chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, cánh truyền thông Mỹ đã chụp được cảnh các nhân viên tất bật vận chuyển hoa hồng trắng, chuẩn bị cho đám cưới bí mật của cặp sao. Bên cạnh đó, hình ảnh gia đình và dàn khách mời ngôi sao đổ bộ hôn lễ của Miley Cyrus và Maxx Morando vào sáng nay cũng đang được ghi nhận.

Hình ảnh bên trong nơi tổ chức hôn lễ của Miley Cyrus - Maxx Morando được truyền thông Mỹ ghi nhận. Ảnh: BlackGrid.

Tish Cyrus - mẹ Miley - diện váy maxi đen thanh lịch, sánh đôi bên chồng Dominic Purcel khi đến dự đám cưới con gái. Ảnh: BlackGrid.

Nam ca sĩ Dominic Purcel. Ảnh: BlackGrid.

Nữ diễn viên Elizabeth Hurley diện đầm đen xuyên thấu đính sequin cầu kỳ. Trong khi người mẫu Damian Hurley diện áo vest thuê hoa và quần da ống loe. Ảnh BlackGrid.

Miley và Maxx Morando bắt đầu hẹn hò từ năm 2021. Năm ngoái, Maxx Morando đã cầu hôn nữ diễn viên tại 1 khu vườn ở Nhật Bản. Miley Cyrus cho biết cô không được báo trước về màn cầu hôn. Vì vậy, hành động lãng mạn của bạn trai khiến cô vô cùng bất ngờ, cảm động.

Trước thềm đám cưới bí mật, giọng ca Flowers đã hé lộ về ngày trọng đại của mình qua ca khúc Let’s Get Married (tạm dịch: Hãy kết hôn nhé) nằm trong album Bass Persuades ra mắt vào tháng 9/2026, do chính Maxx tham gia sản xuất. Cả hai đã cùng trình diễn ca khúc này trên sân khấu tại Hollywood Bowl. Theo các nguồn tin, với Miley, Maxx không chỉ là nguồn cảm hứng lớn trong âm nhạc, mà còn được nữ ca sĩ xem là người đàn ông qua trọng giúp cô "bắt đầu lại" trong cuộc sống sau biến cố cháy nhà tại Malibu năm 2018 và cuộc ly hôn cũ.

Miley Cyrus được bạn trai yêu lâu năm cầu hôn ở Nhật Bản vào năm ngoái. Ảnh: Getty Images.

Theo Page Six, đám cưới với Maxx Morando là lần thứ hai Miley Cyrus bước vào lễ đường. Trước đây, cô từng kết hôn với nam diễn viên Liam Hemsworth vào năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, Liam đã đệ đơn ly hôn. Do đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân nên cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn rất nhanh. Đến tháng 1/2020, họ chính thức không còn ràng buộc pháp lý.

Miley Cyrus đổ vỡ hôn nhân với Liam Hemsworth vào năm 2019. Đầu năm 2020, họ hoàn tất thủ tục ly hôn. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six, TMZ