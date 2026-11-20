Bất chấp những khó khăn, nàng hậu đã hoàn thành tốt vai trò MC thảm xanh MAMA 2026.

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng lễ trao giải MAMA 2026 (Mnet Asian Music Awards) ngày 1 đã chính thức diễn ra vào ngày 20/11 tại Kyocera Dome, Osaka, Nhật Bản. Lễ trao giải danh giá quy tụ loạt tên tuổi đình đám của làng điện ảnh và làng nhạc châu Á như Kim Hye Soo, Park Bo Gum, Yoo In Na, ENHYPEN, ILLIT, NCT Wish, TREASURE, Seol In Ah, BABYMONSTER...

Đảm nhận vai trò MC thảm xanh là nam idol Lee Dae Hwi và Choi Mina Sue - Hoa hậu Trái Đất 2022 kiêm người chơi cực hot của show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân. Trong lần đầu làm MC sự kiện lớn, Choi Mina Sue diện chiếc váy trắng tuy đơn giản mà thanh lịch, đảm nhận tốt vai trò dẫn dắt, phỏng vấn các idol trên thảm xanh. Tuy nhiên, vì chỉ mặc chiếc váy mỏng manh giữa thời tiết khoảng 9 độ C lộng gió và đứng suốt 3 tiếng đồng hồ nên mỹ nhân này được bắt gặp run rẩy không ngớt. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho Choi Mina Sue, mong cô không bị ốm sau sự kiện này. Thậm chí khán giả bày tỏ sự phẫn nộ khi BTC đế MC nữ phải chịu tình trạng thời tiết lạnh với trang phục quá mỏng manh. Nhiều khán giả thắc mắc sao không ai đưa cho nàng hậu một chiếc áo, đây là sự lựa chọn từ cô hay sự chủ quan và thiếu nhạy cảm của ekip cũng như BTC chương trình.

Choi Mina Sue run rẩy, gồng mình chống chọi lại cái lạnh. Clip: TikTok

Có thể thấy sức gió rất mạnh và nhiệt độ ở Osaka chỉ khoảng 9 độ C. Ảnh: TikTok

Chiếc váy mỏnh manh khiến mỹ nhân sinh năm 1999 run rẩy. Ảnh: TikTok

Cô gồng mình chống chọi cái lạnh, chuyên nghiệp làm MC suốt 3 tiếng. Ảnh: TikTok

Ảnh: News1

Báo Hàn cũng chụp lại những biểu cảm của Choi Mina Sue khi quá lạnh. Ảnh: News1

Dù vậy, nàng hậu đã hoàn thành tốt vai trò MC thảm xanh cùng Lee Dae Hwi. Ảnh: Osen

Đây là lần đầu tiên cô làm MC của 1 lễ trao giải tầm cỡ như MAMA. Ảnh: Osen

Choi Mina Sue sinh năm 1999, vụt sáng sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành chiếc vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2022. Cô chính là người Hàn Quốc đầu tiên giành được danh hiệu này.

Ảnh: Koreaboo

Choi Mina Sue là Hoa hậu Trái Đất năm 2022. Ảnh: Koreaboo

Trước khi gây sốt ở chương trình Địa Ngục Độc Thân mùa 5, nàng Hậu 9X đã tham gia 1 số bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Law and the City, Melo Movie, DNA Lover... Trong chương trình Địa Ngục Độc Thân, Choi Mina Sue là cái tên gây tranh cãi nhất. Người đẹp cùng lúc để mắt, theo đuổi tới 4 người chơi nam, thậm chí từng hỏi rằng liệu cô có thể ra về với 2 người được không. Tuy nhiên, tính cách của mỹ nhân này trở thành điểm nhấn thú vị thu hút khán giả, thậm chí còn được Kim Jae Won công nhận cô "cứu cả chương trình".

Sau khi chương trình kết thúc, tên tuổi Choi Mina Sue vụt sáng với khán giả Hàn Quốc lẫn toàn cầu. Cô hiện đang tích cực hoạt động trong showbiz dưới vai trò MC, diễn viên, người mẫu, tham gia các chương trình truyền hình...

Cô gái sinh năm 1999 có gương mặt xinh đẹp...

... và thân hình gợi cảm. Ảnh: Koreaboo

Tên tuổi cô vụt sáng sau Địa Ngục Độc Thân. Hiện tại, người đẹp này đang đẩy mạnh hoạt động trong showbiz. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo



