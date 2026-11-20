Sau nhiều thăng trầm, nữ nghệ sĩ này hiện có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Từ MC đình đám đến bà chủ hệ thống trường mầm non

Thanh Vân Hugo tên thật Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1985. Cô là gương mặt không xa lạ với khán giả truyền hình Việt Nam, được yêu mến nhờ vẻ ngoài trẻ trung, lối dẫn tự nhiên, hoạt ngôn và sự hoạt bát trong các chương trình dành cho giới trẻ.

Tên tuổi của nữ nghệ sĩ gắn liền với chương trình Vui cùng Hugo. Đây cũng là dấu mốc khiến khán giả quen gọi cô bằng nghệ danh Vân Hugo. Sau đó, cô tiếp tục đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình được chú ý như Đường lên đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng...

Thanh Vân Hugo là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình

Không chỉ thành công ở lĩnh vực dẫn chương trình, Vân Hugo còn thử sức với diễn xuất. Cô từng tham gia bộ phim Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Hoa nở trái mùa và Zippo, Mù tạt và Em. Những vai diễn cùng khả năng dẫn dắt linh hoạt giúp nữ nghệ sĩ xây dựng hình ảnh đa năng trong mắt công chúng.

Tuy nhiên, phía sau sự nghiệp có nhiều dấu ấn, Vân Hugo từng trải qua không ít biến cố. Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ khiến cô trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con trai. Nữ MC từng có khoảng 8 năm tự mình xoay xở với công việc và trách nhiệm gia đình.

Trong những chia sẻ về giai đoạn này, cô không giấu những khó khăn từng phải đối diện, từ áp lực kinh tế, chuyện tình cảm đến vấn đề sức khỏe. Có thời điểm, Vân Hugo cảm thấy cuộc sống rơi vào bế tắc, nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy, tiếp tục làm việc và nuôi dạy con.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, những năm gần đây, nữ MC còn dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực giáo dục mầm non. Cô cùng chồng doanh nhân phát triển hệ thống trường mang tên Hugo House. Hệ thống hiện có 3 cơ sở tại TP.HCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Vân Hugo hiện mở và điều hành 3 trường mầm non

Đây là hướng đi đáng chú ý của Vân Hugo khi cô không chỉ xuất hiện với vai trò người nổi tiếng, mà còn tham gia vào hoạt động kinh doanh, giáo dục. Các cơ sở trường được đầu tư về không gian, cơ sở vật chất và khu vực vui chơi, trải nghiệm dành cho trẻ nhỏ. Đặc biệt, cơ sở tại Hải Phòng từng thu hút sự chú ý khi được xây dựng trên khu đất khoảng 5000m2, có quy mô 3 tầng với 20 phòng học.

Việc chuyển hướng sang kinh doanh giáo dục cho thấy nữ nghệ sĩ có thêm một vai trò mới bên cạnh công việc nghệ thuật. Dù không còn hoạt động showbiz với tần suất dày đặc như trước, cô vẫn duy trì những dự án phù hợp, đồng thời dành thời gian cho gia đình và công việc riêng.

Yêu đại gia sau 10 ngày, được chồng chuẩn bị biệt thự khi Nam tiến

Nếu sự nghiệp và công việc kinh doanh có nhiều dấu ấn, thì chuyện tình cảm của Vân Hugo cũng từng khiến khán giả bất ngờ. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, nữ MC từng khá thận trọng khi nghĩ đến việc tìm kiếm một người bạn đời mới. Điều cô quan tâm nhất không phải người đàn ông ấy giàu có hay thành đạt đến đâu, mà là cách anh đối xử với con trai riêng của mình.

Năm 2020, Vân Hugo gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Đặng Hùng Cường. Cả hai quen nhau thông qua sự giới thiệu của người thân quen. Trong một lần nữ MC từ Hà Nội vào TP.HCM công tác, doanh nhân Đặng Hùng Cường có dịp gặp gỡ và chăm sóc hai mẹ con cô.

Thanh Vân Hugo và ông xã doanh nhân

Điều đặc biệt là chỉ sau khoảng 10 ngày quen biết, Vân Hugo đã quyết định nhận lời yêu. Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, nữ MC từng chia sẻ về quyết định có phần táo bạo này. Cô kể rằng ban đầu bản thân chưa biết nhiều về gia đình của bạn trai. Tuy nhiên, khi chứng kiến cách anh quan tâm đến con trai riêng của mình, đặc biệt là việc anh thường xuyên gọi điện hỏi han các con, cô nhận ra đây là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.

Nữ MC cũng thừa nhận việc đồng ý yêu chỉ sau 10 ngày quen biết là quyết định khá liều lĩnh. Tuy nhiên, chính sự chân thành, chu đáo của doanh nhân Đặng Hùng Cường đã khiến cô cảm thấy được yêu thương, bảo vệ và che chở sau nhiều năm phải tự mình mạnh mẽ.

Tháng 5/2020, Vân Hugo nhận lời cầu hôn của bạn trai trong một khung cảnh lãng mạn tại Đà Nẵng. Sau đó, hai người đăng ký kết hôn và bắt đầu chung sống. Tháng 5/2022, gia đình đón thêm thành viên mới là bé gái Bình An, tên thân mật ở nhà là Vừng. Đến tháng 1/2024, Vân Hugo và doanh nhân Đặng Hùng Cường tổ chức đám cưới tại một khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Hôn lễ diễn ra bên bờ biển với sự tham dự của hơn 200 khách mời, gồm người thân, bạn bè và nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí.

Một vài hình ảnh biệt thự của gia đình Thanh Vân Hugo ở TP.HCM

Sau khi tái hôn, nữ MC trở thành mẹ của 4 người con, gồm con trai riêng của cô, hai con riêng của chồng và con gái chung. Gia đình đông thành viên nhưng theo chia sẻ của Vân Hugo, các con đều có sự gắn kết và yêu thương nhau. Nữ MC từng tiết lộ vợ chồng cô không đặt nặng chuyện con riêng phải gọi mình là bố hay mẹ. Điều quan trọng nhất là các thành viên cảm thấy thoải mái, được tôn trọng và yêu thương. Cô cũng cho biết hai vợ chồng phân chia vai trò trong việc dạy dỗ con, luôn cố gắng để những đứa trẻ không cảm thấy bị phân biệt đối xử.

Không chỉ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, Vân Hugo còn được chồng chuẩn bị một cơ ngơi khang trang khi quyết định chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống và phát triển công việc. Đó là căn biệt thự có diện tích khoảng 200m², được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy tông trắng làm chủ đạo.

Căn nhà có không gian sân vườn xanh mát, nhiều loại hoa và cây cảnh. Đặc biệt, khu vực hồ cá koi trở thành điểm nhấn, mang đến cảm giác thư thái cho gia đình. Vân Hugo cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tự tay chăm sóc hoa hồng, trang trí nhà cửa và tận hưởng những khoảng thời gian bình yên bên chồng con.

Nữ nghệ sĩ SN 1985 trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ nhờ cuộc sống viên mãn

Đây là món quà ý nghĩa mà doanh nhân Đặng Hùng Cường chuẩn bị dành cho vợ khi cô quyết định Nam tiến. Không gian bên trong biệt thự được bài trí sang trọng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng. Phòng khách và khu vực bếp được thiết kế thông thoáng, kết nối với không gian xanh bên ngoài.