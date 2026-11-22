Đến hẹn lại lên, MAMA 2026 vừa khép lại, trận chiến giữa các fandom quanh nghi vấn "dàn xếp giải thưởng" lập tức nổ ra.

Đặc sản của lễ trao giải MAMA (Mnet Asian Music Awards) là quy mô hoành tráng, các màn kết hợp sân khấu đặc biệt, và không thể thiếu những drama bên lề. MAMA 2026 vừa khép lại, trận chiến giữa các fandom quanh nghi vấn "dàn xếp giải thưởng" lập tức nổ ra.

Giải thưởng Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất của IVE bị "lên thớt" đầu tiên. Giải thưởng được dựa trên 15% điểm số digital, 30% doanh số bán album cùng với 15% điểm số toàn cầu, 40% còn lại đến từ điểm số của ban giám khảo (không được tiết lộ). aespa, BABYMONSTER, BLACKPINK, Hearts2Hearts, ILLIT, LE SSERAFIM, NMIXX và chính IVE đều được đề cử cho giải thưởng này.

IVE giành giải Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất...

... dù có điểm chưa cộng điểm giám khảo thấp nhất. Ảnh: X

Dựa trên dữ liệu từ giai đoạn theo dõi, các chuyên gia dự đoán đã gọi tên LE SSERAFIM là ứng cử viên hàng đầu, mặc dù họ cũng lưu ý rằng cuộc đua giữa Hearts2Hearts, BABYMONSTER, ILLIT và BLACKPINK rất sít sao. Trong khi đó, IVE có tổng điểm thấp nhất trước khi ban giám khảo chấm điểm. Thế nhưng IVE lại giành giải trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

"Chưa bao giờ trong đời tôi thấy họ mời nhóm được dự đoán sẽ giành giải nhất rồi lại trao giải cho nhóm xếp thứ 8", "Chúc mừng, nhưng sao có thể?", "Đáng lẽ họ nên bỏ hết tiêu chí phụ, chỉ để lại điểm giám khảo thôi"... cư dân mạng bức xúc bày tỏ. Người hâm mộ LE SSERAFIM giận dữ đưa ra cáo buộc MAMA dàn xếp giải thưởng trắng trợn, do thành viên ban giám khảo - phóng viên Lee Seon Myeong - trước đây đã viết những bài báo không hay về nhóm.

Trước đó, LE SSERAFIM được dự đoán giành giải Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất. Ảnh: X

Giải "Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất" của Soyeon (i-dle) cũng gây ra dấu chấm hỏi. Cô có điểm số thấp nhất so với các ứng cử viên khác là Taeyeon (SNSD), Irene (Red Velvet), Hwasa, Choi Yena. Irene có tổng doanh số bán đĩa và lượt stream cao nhất trong số tất cả các ứng cử viên, trong khi Hwasa cũng là một ứng cử viên nặng ký khi là người duy nhất được đề cử đếntham dự lễ trao giải MAMA.

"Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất" của Soyeon (i-dle) cũng gây ra dấu chấm hỏi khi cô đứng áp chót lúc chưa cộng điểm giám khảo. Ảnh: X

Hạng mục “Top 10 do người hâm mộ bình chọn” cho các nhóm nhạc nam cũng gây ra phản ứng giận dữ không kém. Giải thưởng này được quyết định bởi 90% phiếu bầu trên ứng dụng Mnet Plus và 10% phiếu bầu trên X, nhưng NCT DREAM và ZEROBASEONE (lần lượt xếp thứ 3 và thứ 7 trên ứng dụng) đều không lọt vào danh sách. Trong khi đó, SEVENTEEN (hạng 13) và Stray Kids (hạng 14) lại giành được giải thưởng. Người hâm mộ của cả NCT DREAM và ZEROBASEONE đều cáo buộc Mnet sử dụng thủ đoạn mờ ám, đặt câu hỏi làm thế nào 10% phiếu bầu trên mạng xã hội lại có thể thu hẹp khoảng cách lớn như vậy.

Sang đến ngày 2, say khi tất cả các giải Daesang (giải thưởng lớn) được công bố, MAMA đã vấp phải phản ứng dữ dội. Cùng với việc các nhóm nhạc của HYBE nhận được một số giải thưởng, tất cả các giải thưởng Daesang danh giá đều được trao cho các nghệ sĩ của HYBE Labels là BTS, ENHYPEN và CORTIS. Nhiều người hâm mộ mỉa mai rằng MAMA nên đổi tên thành "Giải thưởng HYBE".

Nhiều người hâm mộ mỉa mai rằng MAMA nên đổi tên thành "Giải thưởng HYBE". Ảnh: X

Đặc biệt, tranh cãi bùng nổ khi CORTIS đã giành được giải Daesang bài hát hay nhất cho ca khúc REDRED. Nhiều người cho rằng Hwasa đã bị xử ép, bởi trước đó nhiều dự đoán và người hâm mộ đều cho rằng cô sẽ giành chiến thắng với bài hát Good Goodbye.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng kết quả MAMA 2026 thực sự đã bị dàn xếp. Một số cư dân mạng nhận xét rằng dự đoán chỉ là phỏng đoán, và với 40% số phiếu nằm trong tay ban giám khảo, bất kỳ ứng cử viên nào cũng có thể thắng nếu đạt điểm đủ cao.

Drama, tranh cãi là đặc sản không thể thiếu sau mỗi mùa MAMA. Ảnh: Osen

Nguồn: Koreaboo